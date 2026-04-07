Hans Cornelis reageert meteen na ontslag bij Charleroi en wijst naar één probleem

Hans Cornelis is niet langer hoofdcoach van Charleroi. Na de nederlaag tegen Westerlo greep het bestuur in, al bleef de ontslagen trainer zelf opvallend nuchter onder die beslissing.

Charleroi heeft Hans Cornelis op ontslagen als hoofdcoach. De nederlaag tegen KVC Westerlo was de druppel voor het bestuur. De resultaten vielen de laatste tijd tegen, waardoor er werd ingegrepen. Charleroi won geen enkele van zijn laatste tien wedstrijden.

"Dat is het voetbal", reageerde Cornelis bij Het Nieuwsblad. "Als je geen resultaten haalt, neemt het bestuur soms beslissingen. Of je daar dan akkoord mee bent of niet. Ik kan er wel mee om. Dat hoort bij het voetbal en hoe het in Belgisch voetbal gaat."

Cornelis legt vinger op pijnpunt na ontslag bij Charleroi

Cornelis probeert ook een verklaring te vinden voor de situatie. "Na de uitschakeling in de halve finale van de beker en dan twee nederlagen in competitie zijn onze doelen wat weggevallen. De spelers zijn er wel altijd voor blijven gaan, maar er was soms wel een bepaalde motivatie wat weg."

"Al wil ik niet alles daarop steken, want soms zat het ook gewoon niet mee", gaat Cornelis verder. Ook dit weekend had hij reden om te klagen toen Etienne Camara een tweede keer geel kreeg voor te praten tegen de ref.

"Tegen Club Brugge stonden we bijvoorbeeld nog 1-0 voor, maar dan kregen we nog een strafschop tegen. Dit weekend was het een beetje hetzelfde verhaal", besluit Cornelis.