Marc Wilmots wil héél grote kuis houden bij Standard: deze spelers mogen vertrekken

Bij Standard Luik staat er komende zomer heel wat te gebeuren. Onder impuls van Marc Wilmots wil de club de kern hertekenen, en dat betekent ook dat verschillende spelers mogen vertrekken.

Opvallend: vier spelers zijn nu al op een zijspoor beland. Kuavita, Nathan Ngoy, Calut en Boli Bolingoli trainen momenteel met de U23 en lijken geen toekomst meer te hebben bij de eerste ploeg.

In de defensie zijn er ook vraagtekens. David Bates zit in principe niet in de plannen voor een contractverlenging, terwijl ook rond Aiham Ousou Homawoo twijfel bestaat. De club wil bovendien sneller centraal achterin, wat mogelijk extra vertrekkers betekent.

Past Ilaimaharitra nog in de plannen? Ayensa mag weg

Op het middenveld is de situatie minder duidelijk, maar ook daar kunnen verschuivingen volgen. Marco Ilaimaharitra is niet zeker van zijn plaats op langere termijn, terwijl de club inzet op verjonging en meer creativiteit.

Op de flanken zou Rafiki Saïd kunnen vertrekken bij een goed bod. De flankaanvaller heeft een hoge marktwaarde en kan de club financieel helpen, al wil Standard hem enkel laten gaan voor de juiste prijs.



In de aanval staan mogelijk de grootste veranderingen op til. Zowel Timothé Nkada als Dennis Ayensa hebben nog niet overtuigd en lijken geen zekerheid voor volgend seizoen.

