Waarom Vincent Kompany 'mia san mia' is: van Neerpede tot München, altijd en overal

"Mia san mia", zeggen ze bij FC Bayern München. "Wij zijn wij". Het is geen slogan, het is een levenshouding. En zelden paste die zo naadloos op een trainer als op Vincent Kompany.

Zelfvertrouwen, trots, eenheid en een onverzettelijke mentaliteit. Van bij zijn eerste stappen bij RSC Anderlecht droeg Kompany dat idee al in zich. Niet twijfelen, niet afwachten, maar domineren. Hij wilde niet gewoon winnen, hij wilde overtuigen. Altijd en overal.

Zijn zelfvertrouwen is intussen folklore geworden. Dat ene moment bij Manchester City, toen iedereen “don’t shoot Vinny!” riep en hij toch uithaalde. Het typeert hem: luisteren, maar uiteindelijk zijn eigen waarheid volgen.

Bij Anderlecht probeerde hij diezelfde onoverwinnelijkheid binnen te pompen. Elke dag opnieuw. “Als we zo doorgaan worden we de beste ploeg van België en met een grote marge”, klonk het overtuigd. Alleen: de groep was er niet naar om dat credo volledig te dragen.

Hij kreeg er ook de tijd niet om het af te maken. Zoals geweten bleef zijn project half afgewerkt achter. Maar het zaadje dat hij plantte, zegt veel over hoe hij naar voetbal kijkt: van binnenuit groeien, vanuit kracht.

In München valt alles plots op zijn plaats. Bij Bayern vindt hij wél de spelers die zijn idee ademen. Spelers die niet twijfelen aan zichzelf, en al zeker niet aan hun trainer.



Ontzag voor de tegenstander? Het moet omgekeerd zijn

De cijfers in de Bundesliga spreken voor zich. 29 wedstrijden, 24 zeges, amper één nederlaag. 105 goals gemaakt, slechts 27 tegen. Twaalf punten voorsprong in de Bundesliga. Een machine, maar wel één met een ziel.

Daarbovenop pakte hij de Duitse Supercup, stootte hij door naar de halve finales van de beker én de Champions League. Records sneuvelen: meeste goals, zestien zeges op rij. Bayern walst, Bayern gelooft.

Maar belangrijker nog: Bayern straalt weer iets uit. Tegen Real Madrid in de Champions League-kwartfinale was er geen spoor van ontzag. En tegen Paris Saint-Germain zal dat niet anders zijn.

Kompany past zich niet aan. Nooit. Zijn principe is helder: de tegenstander moet oplossingen zoeken voor zijn ploeg, niet omgekeerd. Dat is “mia san mia” in zijn puurste vorm.

De familiecultuur

En dan is er nog iets wat je niet in statistieken vangt. De familiecultuur. Kompany bracht ze terug. Hij betrekt partners en kinderen, organiseert momenten buiten het veld. Hij bouwt geen ploeg, hij bouwt een gemeenschap.

Zo groeit zijn naam opnieuw, dit keer langs de zijlijn. En dit is nog maar het begin. De komende decennia zal Kompany topclubs leiden, maar één ding neemt hij overal mee: dat onwrikbare geloof. “Wij zijn wij”. Mia san mia.