📷 Nainggolan komt met bijzondere aankondiging: "Niet iedereen gaat dit leuk vinden"

Een beetje controverse, daar zit Radja Nainggolan niet verlegen om. Op sociale media kondigt hij een nieuw project aan.

Nieuw project ‘Ongefilterd’ van Radja Nainggolan

Dat Radja Nainggolan geen blad voor de mond neemt en ongefilterd zijn gedacht over alles en iedereen zegt, dat is precies voor wie hij staat. En dat gaat hij nog eens doen.

Op sociale media deelt Nainggolan een filmpje waarin hij een nieuw project aankondigt. Het heet heel erg toepasselijk ‘Ongefilterd’.

Wat het precies is en wie er naast de voetballer van Patro Eisden achter zit is niet meteen duidelijk. Binnenkort wordt er meer informatie vrijgegeven.

Niet iedereen gaat dit leuk vinden

Voorlopig moeten we het doen met deze uitleg: “Radja gaat iets doen in de media… Niet iedereen gaat dit leuk vinden”, klinkt het in de boodschap.

Nainggolan zal er zijn gedacht eens zeggen over de play-offs, zo klinkt het. Die gaan begin april van start, dus lang hoeven we niet meer te wachten op meer nieuws.



