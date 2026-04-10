Marc Wilmots wil héél grote kuis houden bij Standard: deze spelers mogen vertrekken

Foto: © photonews
Word fan van Standard! 2536

Bij Standard Luik staat er komende zomer heel wat te gebeuren. Onder impuls van Marc Wilmots wil de club de kern hertekenen, en dat betekent ook dat verschillende spelers mogen vertrekken.

Opvallend: vier spelers zijn nu al op een zijspoor beland. Kuavita, Nathan Ngoy, Calut en Boli Bolingoli trainen momenteel met de U23 en lijken geen toekomst meer te hebben bij de eerste ploeg.

In de defensie zijn er ook vraagtekens. David Bates zit in principe niet in de plannen voor een contractverlenging, terwijl ook rond Aiham Ousou Homawoo twijfel bestaat. De club wil bovendien sneller centraal achterin, wat mogelijk extra vertrekkers betekent.

Past Ilaimaharitra nog in de plannen? Ayensa mag weg

Op het middenveld is de situatie minder duidelijk, maar ook daar kunnen verschuivingen volgen. Marco Ilaimaharitra is niet zeker van zijn plaats op langere termijn, terwijl de club inzet op verjonging en meer creativiteit.

Op de flanken zou Rafiki Saïd kunnen vertrekken bij een goed bod. De flankaanvaller heeft een hoge marktwaarde en kan de club financieel helpen, al wil Standard hem enkel laten gaan voor de juiste prijs.


In de aanval staan mogelijk de grootste veranderingen op til. Zowel Timothé Nkada als Dennis Ayensa hebben nog niet overtuigd en lijken geen zekerheid voor volgend seizoen. 
 

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard

Meer nieuws

Stijnen spreekt het uit over Club Brugge: "Voor mij de conclusie van het eerste weekend"

Stijnen spreekt het uit over Club Brugge: "Voor mij de conclusie van het eerste weekend"

13:00
Cristiano Ronaldo wordt beschuldigd van matchfixing: "Met eerlijke arbitrage maken we kans, maar ..."

Cristiano Ronaldo wordt beschuldigd van matchfixing: "Met eerlijke arbitrage maken we kans, maar ..."

12:40
Rode Duivels eindelijk nog eens samen op het veld: "Die symbiose heb ik nog met niemand anders gehad"

Rode Duivels eindelijk nog eens samen op het veld: "Die symbiose heb ik nog met niemand anders gehad"

12:20
Een déjà-vugevoel: Standard kent zijn tegenstander voor de 1ste oefenmatch van seizoen 2026-2027

Een déjà-vugevoel: Standard kent zijn tegenstander voor de 1ste oefenmatch van seizoen 2026-2027

09:00
1
Zal Wouter Vrancken blijven? Er circuleren al namen van zijn opvolger

Zal Wouter Vrancken blijven? Er circuleren al namen van zijn opvolger

11:30
Christos Tzolis kwam ermee weg tegen Anderlecht, maar... "25 jaar geleden kreeg je een schop, niet normaal!"

Christos Tzolis kwam ermee weg tegen Anderlecht, maar... "25 jaar geleden kreeg je een schop, niet normaal!"

11:00
10
Nieuw hoofdstuk in formatsaga JPL: hoe groot is de kans dat alles opnieuw verandert?

Nieuw hoofdstuk in formatsaga JPL: hoe groot is de kans dat alles opnieuw verandert?

10:30
11
Antwerp neemt geen risico... Straks ook in België chaos met 'paspoortgate'? Er is een duidelijk verschil

Antwerp neemt geen risico... Straks ook in België chaos met 'paspoortgate'? Er is een duidelijk verschil

09:30
Mbaye Leye spreekt over wat er gebeurde op Club Brugge en gemiste titel: "Ik moest daar niet eens staan"

Mbaye Leye spreekt over wat er gebeurde op Club Brugge en gemiste titel: "Ik moest daar niet eens staan"

10:00
Spitslegende Patrick Goots ontkracht de grootste fabel die er over hem bestaat

Spitslegende Patrick Goots ontkracht de grootste fabel die er over hem bestaat

08:20
1
Anderlecht vreest voor nog een compleet mislukt transferverhaal: het zit niet in zijn karakter

Anderlecht vreest voor nog een compleet mislukt transferverhaal: het zit niet in zijn karakter

08:40
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/04: Taha

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/04: Taha

07:20
Heel opvallende transfer voor wereldster Neymar in de maak

Heel opvallende transfer voor wereldster Neymar in de maak

08:00
2
Club Brugge moet deze zomer mogelijk op zoek naar niet één, maar twee doelmannen

Club Brugge moet deze zomer mogelijk op zoek naar niet één, maar twee doelmannen

07:40
4
Anderlecht laat oog vallen op 23-jarige Eredivisie-sensatie

Anderlecht laat oog vallen op 23-jarige Eredivisie-sensatie

07:20
3
'RSC Anderlecht hakt knoop door en heeft eerste zomertransfer te strikken'

'RSC Anderlecht hakt knoop door en heeft eerste zomertransfer te strikken'

07:00
4
FC Barcelona is het beu en dient klacht in bij de UEFA

FC Barcelona is het beu en dient klacht in bij de UEFA

06:30
8
🎥 "Onnozele Hollander": Mark van Bommel rekent af met Paul Gheysens in nog niet vertoonde beelden

🎥 "Onnozele Hollander": Mark van Bommel rekent af met Paul Gheysens in nog niet vertoonde beelden

22:30
15
🎥 20 goals (inclusief gek eigen doelpunt) in dolle Europese avond: welke ploegen mogen nog dromen van de halve finales?

