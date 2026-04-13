"Voor mij waren er in onze generatie Ronaldo, Messi en Neymar, met daarachter Eden Hazard"

Eden Hazard was zondagavond te gast in het Canal Football Club. Ook Samir Nasri was aanwezig op de set en maakte van de gelegenheid gebruik om de loftrompet te steken over de jonge ex-speler.

Samir Nasri en Eden Hazard stonden al vaker tegenover elkaar op de velden van de Premier League. De Fransman droeg het shirt van Manchester City, de Belg dat van Chelsea.

Slechts drie spelers boven Eden Hazard

Volgens Samir Nasri waren er maar drie spelers die boven Eden Hazard uitstaken toen hij op zijn top was: "Voor mij waren er in onze generatie Cristiano (Ronaldo), Messi en Neymar, en daarna kwam hij."

Een stevige uitspraak, die toont hoe hard Eden Hazard indruk maakte op de analist. Het is niet de eerste keer dat een (ex-)speler zulke woorden gebruikt. Eén ding is duidelijk: de voormalige Rode Duivel heeft een generatie mee getekend.

Naast zulke namen genoemd worden, is uiteraard een enorme erkenning voor de ex-voetballer. Jammer genoeg verliep het einde van zijn carrière een stuk moeilijker. Maar de geschiedenis zal vooral de speler onthouden die hij was in het shirt van Chelsea, of zelfs van Lille.

De Belg werd onlangs opgenomen in de Hall of Fame van de Premier League, en dat is natuurlijk geen toeval. In oktober 2023 kondigde hij aan een punt achter zijn carrière te zetten, na jarenlang alles gegeven te hebben voor het voetbal en miljoenen mensen te hebben doen dromen.