Verrassing in de JPL: Charleroi ontslaat hoofdcoach Hans Cornelis

Hans Cornelis heeft de nederlaag in Westerlo op de openingsspeeldag van de Champions Play-offs niet overleefd. De trainer van Sporting Charleroi is ontslagen.

Sporting Charleroi kende een uitzonderlijke januarimaand, met overwinningen tegen Club Brugge in de Beker van België en daarna ook tegen Standard, Antwerp en Sint-Truiden in de competitie.

De Zebra's leken op weg naar een sterk seizoen, maar kregen nadien een stevige terugval. Een uitschakeling in de Croky Cup tegen Union, en intussen een reeks van tien wedstrijden op rij zonder zege in alle competities samen.

Als pas elfde na de reguliere competitie hoopte Charleroi zich in de Europe Play-Offs te herpakken. Dat moest ook gebeuren met Hans Cornelis, die als hoofdtrainer werd aangesteld om opnieuw voor een nieuwe dynamiek te zorgen.

Die ommekeer is er echter niet gekomen. De Carolos gingen met 2-0 onderuit na een wedstrijd waarin de arbitrage opnieuw voor heel wat discussie zorgde. Voor Mehdi Bayat was dit de nederlaag te veel.

Hij wil nog voor het einde van het seizoen voor de nodige schok zorgen en besliste daarom om Hans Cornelis te ontslaan. Volgens La Dernière Heure zou de leiding van Charleroi nog voor het einde van de dag met een officieel communiqué naar buiten komen.