🎥 20 goals (inclusief gek eigen doelpunt) in dolle Europese avond: welke ploegen mogen nog dromen van de halve finales?

23:00
Leegloop gaat verder bij Liverpool: meubelstuk neemt afscheid na negen(!) seizoenen

Leegloop gaat verder bij Liverpool: meubelstuk neemt afscheid na negen(!) seizoenen

22:00
Topclubs willen hem massaal: Nathan De Cat volgend seizoen nog in het Lotto Park? "Absolute voorwaarde"

Topclubs willen hem massaal: Nathan De Cat volgend seizoen nog in het Lotto Park? "Absolute voorwaarde"

21:40
7
Ex-speler KAA Gent, KV Mechelen en Standard als dé verrassing van Rudi Garcia? Dit zegt hij er zelf over

Ex-speler KAA Gent, KV Mechelen en Standard als dé verrassing van Rudi Garcia? Dit zegt hij er zelf over

20:20
4
Mooie verrassing (en een teken dat het goed gaat in ons land?): Belgische ref mag naar het WK!

Mooie verrassing (en een teken dat het goed gaat in ons land?): Belgische ref mag naar het WK!

21:20
1
"Interesse van elders": rasechte Buffalo hakt stevige knoop door over toekomst

"Interesse van elders": rasechte Buffalo hakt stevige knoop door over toekomst

21:00
"Mirakelwerker" en "Een genie" - Hoe Philippe Clement zichzelf weer op de radar van topcompetities zette

"Mirakelwerker" en "Een genie" - Hoe Philippe Clement zichzelf weer op de radar van topcompetities zette

20:40
2
Knoop doorgehakt over Jorthy Mokio: "Overal in Europa kent iedereen zijn talent"

Knoop doorgehakt over Jorthy Mokio: "Overal in Europa kent iedereen zijn talent"

20:00
Vanhaezebrouck prikt naar Leko: "Afleiden van de eigen verantwoordelijkheid?"

Vanhaezebrouck prikt naar Leko: "Afleiden van de eigen verantwoordelijkheid?"

19:40
Laforge, Visser en D'Hondt krijgen grote verantwoordelijkheid: wie fluit de match van uw favoriete ploeg?

Laforge, Visser en D'Hondt krijgen grote verantwoordelijkheid: wie fluit de match van uw favoriete ploeg?

19:20
Nu al einde carrière voor Simon Mignolet? Vader Stefaan laat zich uit over hamstringblessure

Nu al einde carrière voor Simon Mignolet? Vader Stefaan laat zich uit over hamstringblessure

19:00
1
'RSC Anderlecht slaat toe en haalt piepjonge topschutter weg bij Royal Antwerp FC'

'RSC Anderlecht slaat toe en haalt piepjonge topschutter weg bij Royal Antwerp FC'

18:20
11
Waarom Vanaken geen probleem is voor Club Brugge, terwijl leeftijdsgenoot Hazard dat wel is bij Anderlecht Analyse

Waarom Vanaken geen probleem is voor Club Brugge, terwijl leeftijdsgenoot Hazard dat wel is bij Anderlecht

18:40
1
Met de zegen van Courtois: dit heeft nieuwe nummer <s>1</s> 28 te zeggen na debuut bij KRC Genk

Met de zegen van Courtois: dit heeft nieuwe nummer 1 28 te zeggen na debuut bij KRC Genk

17:40
📷 "Belgen gaan verrassen": NBA-ster Toumani Camara blinkt in opvallend truitje

📷 "Belgen gaan verrassen": NBA-ster Toumani Camara blinkt in opvallend truitje

18:00
Heel vervelend probleem voor Oosting en Antwerp: "Hij mag zelfs niet met ons meetrainen"

Heel vervelend probleem voor Oosting en Antwerp: "Hij mag zelfs niet met ons meetrainen"

17:00
7
Het verhaal van 2026? Ontsnapt aan de dood na heldendaad, drie maanden later opnieuw op trainingsveld De derde helft

Het verhaal van 2026? Ontsnapt aan de dood na heldendaad, drie maanden later opnieuw op trainingsveld

17:20
Sterkhouder valt uit, absolute domper voor Club Brugge: "Titel is weg"

Sterkhouder valt uit, absolute domper voor Club Brugge: "Titel is weg"

16:30
19

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 20:45 Antwerp Antwerp
Standard Standard 11/04 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 12/04 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Nieuw hoofdstuk in formatsaga JPL: hoe groot is de kans dat alles opnieuw verandert? Obiku Obiku over 'RSC Anderlecht hakt knoop door en heeft eerste zomertransfer te strikken' JaKu JaKu over 🎥 "Vuile Hollander": Mark van Bommel rekent af met Paul Gheysens in nog niet vertoonde beelden JaKu JaKu over Club Brugge moet deze zomer mogelijk op zoek naar niet één, maar twee doelmannen Geert66 Geert66 over Christos Tzolis kwam ermee weg tegen Anderlecht, maar... "25 jaar geleden kreeg je een schop, niet normaal!" Afzuip Afzuip over Marc Wilmots wil héél grote kuis houden bij Standard: deze spelers mogen vertrekken Don Vito - free Shaky Don Vito - free Shaky over Anderlecht vreest voor nog een compleet mislukt transferverhaal: het zit niet in zijn karakter Vital Verheyen Vital Verheyen over Officieel oorlog? KAA Gent legt uit en opent drie(!) gerechtelijke procedures tegen Pro League Sv1978 Sv1978 over Dit is de datum waarop de Belgische clubs duidelijkheid krijgen over hun licentie Alex Del Piero Alex Del Piero over FC Barcelona is het beu en dient klacht in bij de UEFA Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved