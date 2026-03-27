Messoudi blijft hameren op replay van Seraing-KV Kortrijk: "Is al ingepland"

Beerschot staat dicht bij de tweede plek in de Challenger Pro League. Wat er beslist wordt over de uitgestelde match Seraing-KV Kortrijk wordt heel erg belangrijk voor Messoudi en co.

Uitgestelde match KV Kortrijk

De wedstrijd van KV Kortrijk op Seraing werd uitgesteld door een brand in het stadion. Achteraf kregen de West-Vlamingen de drie punten cadeau door een forfaitnederlaag voor Seraing.

Maar daar lieten zijn het niet bij en brachten de zaak voor het BAS. Ook Beerschot zou heel veel baat hebben bij een beslissing waarbij de wedstrijd moet gespeeld worden.

Seraing doet het de laatste weken goed, terwijl KV Kortrijk duidelijk met stress in de benen speelt. Als zij het duel opnieuw moeten spelen, dan zou puntenverlies van Kortrijk een heel goede zaak zijn voor Beerschot.

Match al ingepland

“Die wedstrijd is ondertussen al provisoir ingepland tussen de laatste twee wedstrijden van Kortrijk, dus ik verwacht dat het BAS de situatie correct gaat bekijken en dat er dan de juiste beslissing zal vallen”, weet trainer Mo Messoudi van Beerschot te vertellen aan Het Nieuwsblad.



“Zoals ik al eerder gezegd heb, vind ik niet dat we door zo’n situatie in deze eindstrijd benadeeld mogen worden”, klinkt het nog, een mening die ook Stijn Stijnen van Patro Eisden onlangs met hem deelde.