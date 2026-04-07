Mario Kohnen spreekt voor het eerst als nieuwe Charleroi-trainer

Mario Kohnen staat tot het einde van het seizoen aan het roer bij Charleroi. Zelf wil hij voortbouwen op het werk van Hans Cornelis.

Hans Cornelis omschreef zichzelf als iemand die in het verlengde van Rik De Mil werkte. Met zijn eigen accenten had hij de ploeg wel opnieuw gemobiliseerd, maar die nieuwe dynamiek zakte daarna even snel weer weg, vooral na die bewuste kantelmatch tegen Cercle Brugge.

Vandaag is het aan Mario Kohnen om de machine opnieuw op gang te trekken. Ondanks de emoties van het moment kwam hij op de persconferentie al bijzonder gefocust over. "Het belangrijkste is de match van vrijdag. We moeten opnieuw een dynamiek creëren en een resultaat halen, dat zit heel duidelijk in het hoofd van iedereen", legt hij uit volgends SudInfo.

Charleroi verwacht reactie onder Mario Kohnen

Tegen Antwerp hoeft niemand meteen een revolutie te verwachten. "We gaan niet alles veranderen. De match in Westerlo was niet slecht, maar ook niet perfect, anders hadden we gewonnen. We moeten een paar details bijsturen en ons vooral op onszelf focussen, zonder bezig te zijn met omstandigheden waar we geen vat op hebben."

Zijn voornaamste opdracht wordt het opnieuw samenbrengen van een groep die duidelijk met een vertrouwensprobleem kampt. "We moeten iedereen weer in dezelfde boot krijgen: basisspelers, invallers en zelfs de jongens die niet in de selectie zitten."



Of hij de Zebra’s uit deze moeilijke periode kan trekken? "Vrijdag om 23 uur na de match zullen we meer weten, maar ik hoop dat we dan kunnen zeggen dat de keuzes de juiste waren."