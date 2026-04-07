🎥 Na fantastische periode: Union-middenvelder is Speler van de Maand in de JPL

Besfort Zeneli kwam deze winter over van het Zweedse Elfsborg naar Union Saint-Gilloise en had nauwelijks tijd nodig om zich aan te passen. De middenvelder werd verkozen tot Speler van de Maand maart in de Pro League.

Kan hij Cameron Puertas vervangen? Dat is de vraag die elke waarnemer zich stelde bij de prestaties van Besfort Zeneli, die in maart goed was voor twee doelpunten en vier assists.

De middenvelder kwam deze winter over van Elfsborg uit Zweden en had nauwelijks aanpassingstijd nodig. Meteen leek hij in staat om een grote rol te spelen in het seizoensslot van Union.

Met zijn assist voor Viktor Gyökeres bij het doelpunt dat zijn land in de 88e minuut tegen Polen naar het WK stuurde, beleefde de 23-jarige speler een ongelooflijke maand maart. En die werd nu ook beloond.

Besfort Zeneli heeft namelijk de prijs voor Speler van de Maand maart in de Jupiler Pro League gewonnen. De Zweed kreeg zijn trofee dinsdag op training uit handen van Christian Burgess.

"Ik ben blij, maar zonder jullie was dit nooit mogelijk geweest. Bedankt, jongens, en laten we deze goeie reeks verderzetten", zei Zeneli in het midden van de groep, zo is te zien in een video die Union Saint-Gilloise op zijn sociale media deelde.

Jonathan Lardot komt met heel opvallende uitleg over niet gefloten strafschop voor STVV

Ex-speler Westerlo in de penarie na dodelijk ongeval: 'Gevangenisstraf tot zeven jaar mogelijk'

Vandenbempt is lyrisch over Club Brugge, maar begrijpt ook iets niet: "Dat is een raadsel"

Charleroi bevestigt ontslag van Cornelis en maakt meteen opvolger bekend

Patrick Goots wil nog wat kwijt over niet gefloten strafschop tijdens Antwerp-Genk

Charleroi pikt rode kaart van Camara niet en komt met stevig communiqué

Anderlecht-fans woedend na actie van Club Brugge-supporters en het resultaat had daar niets mee te maken

Hans Cornelis reageert meteen na ontslag bij Charleroi en wijst naar één probleem

Ook Peter Vandenbempt haalt uit naar scheidsrechters: "Leg mij dat een keer uit. Dat gaat niet"

Uitspraak van BAS heeft grote gevolgen voor promotiestrijd in 1B: dit zijn de details

Belgische trainers krijgen unieke inkijk bij Bayern en zijn zwaar onder de indruk van Kompany

Christian Burgess spreekt zich uit: "We moeten hen beter opvoeden"

Wesley Sonck schuift favoriet naar voren voor Real-Bayern en wijst op Courtois

Forfaitzege of niet? KV Kortrijk krijgt duidelijkheid na juridische strijd rond gestaakte wedstrijd

Pijnlijke conclusie bij Anderlecht: miljoenentransfer blijkt (voorlopig?) vooral weggesmeten geld Analyse

Real Madrid-topper op weg naar de Premier League: Liverpool is geïnteresseerd

"Club Brugge en Union worden bevoordeeld": Analist doet zware uitspraak over arbitrage

Er moeten knopen doorgehakt worden naar volgend seizoen toe bij Genk: al lijkt dit wel een makkelijke

Waarom Antoine Sibierski ineens op weg is naar Anderlecht... De reden van zijn vertrek bij Troyes

Clubleiding Napoli haalt uit naar Lukaku, maar... in kleedkamer klinkt heel ander geluid

Nicolo Tresoldi met grote grijns over eerste helft, maar maakt ook kanttekening: "Dat was onze fout"

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-1 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

