Anderlecht vreest voor nog een compleet mislukt transferverhaal: het zit niet in zijn karakter

Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4342

Bij Anderlecht blijft het dossier rond Lucas Hey voor de nodige vraagtekens zorgen. De Deense verdediger kreeg opnieuw een kans in de topper tegen Club Brugge, maar kon die niet grijpen met een tegenvallende prestatie.

Nochtans waren de verwachtingen bij zijn komst in januari 2025 hooggespannen. Hey gold als een modern profiel: groot, fysiek sterk en comfortabel aan de bal. Ruim een jaar later lijkt hij echter te blijven stilstaan in zijn ontwikkeling en groeit de vrees voor een mislukt transferverhaal.

Zijn basisplaats tegen Club Brugge kwam dan ook als een verrassing. Jérémy Taravel gaf hem het vertrouwen na sterke trainingsweken, waarin Hey meer scherpte en inzet zou hebben getoond. Die lijn kon hij op het veld echter niet doortrekken.

Binnen de club wordt vooral gewezen op zijn mentale en karakteriële tekortkomingen. Hey staat bekend als een beleefde en rustige jongen, maar net dat werkt tegen hem. Anderlecht mist agressiviteit en “vuil randje” in zijn spel, iets wat cruciaal is voor een centrale verdediger op het hoogste niveau.

Lucas Hey is te wisselvallig

Zijn prestaties blijven bovendien te wisselvallig. Na een paar sterke wedstrijden begin dit seizoen, waarin hij domineerde als een echte leider, volgden opnieuw zwakke optredens. Die grilligheid maakt het moeilijk voor de technische staf om op hem te rekenen in belangrijke momenten, schrijft La DH.


De vraag rijst dan ook of Hey ooit het profiel zal ontwikkelen waar Anderlecht op hoopte. Voor een speler die zo’n drie miljoen euro kostte, blijft de impact voorlopig te beperkt. Zonder duidelijke ommekeer lijkt hij steeds dichter bij het label van mislukte transfer te komen.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Lucas Hey

Meer nieuws

Mbaye Leye spreekt over wat er gebeurde op Club Brugge en gemiste titel: "Ik moest daar niet eens staan"

10:00
07:20
09:30
07:20
3
07:00
1
09:00
1
08:20
21:40
7
07:40
08:00
1
06:30
6
23:00
22:30
8
22:00
21:00
18:40
1
21:20
1
20:40
2
18:20
11
20:20
4
19:40
20:00
19:20
19:00
1
18:00
17:40
16:30
19
17:20
14:40
17:00
7
15:30
57
16:00
14:20
15:00
12:00
4
13:30
13

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 11/04 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 12/04 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 12/04 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 20:45 Antwerp Antwerp
Standard Standard 11/04 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 12/04 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 11/04 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 12/04 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Anderlecht vreest voor nog een compleet mislukt transferverhaal: het zit niet in zijn karakter Atletico1988 Atletico1988 over FC Barcelona is het beu en dient klacht in bij de UEFA FCB vo altijd FCB vo altijd over Officieel oorlog? KAA Gent legt uit en opent drie(!) gerechtelijke procedures tegen Pro League André Coenen André Coenen over Een déjà-vugevoel: Standard kent zijn tegenstander voor de 1ste oefenmatch van seizoen 2026-2027 Impala Impala over 🎥 "Vuile Hollander": Mark van Bommel rekent af met Paul Gheysens in nog niet vertoonde beelden Fan1880 Fan1880 over 'RSC Anderlecht slaat toe en haalt piepjonge topschutter weg bij Royal Antwerp FC' Wesl Wesl over Heel opvallende transfer voor wereldster Neymar in de maak Madeiros Madeiros over KAA Gent zet de aanval op de Pro League in en trekt naar de rechtbank over competitieformat Jasperd Jasperd over 'RSC Anderlecht hakt knoop door en heeft eerste zomertransfer te strikken' de zwerte maan de zwerte maan over Anderlecht laat oog vallen op 23-jarige Eredivisie-sensatie Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved