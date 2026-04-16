Mogi Bayat helpt Union SG nog steeds en dat zal blijven duren: CEO Bormans geeft meer uitleg

ogi Bayat is nog altijd nuttig voor heel wat Belgische clubs. Philippe Bormans, de CEO van Union, bevestigt dat hij met hem samenwerkt.

Ondanks Operatie Propere Handen blijft Mogi Bayat nog altijd nadrukkelijk aanwezig achter de schermen van het Belgische voetbal. Zijn invloed is eigenlijk nooit echt weggeweest. In het programma En off bij Sacha Tavolieri sprak Union-CEO Philippe Bormans daar opvallend open over.

"We hebben enkele deals afgerond met Mogi, vooral uitgaande transfers. Soms als makelaar van de speler, soms als tussenpersoon. We zijn daar altijd heel transparant in geweest", legt hij uit.

Mogi Bayat nog altijd nadrukkelijk in beeld

Zijn expertise blijft volgens Bormans waardevol. "Mogi had binnen de 24 uur nog twee andere aanbiedingen van clubs voor een van onze spelers. Uiteindelijk is die speler vertrokken voor een marktconforme prijs en kreeg hij zelfs een beter voorstel van de club die hij zelf had genoemd. Daar was hij tevreden mee, want een speler die meer verdient, komt met een ander statuut aan bij zijn nieuwe club."

En Operatie Propere Handen? Union blijft voorzichtig, maar laat het oordeel daarover aan justitie over. "Het is niet aan ons om daar tussenin te komen. Tijdens Operatie Propere Handen was het uiteraard onmogelijk om met hem samen te werken."



"Mogi is altijd heel eerlijk geweest tegenover ons, en het klopt dat hij al uitstekend werk voor ons heeft geleverd, vooral bij uitgaande transfers. Hij beschikt over een uitgebreid netwerk. Mogi heeft de gave om deals rond te krijgen, en zolang alles verloopt zoals het hoort, zullen wij met hem blijven samenwerken", besluit Bormans.