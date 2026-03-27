Bob Peeters praat over de toekomst: wordt Beveren verkocht? "Het blijven zakenmensen"

SK Beveren heeft heel mooie resultaten neergezet dit seizoen. En dus is de vraag stilaan: wie gaat hen nog stoppen? En wat naar volgend seizoen toe op het hoogste niveau? En wat zijn de plannen van de eigenaars?

Global Football Holdings (GFH) is een Amerikaanse investeringsmaatschappij die eigenaar is van verschillende Europese voetbalclubs. Daartoe behoort ook SK Beveren, de kampioen in de Challenger Pro League.

De lijnen zijn heel kort bij Beveren

"De lijnen tussen de CFO, CEO en mezelf zijn heel kort, zodat we de problemen dagelijks kunnen oplossen als die er zijn", aldus Bob Peeters bij MidMid. "En ook bij de mensen van GFH zijn er korte lijnen om snel beslissingen te nemen."

"Het zit heel kort op elkaar allemaal. Ze bellen regelmatig, ook met de coach onder meer." Maar blijft GFH bij Beveren? "Ik denk dat elke club in België te koop staat. Ze hebben heel wat in de club gepompt de voorbije vijf jaar."

Gaan eigenaars Beveren verkopen of niet?

"Als je nu ziet waar de club staat ... Optie A is nu de club verder en volledig uitbouwen, optie B is nu verkopen. Maar daar heeft het dagelijks bestuur, de coach of ik niets over te zeggen. Beloftes? Het blijven zakenmensen."


"Zij beslissen nog altijd wat er met de club zal gebeuren. Zijn we al richting volgend seizoen bezig? We zijn veel in kaart aan het brengen en willen aflopende contracten verlengen, maar je bent ook afhankelijk van budgetten. Dat moeten we nu zwart op wit weten."

Secretaris-generaal van de UEFA reageert op VAR-uitspraken nadat Eden Hazard de bel aan de kat bond

 Speeldag 31
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 0-4 K Beerschot VA K Beerschot VA
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1-2 Jong Genk Jong Genk
Eupen Eupen 0-0 Seraing Seraing
Francs Borains Francs Borains 4-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
KAA Gent KAA Gent 3-2 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KSC Lokeren KSC Lokeren 4-2 RSCA Futures RSCA Futures
SK Beveren SK Beveren 4-0 Luik FC Luik FC
RWDM Brussels RWDM Brussels 1-1 Lierse SK Lierse SK

