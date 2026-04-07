Analyse De ineens vreemde kronkels van Jérémy Taravel: of speelt er nog iets anders?

Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4343

Trainers hebben soms vreemde ideeën, maar tot een paar weken geleden dachten we dat Jérémy Taravel daarvan bespaard ging blijven. Maar door het ontbreken van één basisspeler smeet hij zijn relatief succesrecept de vuilbak in. Of zaten daar andere redenen achter?

Eigenlijk moest hij twee basisspelers missen, maar de vervanging van Camara door Sardella is eigenlijk logisch te noemen. Al was Sardella ook alweer niet op niveau en werd hij bijwijlen belachelijk gemaakt door Tzolis. Maar soit, daar snappen we de redenering wel van.

Hazard en De Cat deden het goed op hun vorige positie

Er zijn er andere die minder logisch bleken en die ook niet goed uitpakten. De geschorste Saliba vervangen door Bertaccini bijvoorbeeld en zo twee van de meest bepalende spelers van hun positie wegtrekken. Thorgan Hazard deed het immers goed als valse negen en bleek de beste oplossing in de huidige kern.

Door de inbreng van Bertaccini ging Hazard op de tien spelen en moest De Cat dus een rij naar achter. En dat liep in het honderd, want De Cat - de beste speler in deze Anderlecht-kern - moest meer achter een ongrijpbare bal aanhollen dan dat hij het spel in handen kon nemen.

Hey heeft niet het niveau

En Hazard stond dan weer veel te ver van het doel om succesvolle acties te maken. Iets dat relatief beter werkt dan wat ervoor gebeurde, hoef je niet weg te gooien omdat er één speler niet bij is. Niet dat Club Brugge anders niet beter was geweest, maar met Stroeykens in de ploeg en Hazard weer diep liep het toch al beter. 

Dan mogen we ook niet vergeten dat ineens weer Lucas Hey in de ploeg stond. Met alle respect voor de Deen, maar dit niveau is iets te hoog gegrepen voor hem. Opbouwend is hij een risicopatiënt en verdedigend is het ook niet om over naar huis te schrijven.

Kapitaalsvernietiging die meespeelt?

Het doet ons afvragen of er geen andere zaken meespelen... De 22-jarige Hey heeft nog een contract tot 2029 en werd gekocht voor 3 miljoen euro. Bertaccini kostte zelfs 5 miljoen en ligt ook nog tot 2029 vast. Als zij niet meer aan de bak komen, doe je natuurlijk ook aan kapitaalsvernietiging.

Als Anderlecht hen nog kwijt wil geraken, moeten ze natuurlijk spelen. Maar zijn de play-offs dan de beste momenten om ze ineens weer in de ploeg te droppen. Houden ze daar ook rekening mee bij paars-wit? In ieder geval moet het sportieve primeren. En in het andere geval lijkt Taravel nu wel genoeg geëxperimenteerd te hebben...

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Lucas Hey

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 1-1 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

wilmabar123 wilmabar123 over Ook Peter Vandenbempt haalt uit naar scheidsrechters: "Leg mij dat een keer uit. Dat gaat niet" pief pief over Anderlecht-fans woedend na actie van Club Brugge-supporters en het resultaat had daar niets mee te maken pief pief over Lardot komt met heel opvallende uitleg over niet gefloten strafschop voor STVV Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Philippe Clement blijft verbazen in Engeland: promotie naar Premier League is niet ondenkbaar M.Suarez M.Suarez over 🎥 Testspeler Anderlecht maakt grote indruk met wereldgoal Vital Verheyen Vital Verheyen over Uitspraak van BAS heeft grote gevolgen voor promotiestrijd in 1B: dit zijn de details We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Patrick Goots wil nog wat kwijt over niet gefloten strafschop tijdens Antwerp-Genk Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Analist haalt keihard uit naar arbitrage: "Union speelt de incompetentie van onze refs perfect uit" TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Frank Boeckx dient Ivan Leko van antwoord na uithaal over interlandbreak pi sn pi sn over Forfaitzege of niet? KV Kortrijk krijgt duidelijkheid na juridische strijd rond gestaakte wedstrijd Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved