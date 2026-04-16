Na Bayern-stunt tegen Real komt Vincent Kompany met opvallende Anderlecht-vergelijking

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
Na Bayern-stunt tegen Real komt Vincent Kompany met opvallende Anderlecht-vergelijking
Vincent Kompany heeft meer uitleg gegeven bij zijn emotionele beleving na de kwalificatie van Bayern voor de halve finales van de Champions League. Hij maakte zelfs een vergelijking met de Clasico in de JPL.

Bayern rekende woensdag in de Champions League af met Real Madrid met een 4-3-zege (6-4 over beide wedstrijden). Uiteraard zorgde dat voor enorme tevredenheid bij de Belgische coach. Toch vindt hij het moeilijk om dat vreugdemoment te vergelijken met andere ervaringen uit zijn nog jonge trainerscarrière.

Een sterke emotie, tussen vele andere in zijn carrière

"Wanneer je Anderlecht traint in België en je wint van Standard, dan is dat ook een wedstrijd vol emoties", gaf hij aan volgens Sky Sport. "Ik denk niet dat het gevoel dan zo anders is, het geeft je alles."

Daarna kwam hij met een voorbeeld uit zijn periode bij Burnley. "Ik herinner me dat we met Burnley twee keer van Blackburn wonnen. Niemand in deze zaal zal zin hebben om dat te vergelijken met een wedstrijd tegen Real Madrid. Maar ook dat was ongelooflijk."

"Natuurlijk geeft zo’n match voor Bayern München een ongelofelijk gevoel, maar ik denk niet dat je moet wachten op Real Madrid om te denken: oké, dit zal het beste gevoel zijn", voegde hij eraan toe.

Kortom: Vincent Kompany is gewoon gelukkig met het resultaat. Die verschillende momenten van voldoening vergelijken, heeft uiteindelijk weinig belang. "Je moet dat ook uit andere dingen halen. Ik probeer elk moment ten volle te beleven, dus ik ben nu gewoon gelukkig."

Lees ook... Waarom Vincent Kompany letterlijk 'mia san mia' is: van Neerpede tot München, altijd en overal

In de halve finales van de Champions League neemt Bayern het op tegen PSG. De club uit Beieren trekt op 28 april naar het Parc des Princes en ontvangen de Parijzenaars op 6 mei in de Allianz Arena.

Champions League

 Kwart Finales
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 0-1 Arsenal Arsenal
Real Madrid Real Madrid 1-2 Bayern München Bayern München
Barcelona Barcelona 0-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 2-0 Liverpool FC Liverpool FC
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-2 Barcelona Barcelona
Liverpool FC Liverpool FC 0-2 PSG PSG
Arsenal Arsenal 0-0 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Bayern München Bayern München 4-3 Real Madrid Real Madrid

