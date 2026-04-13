Kreeg Club Brugge terechte strafschop tegen STVV? Gumienny velt oordeel

Club Brugge pakte net als Union SG 6 op 6 in de start van de Champions' Play-offs. Daarmee is de eindstrijd goed begonnen voor de Bruggelingen. Tegen STVV moesten ze wel tot het gaatje gaan én hadden ze een strafschop nodig om het verschil te maken.

Club Brugge pakte drie levensbelangrijke punten mee vanop Stayen. Door een botsing tussen Forbs en Sabbe is het voor die laatste einde seizoen, waardoor niet alles goed nieuws was dat in Limburg te rapen was.

Gumienny velt oordeel over strafschop

De overwinning was dat wel, met dank aan een late strafschop die door Tzolis - alweer hij - werd omgezet. Al was er over die strafschop wel wat te doen, want volgens sommigen zou het gaan over een low-cost penalty.

Wilde de Pro League dat dit seizoen niet vermijden? Serge Gumienny was meteen duideljk in zijn analyse. "Vroeger werd dit nooit gefloten, maar onder de nieuwe regels voor handsbal zien we dit soort strafschoppen wel vaker."

Pinguïns?

“Het is opnieuw een pijnlijke penaltyfase, maar deze keer valt de ref niets te verwijten", aldus Gumienny in zijn oordeel bij Het Belang van Limburg. Al ziet hij ook wel meteen een probleem bij wat verdedigers dan moeten doen.



"Dit is geen kwestie van interpretatie, maar een probleem van het reglement. Als we dit soort lichte strafschoppen eruit willen, moeten we terug naar de oude handsregels. Dan stel ik me de vraag hoe spelers het best een luchtduel kunnen aangaan in de eigen zestien. Met de armen gestrekt naast het lichaam als pinguïns?"