Beweging bij RWDM: John Textor aan de kant geschoven door de club

De Amerikaan raakt nog wat verder verwijderd van de Brusselse club na de gerechtelijke reorganisatie van Eagle Football Holdings Bidco Limited.

Na de gerechtelijke reorganisatie van Eagle Football Holdings Bidco Ltd, die deze vrijdag door de Engelse justitie werd aangekondigd, is Cork Gully aangesteld als bewindvoerder van Eagle Bidco. Dat betekent dat de Textor binnen die vennootschap geen bevoegdheden meer heeft.

"Onze onmiddellijke prioriteit is om het bedrijf te stabiliseren, de participaties op een verantwoorde manier te beheren en te werken aan het veiligstellen van de toekomst van de betrokken clubs. We nodigen geïnteresseerde partijen uit om zich te melden en zullen gedurende dit proces met alle stakeholders in gesprek gaan", liet het kantoor Cork Gully weten.

De voetbalgroep van Textor reageerde in een persbericht dat het "gechoqueerd is door de eenzijdige en roofzuchtige beslissing van Ares Capital Corporation om een financieel levensvatbaar multi-clubbedrijf te ontmantelen, dat erin geslaagd is om insolvabele clubs om te vormen tot sportieve succesverhalen."

De stilte voor de storm?

Eagle Football Group SA is het beursgenoteerde moederbedrijf van Olympique Lyonnais en heeft belangen in Botafogo (Brazilië) en RWDM. Voor geen enkele dochteronderneming van Eagle Bidco is een bewindvoerder aangesteld, geen enkele voetbalclub is het voorwerp van een insolventieprocedure en daardoor kunnen de dagelijkse werking en de clubs hun activiteiten gewoon normaal voortzetten.



De belangrijkste opdracht van de bewindvoerders is om de financiële situatie van Eagle Bidco weer op de rails te krijgen, of de beste oplossing te vinden voor de schuldeisers. Lukt dat niet, dan komt de vereffening van de activa van het bedrijf ten voordele van de schuldeisers als volgende stap in beeld.