Nieuw hoofdstuk in formatsaga JPL: hoe groot is de kans dat alles opnieuw verandert?

De strijd rond de competitiehervorming bereikt een nieuw hoogtepunt, nu KAA Gent naar de rechter stapt. De club wil de hervorming - inclusief de afschaffing van de play-offs - opnieuw openbreken en zet daarbij zwaar juridisch geschut in.

De kern van het dossier ligt bij de stemming uit 2025, waarbij het nieuwe format met 18 ploegen werd goedgekeurd samen met het beloftequotum. Volgens Gent vormden die twee één geheel. “Je kan niet zomaar één onderdeel aanpassen zonder de rest opnieuw te bekijken”, klinkt het standpunt.

Net daar ziet Gent zijn grootste kans. Doordat het beloftequotum intussen onder druk werd aangepast, stelt de club dat de oorspronkelijke overeenkomst juridisch wankelt. Dat principe van “één en ondeelbaarheid” zou wel eens de sleutel kunnen zijn om de volledige hervorming terug op tafel te krijgen.

Om dat af te dwingen, kiest Gent voor een opvallende strategie met drie procedures tegelijk: bij de ondernemingsrechtbank, de Belgische Mededingingsautoriteit en het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. De redenering is duidelijk: één overwinning kan al volstaan om het hele kaartenhuisje te doen wankelen.

Gent kan slagen in zijn opzet, klinkt het

Binnen de club heerst voorzichtig optimisme over de slaagkansen. Ook extern wordt erkend dat de argumentatie niet zonder gewicht is. Bovendien zouden steeds meer clubs twijfels hebben bij het nieuwe format, wat de druk op de Pro League alleen maar verhoogt.

De mogelijke gevolgen zijn groot. Als de hervorming opnieuw wordt opengebroken, kan dat leiden tot een nieuwe stemming en zelfs een hertekening van het competitieformat. Dat zou sportief zware gevolgen hebben, met mogelijk extra degradaties of een aangepaste structuur.



Lees ook... Mbaye Leye spreekt over wat er gebeurde op Club Brugge en gemiste titel: "Ik moest daar niet eens staan"›

Op korte termijn blijft alles wel bij het oude. Het geplande format voor 2026-2027 staat voorlopig nog overeind. Maar de komende weken worden cruciaal: een snelle uitspraak in kortgeding kan het debat volledig herlanceren. Eén ding is duidelijk: het laatste woord over de competitiehervorming is nog lang niet gezegd.