Een déjà-vugevoel: Standard kent zijn tegenstander voor de 1ste oefenmatch van seizoen 2026-2027

Johan Walckiers
Johan Walckiers, suiveur du Standard
Voor de derde keer op rij trapt Standard zijn oefencampagne af op het veld van Aubel, op 1 juli. Dat nieuws werd al bevestigd door de club die in D3 ACFF uitkomt.

De Play-Offs zijn nog maar net begonnen, maar de clubs in de Pro League zijn nu al bezig met de organisatie van volgend seizoen. Daarbij wordt vooral gekeken naar de voorbereiding: oefenwedstrijden en eventuele stages in het buitenland.

De voorbije twee jaar was het bij Standard een gewoonte geworden om de voorbereiding op gang te trappen op het veld van Aubel, een club uit D3 ACFF. Een vereniging waar de Rouches en hun supporters telkens erg warm onthaald werden.

Het is dan ook logisch dat die nieuwe traditie deze zomer wordt verdergezet. Aubel heeft het nieuws bevestigd: de Siropiers ontvangen Standard Luik voor de derde keer op rij.

Standard trekt voor derde opeenvolgende keer naar Aubel voor oefenduel

Op 1 juli trekken de spelers van Vincent Euvrard naar het Stade Jean-Marie Doome. De aftrap is voorzien om 18u30, voor een duel tegen de vijfde uit D3 ACFF reeks B.


Vorig seizoen won Standard onder Mircea Rednic met 0-3 in Aubel, terwijl de Rouches van Ivan Leko in 2024 met 0-5 haalden. Maar dat zal bij deze eerste voorbereidingswedstrijd uiteraard niet het belangrijkste zijn.

Mbaye Leye spreekt over wat er gebeurde op Club Brugge en gemiste titel: "Ik moest daar niet eens staan"

