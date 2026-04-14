'Ploegmaat van Tielemans en Onana ontketent transferoorlog tussen Chelsea en Man United'

Aston Villa is nog altijd in de running voor de Champions League-tickets in de Premier League. Chelsea hoopt nu een smaakmaker weg te halen uit Birmingham, maar krijgt daarbij stevige concurrentie.

Villa is op het moment van schrijven vierde in de stand en heeft virtueel een ticket in handen voor het kampioenenbal. Bij Chelsea is dat niet het geval. En daarom lijken de Londenaren – zoals ze de laatste jaren wel vaker deden – bereid om de transfermarkt op te trekken.

Chelsea en United strijden om Rogers

Volgens Sky Sports heeft Chelsea namelijk contact opgenomen met de entourage van Morgan Rogers. De middenvelder is een van de absolute smaakmakers van Aston Villa dit seizoen met 10 goals en 8 assists over alle competities heen.

Chelsea zal echter stevige concurrentie krijgen. Ook Manchester United wil de speler binnenhalen en zou al contact opgenomen hebben met Villa. Rogers zelf zou een transfer naar Old Trafford naar verluidt heel erg zien zitten. Wel op voorwaarde dat United volgend seizoen Champions League speelt.

Villa schat de waarde van de speler naar verluidt op 90 miljoen pond (ongeveer 103 miljoen euro). De club wilde lang niet weten van een transfer, maar een bod tussen de 80 en 90 miljoen pond zou de Villans op andere gedachten kunnen brengen.



Rogers speelt sinds begin 2024 voor Villa. Hij kwam toen over van Middlesbrough voor 9,4 miljoen euro. Hij zit ondertussen aan 116 optredens, waarin hij 27 goals scoorde en 25 assists uitdeelde.