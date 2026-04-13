Peter Vandenbempt ziet "belangrijke opsteker" voor Club Brugge richting clash met Union

Club Brugge won het afgelopen weekend niet zonder moeite op het veld van Sint-Truiden. Peter Vandenbempt zag daarbij een belangrijke opsteker voor blauw-zwart.

Club was na dik twintig minuten spelen op achtervolgen aangewezen na een goal van Ryotaro Ito. Die scoorde na een fraaie aanval over verschillende stationnetjes: 1-0. Dat was meteen ook de ruststand.

Ivan Leko gooide er Hugo Vetlesen op en die wissel rendeerde meteen. De Noor scoorde al snel de 1-1. Blauw-zwart zou erop en erover gaan. Christos Tzolis scoorde de winnende treffer vanaf de strafschopstip: 1-2.

Jackers toonde kwaliteit

Peter Vandenbempt zag Club Brugge zwoegen, maar ziet bij Sporza toch ook een positief punt. "En dan was er nog een belangrijke opsteker: doelman Jackers, de vervanger van de ongelukkige Mignolet, was redder in nood. Hij toonde kwaliteit, straalde rust en zekerheid uit", vindt Vandenbempt.

"Iets wat we twee jaar geleden in de play-offs ook al hadden gezien toen hij moest invallen en meebepalend was in de titelstrijd." Jackers moest inspringen voor Mignolet, die zich geblesseerd had voor het duel met zijn ex-ploeg. STVV zette Mignolet wel mooi in de bloemetjes voor de partij.



Ook tegen Union zal Mignolet er (meer dan waarschijnlijk) niet bij zijn. Jackers zal daardoor opnieuw een belangrijke rol moeten vervullen bij Club. De tweede doelman van de Bruggelingen mocht dit seizoen al 23 opdraven. Daarin hield hij zeven keer de nul.