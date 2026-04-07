🎥 Na fantastische periode: Union-middenvelder is Speler van de Maand in de JPL

Besfort Zeneli kwam deze winter over van het Zweedse Elfsborg naar Union Saint-Gilloise en had nauwelijks tijd nodig om zich aan te passen. De middenvelder werd verkozen tot Speler van de Maand maart in de Pro League.

Kan hij Cameron Puertas vervangen? Dat is de vraag die elke waarnemer zich stelde bij de prestaties van Besfort Zeneli, die in maart goed was voor twee doelpunten en vier assists.

De middenvelder kwam deze winter over van Elfsborg uit Zweden en had nauwelijks aanpassingstijd nodig. Meteen leek hij in staat om een grote rol te spelen in het seizoensslot van Union.

Met zijn assist voor Viktor Gyökeres bij het doelpunt dat zijn land in de 88e minuut tegen Polen naar het WK stuurde, beleefde de 23-jarige speler een ongelooflijke maand maart. En die werd nu ook beloond.

Besfort Zeneli verkozen tot Speler van de Maand in de Jupiler Pro League

Besfort Zeneli heeft namelijk de prijs voor Speler van de Maand maart in de Jupiler Pro League gewonnen. De Zweed kreeg zijn trofee dinsdag op training uit handen van Christian Burgess.

"Ik ben blij, maar zonder jullie was dit nooit mogelijk geweest. Bedankt, jongens, en laten we deze goeie reeks verderzetten", zei Zeneli in het midden van de groep, zo is te zien in een video die Union Saint-Gilloise op zijn sociale media deelde.



