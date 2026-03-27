RWDM neemt belangrijke actie met oog op sportieve redding

Geen voetbal in de Jupiler en Challenger Pro League dit weekend. Dat geeft RWDM de tijd om aan andere zaken aandacht te besteden.

RWDM in moeilijke papieren

RWDM Brussels blijft in financieel moeilijk vaarwater zitten. Het is elke maand zwoegen om de eindjes aan elkaar te knopen en alles te betalen. De club heeft ook nog geen licentie beet voor volgend seizoen, al is het lang niet de enige ploeg uit de Challenger Pro League met dat probleem.

Naast deze strijd tegen een nakend faillissement is ook de sportieve redding in de Challenger Pro League nog altijd geen zekerheid. Daar spelen ook de beloftenteams in 1B een grote rol in. Zij kunnen niet zakken naar de amateurreeksen, maar de andere ploegen wel.

Klacht tegen beloftenploegen in 1B

Francs Borains, Seraing en Lokeren dienden al een klacht in tegen die regeling, wegens oneerlijk voor de andere ploegen. Al is de vraag maar of ze daar definitief gelijk in zullen krijgen.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft RWDM zich deze week als vierde ploeg aangesloten bij dat protest tegen de beloftenploegen in de Challenger Pro League.



Niet tegen de deelname van de beloftenploegen aan de competitie, maar wel aan het feit dat ze niet kunnen degraderen, ook al staan ze in de rangschikking wel in de gevarenzone.