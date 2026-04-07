Verrassing in de JPL: Charleroi ontslaat hoofdcoach Hans Cornelis

Hans Cornelis heeft de nederlaag in Westerlo op de openingsspeeldag van de Champions Play-offs niet overleefd. De trainer van Sporting Charleroi is ontslagen.

Sporting Charleroi kende een uitzonderlijke januarimaand, met overwinningen tegen Club Brugge in de Beker van België en daarna ook tegen Standard, Antwerp en Sint-Truiden in de competitie.

De Zebra's leken op weg naar een sterk seizoen, maar kregen nadien een stevige terugval. Een uitschakeling in de Croky Cup tegen Union, en intussen een reeks van tien wedstrijden op rij zonder zege in alle competities samen.

Als pas elfde na de reguliere competitie hoopte Charleroi zich in de Europe Play-Offs te herpakken. Dat moest ook gebeuren met Hans Cornelis, die als hoofdtrainer werd aangesteld om opnieuw voor een nieuwe dynamiek te zorgen.

Die ommekeer is er echter niet gekomen. De Carolos gingen met 2-0 onderuit na een wedstrijd waarin de arbitrage opnieuw voor heel wat discussie zorgde. Voor Mehdi Bayat was dit de nederlaag te veel.

Lees ook... Belgische trainers krijgen unieke inkijk bij Bayern en zijn zwaar onder de indruk van Kompany
Hij wil nog voor het einde van het seizoen voor de nodige schok zorgen en besliste daarom om Hans Cornelis te ontslaan. Volgens La Dernière Heure zou de leiding van Charleroi nog voor het einde van de dag met een officieel communiqué naar buiten komen.

Uitspraak van BAS heeft grote gevolgen voor promotiestrijd in 1B: dit zijn de details

15:00
Belgische trainers krijgen unieke inkijk bij Bayern en zijn zwaar onder de indruk van Kompany

13:00
Anderlecht-fans woedend na actie van Club Brugge-supporters en het resultaat had daar niets mee te maken

Peter Vandenbempt haalt scherp uit naar Ivan Leko na opvallende tirade

Zeno Debast kan opvallende rol krijgen in Champions League-kraker tegen Arsenal

"Als een astronaut aan boord van Artemis II": Italiaanse pers smult van Kevin De Bruyne

Wesley Sonck schuift favoriet naar voren voor Real-Bayern en wijst op Courtois

Christian Burgess spreekt zich uit: "We moeten hen beter opvoeden"

Ook Peter Vandenbempt haalt uit naar scheidsrechters: "Leg mij dat een keer uit. Dat gaat niet"

Forfaitzege of niet? KV Kortrijk krijgt duidelijkheid na juridische strijd rond gestaakte wedstrijd

Ivan Leko ging zijn boekje te buiten: maar waarom deed hij dat nu? Analyse

Real Madrid-topper op weg naar de Premier League: Liverpool is geïnteresseerd

Pijnlijke conclusie bij Anderlecht: miljoenentransfer blijkt (voorlopig?) vooral weggesmeten geld Analyse

Analist haalt keihard uit naar arbitrage: "Union speelt de incompetentie van onze refs perfect uit"

🎥 Testspeler Anderlecht maakt grote indruk met wereldgoal

Er moeten knopen doorgehakt worden naar volgend seizoen toe bij Genk: al lijkt dit wel een makkelijke

Clubleiding Napoli haalt uit naar Lukaku, maar... in kleedkamer klinkt heel ander geluid

Waarom Antoine Sibierski ineens op weg is naar Anderlecht... De reden van zijn vertrek bij Troyes

Vanhaezebrouck zag het al aankomen: "Hij gaf me geen frisse indruk"

14-jarige ballenjongen aan de basis van verlies Italië? Donnarumma was woedend, hij is nu de held

Nicolo Tresoldi met grote grijns over eerste helft, maar maakt ook kanttekening: "Dat was onze fout"

"Club Brugge en Union worden bevoordeeld": Analist doet zware uitspraak over arbitrage

Degryse snoeihard voor Anderlecht en analist is héél sceptisch over hun ambities

Grote transfer in de maak voor Diego Moreira? Strasbourg mikt bijzonder hoog

Supersub van KV Mechelen scoort voor het eerst in 10 maanden: "Gaat goed om met dat etiket"

Hoe Taravel deze keer helemaal de mist in ging: en wat is er aan de hand met ex-Rode Duivel? Analyse

Fred Vanderbiest pleit voor realisme, maar er kan een titelgrapje af: "Dan gaan we er niet ver van zijn"

Hein Vanhaezebrouck zwaar onder de indruk van Club Brugge, maar ziet ook duidelijke les

Roef en De Mil reageren na late opdoffer tegen KV Mechelen: "Of ik me zorgen maak?"

Nog een groot vraagteken voor Kompany en Bayern voor clash met Real Madrid: "Morgen nemen we beslissing"

🎥 Nathan Ngoy gooit olie op het vuur na derbyzege: ex-Standard-speler doet fans helemaal ontploffen

Nieuwe harde woorden uit Napoli over Lukaku: Rode Duivel krijgt weer stevige waarschuwing

KAA Gent krijgt nog domper te verwerken tegen KV Mechelen: invaller moet weer gewisseld worden

Kompany staat voor enorme opdracht met Bayern München: "De moeilijkste uitwedstrijd die je kunt spelen"

Venijn zit meteen in de staart: KV Mechelen krijgt loon naar werken op bezoek bij KAA Gent

Vijf dingen die u moet weten over Antoine Sibierski, die op weg is naar Anderlecht

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

