Kompany wijst na onvoorstelbare comeback meteen naar miskleun van CL-tegenstander Real Madrid

Vincent Kompany heeft er weer een bewogen voetbalnamiddag opzitten. Real Madrid opzij schuiven in de Champions League is de volgende uitdaging.

Zonder Harry Kane kwam Bayern 2-0 achter bij Freiburg, maar in de ultieme slotfase werd het nog 2-3 voor de ploeg van Kompany. "Ik vond ons goed beginnen en zag dat we goed de ruimtes vonden. Misschien waren we niet zo doeltreffend als normaal in deze fase. Je moet ook respect hebben voor de tegenstander, die alles gegeven heeft."

Kompany bedenkt zich dat dit ook een reden kan zijn voor de ommekeer. "Dat is misschien waarom het in de laatste twintig minuten nog kantelt, omdat ze zoveel energie verbruikt hebben in het eerste deel van deze wedstrijd. Je kunt niet bij elke overwinning champagnevoetbal brengen en met 3-0 of 4-0 winnen. Ik wist dat het moeilijk zou worden."

Mogelijk ontbrak in het laatste derde van het veld de precisie om snel het verschil te maken. "Als de nauwkeurigheid er altijd is, maak je uit elke kans een doelpunt. Zo werkt het niet in het voetbal. Dat ze met zoveel intensiteit zouden spelen, dat had ik verwacht. Manzambi en Suzuki van Freiburg zijn zéér goede spelers."

De verwachtingen op papier zijn niet altijd hetzelfde als de realiteit op het veld. "Je kunt zeggen: er is toch een verschil tussen beide ploegen? Natuurlijk is Bayern zoveel maal groter. Als je kijkt naar het talent dat ze gekocht hebben voor datgene wat ze willen doen, dan is Freiburg een heel goede ploeg, die thuis heel sterk is."

Lees ook... Dit heeft Vincent Kompany te zeggen na waanzinnige comeback van Bayern München
Dat heeft RC Genk eerder ook al ondervonden. Bayern heeft drie dagen vooraleer het op het kampioenenbal aan de bak moet bij Real Madrid. "Onze volgende tegenstander in de Champions League heeft vandaag verloren in Mallorca (2-1). Dat hoort nu eenmaal bij het voetbal. Dan boeken wij hier een zeer mooie overwinning." 

Dit heeft Vincent Kompany te zeggen na waanzinnige comeback van Bayern München

🎥 "Het is ongelooflijk": nieuwe assist, maar ook weer een flinke tegenvaller voor Mika Godts

Bundesliga

 Speeldag 28
Hamburger SV Hamburger SV 1-1 FC Augsburg FC Augsburg
Werder Bremen Werder Bremen 1-2 RB Leipzig RB Leipzig
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 1-2 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
Freiburg Freiburg 2-3 Bayern München Bayern München
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 6-3 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2-2 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 0-2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Union Berlin Union Berlin 1-1 FC St. Pauli FC St. Pauli
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2-2 1. FC Köln 1. FC Köln

