Peter Vandenbempt ziet "belangrijke opsteker" voor Club Brugge richting clash met Union

Lorenz Lomme
| Reageer
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5870

Club Brugge won het afgelopen weekend niet zonder moeite op het veld van Sint-Truiden. Peter Vandenbempt zag daarbij een belangrijke opsteker voor blauw-zwart.

Club was na dik twintig minuten spelen op achtervolgen aangewezen na een goal van Ryotaro Ito. Die scoorde na een fraaie aanval over verschillende stationnetjes: 1-0. Dat was meteen ook de ruststand.

Ivan Leko gooide er Hugo Vetlesen op en die wissel rendeerde meteen. De Noor scoorde al snel de 1-1. Blauw-zwart zou erop en erover gaan. Christos Tzolis scoorde de winnende treffer vanaf de strafschopstip: 1-2.

Jackers toonde kwaliteit

Peter Vandenbempt zag Club Brugge zwoegen, maar ziet bij Sporza toch ook een positief punt. "En dan was er nog een belangrijke opsteker: doelman Jackers, de vervanger van de ongelukkige Mignolet, was redder in nood. Hij toonde kwaliteit, straalde rust en zekerheid uit", vindt Vandenbempt.

"Iets wat we twee jaar geleden in de play-offs ook al hadden gezien toen hij moest invallen en meebepalend was in de titelstrijd." Jackers moest inspringen voor Mignolet, die zich geblesseerd had voor het duel met zijn ex-ploeg. STVV zette Mignolet wel mooi in de bloemetjes voor de partij


Ook tegen Union zal Mignolet er (meer dan waarschijnlijk) niet bij zijn. Jackers zal daardoor opnieuw een belangrijke rol moeten vervullen bij Club. De tweede doelman van de Bruggelingen mocht dit seizoen al 23 opdraven. Daarin hield hij zeven keer de nul.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Nordin Jackers

Meer nieuws

Grote vrees van Ivan Leko is uitgekomen: toch nog een hiaat in de spelerskern van Club Brugge Opinie

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 0-0 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Jelle Vossen moet nog iets kwijt over Sven Vandenbroeck: "Ik denk dat dat niet alleen voor mij geldt" JaKu JaKu over Marc Degryse stelt zich vragen over speler van Union: "Ik wil hem eens zien uitblinken" JaKu JaKu over Olivier Deschacht luidt de alarmbel bij Anderlecht: "Dat is een probleem" JaKu JaKu over 'Anderlecht ontrolt groot plan om Nathan De Cat fit te krijgen voor bekerfinale' JaKu JaKu over "Union SG veel overtuigender dan Club Brugge" filip.dhose filip.dhose over Jelle Vossen stomverbaasd bij Zulte Waregem: "Dát maakt het eens zo zuur" CCpl CCpl over Alles is nu al bijna beslist in de Pro League: waar is de fameuze spanning van de Play-Offs gebleven? filip.dhose filip.dhose over Geen finale tegen Eupen nodig: RFC Luik verzekert zich van een plek in de Play-offs! FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Eis om respect? Jérémy Taravel verbolgen over de actie van Tzolis tegen Sardella JaKu JaKu over Zoon van voormalige speler van Club Brugge en Lokeren droomt groots na debuut Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved