Frank Boeckx zorgt voor kippenvel met eerbetoon aan moeder en grootmoeder

Frank Boeckx kennen we uiteraard vooral als doelman bij RSC Anderlecht, KAA Gent, STVV en Antwerp. Na zijn actieve carrière was hij nog even keeperstrainer bij paars-wit, daarna koos hij voor een leven als analist.

De gevoelens van Frank Boeckx

De nu 39-jarige Boeckx is van vele markten thuis. En ook muzikaal heeft hij wel wat te vertellen. Zo is hij in tegenstelling tot veel andere voetballers fan van de nodige (hard)rock. Deze week was hij te gast in 'Ik vraag het aan'.

Daar mocht hij een liedje aanvragen en hij koos voor Noordkaap met 'Ik hou van u'. Geen evidente keuze voor de gewezen doelman, maar er was een mooi verhaal aan verbonden over de grootmoeder van Frank Boeckx.

Nummer van 'zijn oma' voor zijn mama

"Het is een nummer van mijn oma, maar ik zeg altijd ons moe. Ik groeide erop en ging er altijd heen na schooltijd toen ik klein was. Ze werd echt blij van dat nummer toen ze op haar 80e niet meer al te goed te been was", aldus Boeckx.



"Ze is gestorven toen ze 84 was en het was ook het nummer op de uitvaart. Dat nummer is me altijd bijgebleven. Ik moet in het algemeen meer zeggen dat ik mensen graag zie. Als het over gevoelens gaat ben ik vaak heel koel, dat is een Boeckx-trek. Nu wil ik dat nummer graag opdragen aan mijn eigen mama." De moeder van Boeckx vecht momenteel tegen kanker en verloor ook haar man aan kanker, maar is volgens Boeckx op de goede weg.