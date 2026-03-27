📷 Onrust blijft bij Lokeren: nu ook protest tijdens ... internationaal dartstoernooi

Sporting Lokeren heeft met Matthias Leterme een nieuwe sportief directeur. De zoon van gewezen premier Yves Leterme (CD&V) heeft het klappen van de zweep geleerd bij onder meer KV Kortrijk en keert nu terug naar België met een duidelijk doel. Ondertussen blijft het woelig in het Waasland.

"Lokeren is een club in volle groei en streeft naar duurzaamheid, maar houdt de voeten op de grond. Dat is ook waar ik voor sta. Wedstrijden win je niet met grote woorden, maar wel met prestaties op het veld. Zo zit ook ik in elkaar."

Leterme komt, Vreven, Van Duysen en Beernaert blijven

"Dat zal allicht wel de West-Vlaamse nuchterheid zijn?”, aldus de nieuwe sportieve directeur eerder al tegen Het Belang van Limburg. Al lijkt er voor de rest voorlopig weinig te veranderen. Stijn Vreven blijft op post als T1, ook onder Leterme.

Hans Van Duysen blijft voorzitter, Thomas Beernaert blijft CEO. Tegen die twee is er de laatste tijd al veel protest gekomen van de supporters van Lokeren uit. En dat lijkt ook deze week niet meteen te zijn veranderd.

Protest tijdens dartswedstrijd

Tijdens de darts in Wieze - een van de grootste toernooien in ons land en deel van de toptoernooien van de wereld, met onder meer Luke Littler en Luke Humphries op de startlijst - werd op subtiele wijze geprotesteerd tegen beiden.



"Thomas en Hans Buiten! #TeamJoris 282", was te lezen op een van de bordjes die in de lucht werden gestoken bij wedstrijden van Michael Van Gerwen, Danny Noppert en anderen. De voorbije weken waren er ook al boycots door de fans van de wedstrijden.