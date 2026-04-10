Interview Vanderbiest oordeelt over beginnersfout en KVM-troef: "Als hij te veel nadenkt, begint het te kraken"

Foto: © photonews
KV Mechelen is met een mooi punt aan de play-offs begonnen, maar heeft ook een beginnersfout begaan. Dat erkent trainer Fred Vanderbiest. Het is kwestie om zoiets in de toekomst te vermijden en wie weet tovert Bill Antonio nog wel iets uit zijn sloffen.

Het is positief voor Malinwa dat het met een verdiend punt kon beginnen aan Play-off 1. Toch blijft de manier waarop het uit bij Gent een doelpunt slikte zonde: Tommy St. Jago liet Max Dean veel te makkelijk lopen. "Dat zijn momenten die we bespreken. Normaal gezien mag je zoiets niet tegenkomen. Het is altijd mogelijk dat die crossbal komt."

Dat is nog geen drama, maar dan moet je er als defensie wel beter mee omgaan. "Er wordt iets te slap verdedigd en we laten onze man lopen. Dat zijn beginnersfouten. Dat zijn zaken die niet mogen gebeuren, maar op ons niveau kunnen die zaken wel nog gebeuren." Vanderbiest wil vooral dat zijn spelers eruit kunnen leren.

Als KV defensief een steek laat vallen, kan het dat misschien goedmaken door op aanvallend vlak iets extra's te brengen. Sinds vorige zondag heeft het met Bill Antonio een scorende winger. "Bill is Bill. Hij gaat nooit veranderen. Hij ligt er niet wakker van of hij gescoord heeft of niet. Ik heb hem als een van de eersten een kans gegeven."

Vanderbiest is zich bewust van de kwaliteiten en mankementen van zijn speler. "Zijn grote troef is zijn snelheid. Dat is ook gebleken in de periode met Besnik Hasi. Als Bill in het seizoen 2023-2024 niet was uitgevallen, hadden we dat seizoen waarschijnlijk Play-off 1 gehaald. Hij heeft ondanks enkele moeilijke momenten nooit opgegeven." 

Tegen Gent werd dit beloond met een doelpunt waarbij hij snel moest handelen. "Bill mag niet te lang nadenken, anders begint alles te kraken", grijnst Vanderbiest. "Als hij op intuïtie speelt, is hij op zijn best." Mogelijk moet Union dat zondag ondervinden. "Misschien stel ik hem op in de spits, want de Union-verdedigers spelen niet graag tegen snelle mannen." Dat beschouwen we ook nog als een half grapje.  

Club Brugge doet het dus zonder Mignolet, maar Leko verwelkomt ook serieuze meevaller dit weekend

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 11/04 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 12/04 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 12/04 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 20:45 Antwerp Antwerp
Standard Standard 11/04 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 12/04 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 11/04 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 12/04 Zulte Waregem Zulte Waregem

