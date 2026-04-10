Anderlecht vreest voor nog een compleet mislukt transferverhaal: het zit niet in zijn karakter

Bij Anderlecht blijft het dossier rond Lucas Hey voor de nodige vraagtekens zorgen. De Deense verdediger kreeg opnieuw een kans in de topper tegen Club Brugge, maar kon die niet grijpen met een tegenvallende prestatie.

Nochtans waren de verwachtingen bij zijn komst in januari 2025 hooggespannen. Hey gold als een modern profiel: groot, fysiek sterk en comfortabel aan de bal. Ruim een jaar later lijkt hij echter te blijven stilstaan in zijn ontwikkeling en groeit de vrees voor een mislukt transferverhaal.

Zijn basisplaats tegen Club Brugge kwam dan ook als een verrassing. Jérémy Taravel gaf hem het vertrouwen na sterke trainingsweken, waarin Hey meer scherpte en inzet zou hebben getoond. Die lijn kon hij op het veld echter niet doortrekken.

Binnen de club wordt vooral gewezen op zijn mentale en karakteriële tekortkomingen. Hey staat bekend als een beleefde en rustige jongen, maar net dat werkt tegen hem. Anderlecht mist agressiviteit en “vuil randje” in zijn spel, iets wat cruciaal is voor een centrale verdediger op het hoogste niveau.

Lucas Hey is te wisselvallig

Zijn prestaties blijven bovendien te wisselvallig. Na een paar sterke wedstrijden begin dit seizoen, waarin hij domineerde als een echte leider, volgden opnieuw zwakke optredens. Die grilligheid maakt het moeilijk voor de technische staf om op hem te rekenen in belangrijke momenten, schrijft La DH.



De vraag rijst dan ook of Hey ooit het profiel zal ontwikkelen waar Anderlecht op hoopte. Voor een speler die zo’n drie miljoen euro kostte, blijft de impact voorlopig te beperkt. Zonder duidelijke ommekeer lijkt hij steeds dichter bij het label van mislukte transfer te komen.