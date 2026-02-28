Weergaloze Yamal scoort eerste hattrick voor Barça, City en Liverpool pakken de volle buit

Lorenz Lomme
Weergaloze Yamal scoort eerste hattrick voor Barça, City en Liverpool pakken de volle buit

In de grote Europese competities kwamen vandaag verschillende topploegen in actie. FC Barcelona, Manchester City en Liverpool deden wat ze moesten doen.

In Spanje bikkelen FC Barcelona en Real Madrid om de titel. De Catalanen waren vandaag aan zet tegen Villarreal, het nummer drie in LaLiga. De mannen van Hansi Flick maakten geen fout.

Het was Lamine Yamal die Barça bij de hand nam tegen de Valencianen. De dribbelaar zorgde net voor het halfuur voor de 1-0 en deed daar een kleine tien minuten later nog een doelpunt bij.

Pape Gueye zorgde net na de rust opnieuw voor spanning met de aansluitingstreffer, maar Yamal nam alle twijfels weg met de 3-1. Het is zijn eerste hattrick voor Barça. Lewandowski legde de 4-1-eindstand vast. Barcelona zet Real Madrid voorlopig op vier punten, maar de Koninklijke speelt maandag thuis tegen Getafe.

Ook Manchester City wint

In de Premier League trok Jérémy Doku met Manchester City naar Leeds. Onze landgenoot bleef de hele wedstrijd op de bank en zag hoe City genoeg had aan een goal van Semenyo.


Het nadert tot op twee punten van Arsenal, dat morgen Chelsea ontvangt. Ook Liverpool won. Het zette thuis West Ham opzij met 5-2 in een spektakelrijke wedstrijd.

