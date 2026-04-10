Plots toch weer heel goed nieuws over Rode Duivel Thibaut Courtois

Er valt goed nieuws te melden bij Real Madrid over Thibaut Courtois. De doelman staat dicht bij een terugkeer.

Thibaut Courtois raakte net voor de interlandbreak geblesseerd bij Real Madrid. Dat nieuws deed in België bij de sceptici meteen de wenkbrauwen fronsen: de Rode Duivels hadden een stage in de VS gepland, met dus een lange verplaatsing. In het verleden gebeurde het al eens dat Courtois hiervoor paste bij de nationale ploeg.

Ondertussen is wel duidelijk geworden dat het om een ernstige blessure ging. Courtois is recent niet meer op het veld verschenen. Hij moest onder meer de heenwedstrijd in de kwartfinales van de Champions League missen. De Koninklijke verloor met 1-2 van Bayern München. Ook de terugmatch komt nog te vroeg voor Courtois.

Courtois moet komende weken weer fit geraken

Toch is het niet allemaal kommer en kwel voor de doelman van de Rode Duivels. The Athletic meldt vrijdag dat er wel optimisme is over een relatief snel herstel in de komende weken: Thibaut Courtois zou klaar moeten geraken voor een mogelijke halve finale van Real Madrid tegen PSG of Liverpool. Als die halve finale er komt natuurlijk.

Vincent Kompany en zijn spelers hebben toch al lichtjes een optie genomen op die halve finale door in Bernabeu te gaan winnen. Het zou dus best kunnen dat Courtois zijn laatste Europese match van dit seizoen al gespeeld heeft. Met Real is echter alles mogelijk in de Champions League. Daar moet hij zich maar aan optrekken.

Grapje van Kompany over Courtois



In de heenwedstrijd blonk zijn collega Manuel Neuer uit. Kompany kreeg na afloop de vraag of hij Neuer de beste doelman ter wereld vond. "Jullie gaan me problemen bezorgen met Thibaut Courtois", grapte de Bayern-coach.