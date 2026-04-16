Stijn Vreven is opvallend eerlijk over seizoen van Lokeren en wijst op twee grote problemen

Lokeren kan dit seizoen niet meer promoveren, maar trainer Stijn Vreven kijkt al verder dan de slotmatch tegen Lierse. De coach maakt een eerlijke balans op en legt de ambitie voor volgend jaar meteen hoger.

Lokeren zal dit seizoen niet promoveren naar de Jupiler Pro League. De club speelt dit weekend zijn laatste competitiewedstrijd tegen Lierse. Het doel wordt om de achtste, wat meteen ook de hoogst mogelijke plaats is, te behalen.

Trainer Stijn Vreven blikte bij Het Belang van Limburg terug op het seizoen van zijn club. "Ik ben tevreden over het werk hier, maar niet supertevreden over onze resultaten. Als je het volledige plaatje bekijkt, is die achtste plaats niet eens zo slecht, maar we moeten ambitieuzer zijn", zegt hij.

Stijn Vreven ziet werkpunten, maar wil met Lokeren nu verder bouwen

Er zijn duidelijke punten waarop Lokeren kan verbeteren volgens zijn coach. "We slikten te veel doelpunten, vooral in de slotfases van wedstrijden en vaak door individuele fouten", is een eerste eerlijke vaststelling.

"Ook offensief knelde het schoentje. Driekwart van het seizoen speelden we zonder echte spits. Dat voel je", gaat Vreven verder. Hij vindt ook dat zijn ploeg te vaak gelijkspeelde en dat het beter is om wat vaker te winnen, ook als dat betekent dat er iets vaker verloren wordt.



"De ambitie van de club en die van mij lopen gelijk. We willen op een realistische manier vooruit. Volgend seizoen leggen we de lat opnieuw hoger", besluit Vreven duidelijk. De fans weten wat ze mogen verwachten.