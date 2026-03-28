Beweging bij RWDM: John Textor aan de kant geschoven door de club

Bjorn Vandenabeele en Chafik Ouassal
Foto: © photonews
De Amerikaan raakt nog wat verder verwijderd van de Brusselse club na de gerechtelijke reorganisatie van Eagle Football Holdings Bidco Limited.

Na de gerechtelijke reorganisatie van Eagle Football Holdings Bidco Ltd, die deze vrijdag door de Engelse justitie werd aangekondigd, is Cork Gully aangesteld als bewindvoerder van Eagle Bidco. Dat betekent dat de Textor binnen die vennootschap geen bevoegdheden meer heeft.

"Onze onmiddellijke prioriteit is om het bedrijf te stabiliseren, de participaties op een verantwoorde manier te beheren en te werken aan het veiligstellen van de toekomst van de betrokken clubs. We nodigen geïnteresseerde partijen uit om zich te melden en zullen gedurende dit proces met alle stakeholders in gesprek gaan", liet het kantoor Cork Gully weten.

De voetbalgroep van Textor reageerde in een persbericht dat het "gechoqueerd is door de eenzijdige en roofzuchtige beslissing van Ares Capital Corporation om een financieel levensvatbaar multi-clubbedrijf te ontmantelen, dat erin geslaagd is om insolvabele clubs om te vormen tot sportieve succesverhalen."

De stilte voor de storm?

Eagle Football Group SA is het beursgenoteerde moederbedrijf van Olympique Lyonnais en heeft belangen in Botafogo (Brazilië) en RWDM. Voor geen enkele dochteronderneming van Eagle Bidco is een bewindvoerder aangesteld, geen enkele voetbalclub is het voorwerp van een insolventieprocedure en daardoor kunnen de dagelijkse werking en de clubs hun activiteiten gewoon normaal voortzetten.


De belangrijkste opdracht van de bewindvoerders is om de financiële situatie van Eagle Bidco weer op de rails te krijgen, of de beste oplossing te vinden voor de schuldeisers. Lukt dat niet, dan komt de vereffening van de activa van het bedrijf ten voordele van de schuldeisers als volgende stap in beeld.

'Arsenal en Borussia Dortmund willen miljoenendeal Club Brugge kapen'

08:40
08:20
08:20
07:30
07:41
07:10
07:25
06:45
07:00
06:15
22:45
23:00
22:30
22:15
22:03
21:40
21:20
20:50
21:00
20:26
20:10
20:20
20:00
19:20
19:40
18:20
19:00
18:40
18:00
17:40
17:20
17:00
16:45
16:15
16:30
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 0-4 K Beerschot VA K Beerschot VA
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1-2 Jong Genk Jong Genk
Eupen Eupen 0-0 Seraing Seraing
Francs Borains Francs Borains 4-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
KAA Gent KAA Gent 3-2 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KSC Lokeren KSC Lokeren 4-2 RSCA Futures RSCA Futures
SK Beveren SK Beveren 4-0 Luik FC Luik FC
RWDM Brussels RWDM Brussels 1-1 Lierse SK Lierse SK

