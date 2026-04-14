Discussie binnen Anderlecht over 2 spelers, maar weeral... de taak van de sportief directeur (die er niet is)

Het wordt nu toch dringend tijd dat Anderlecht werk maakt van die sportief directeur, want er zijn een paar dringende dossiers die niet langer kunnen wachten. De entourages van een paar spelers van paars-wit begint zich ook zorgen te maken, want er heerst onduidelijkheid.

Makelaars van spelers weten tegenwoordig niet goed naar wie ze moeten bellen bij Anderlecht. Kenneth Bornauw? Tim Borguet? Of toch Michael Verschueren? Momenteel hakken eerstgenoemde twee de knopen door, maar het is niet de bedoeling dat dat gaat blijven duren.

Augustinsson en N'Diaye in het ongewisse

Zo zijn er een paar spelers die duidelijkheid willen naar volgend seizoen toe. Ludwig Augustinsson is er daar één van, want hij hoort ook wel waaien dat hij best een andere club opzoekt, maar heeft daar nog geen signaal van gekregen.

De Zweedse linksachter is basisspeler bij Anderlecht, maar heeft straks nog maar één jaar contract meer. De 31-jarige Augustinsson is ook een dure vogel qua loon, dus is het wel begrijpelijk dat Anderlecht hem zou laten gaan.

Des te meer omdat Moussa N'Diaye normaal gezien terugkeert. Maar ook daar is het nog koffiedik kijken of hij nog in de plannen voorkomt. Normaal gezien wel, want hij werd slechts verhuurd zonder aankoopoptie, maar bij Schalke 04 zijn ze heel tevreden over hem en willen ze wel eens kijken wat mogelijk is. N'Diaye zelf zou ook open staan voor een verlengd verblijf in Gelsenkirchen. Zeker als Schalke promoveert naar de Bundesliga.

Sportief directeur bij Anderlecht... Jobzekerheid straalt er niet vanaf

Het is half april en dan beginnen meestal de verkennende gesprekken met spelers. Anderlecht dreigt zo weer achter de feiten aan te lopen als het niet snel iemand heeft die beslissingen over de kern van volgend seizoen kan nemen.





Antoine Sibierski? De Franse pers meldt dat die met zijn gedachten al in Anderlecht zit, maar er komt maar geen schot in de zaak. Wordt het dan nog iemand anders? Er staan er niet veel te trappelen om nu naar Anderlecht te komen.

Je zou voor minder als je het verloop van de laatste jaren zag. Jobzekerheid straalt er niet echt vanaf. Maar paars-wit zal toch best niet wachten tot na de bekerfinale om een nieuwe sportief directeur aan te stellen. 't Is niet dat er een lichte lading werk te wachten ligt.