🎥 Poalo Di Canio windt zich tijdens live-uitzending op over niveau van Italiaans voetbal en bonkt hoofd tot bloedens toe op tafel

Bayern München, PSG, Atlético Madrid en Arsenal FC liggen nog op koers om de Champions League te winnen. Opvallende afwezige: een Italiaanse club. En dat doet ook Paolo Di Canio pijn. Letterlijk én figuurlijk.

De Italiaanse nationale ploeg greep wederom naast een ticket voor het WK van komende zomer. Ook bij de clubteams doen de Italianen steeds minder mee als het om de oppergaai gaat.

De Champions League zal dit seizoen gewonnen worden door een Franse, Engelse, Duitse of Spaanse topclub. We moeten al terug naar 2010 om met Internazionale FC een Italiaanse eindwinnaar terug te vinden.

Héél opvallende move van Paolo Di Canio

Tijdens de Champions League-analyse kwam het onderwerp evenwel aan bod in de studio van Sky Italia. Analisten van dienst: Paolo Di Canio en Fabio Capello.

Tijdens zijn betoog over het mindere niveau van de Italiaanse clubs besloot Di Canio om zijn hoofd op tafel te bonken. Tot bloedens toe. Gelukkig kwam Capello met een tissue aandraven om de voormalige spits te helpen.

Nothing to see here, only Paolo Di Canio cracking his head in blood on the desk during post match Champions just over a football debate, as a demonstration of frustration.



Fabio Capello stood up to hand him a tissue to halt bleeding pic.twitter.com/H9ER1UowGE



— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 15, 2026

Ook tijdens zijn actieve carrière kwam Di Canio regelmatig met extrasportieve onderwerpen in de media. De 57-jarige Italiaan scoorde zijn doelpunten voor onder meer SS Lazio, Juventus FC, SSC Napoli en West Ham United.