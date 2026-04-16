Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Stijn Vreven is opvallend eerlijk over seizoen van Lokeren en wijst op twee grote problemen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Lokeren kan dit seizoen niet meer promoveren, maar trainer Stijn Vreven kijkt al verder dan de slotmatch tegen Lierse. De coach maakt een eerlijke balans op en legt de ambitie voor volgend jaar meteen hoger.

Lokeren zal dit seizoen niet promoveren naar de Jupiler Pro League. De club speelt dit weekend zijn laatste competitiewedstrijd tegen Lierse. Het doel wordt om de achtste, wat meteen ook de hoogst mogelijke plaats is, te behalen.

Trainer Stijn Vreven blikte bij Het Belang van Limburg terug op het seizoen van zijn club. "Ik ben tevreden over het werk hier, maar niet supertevreden over onze resultaten. Als je het volledige plaatje bekijkt, is die achtste plaats niet eens zo slecht, maar we moeten ambitieuzer zijn", zegt hij.

Stijn Vreven ziet werkpunten, maar wil met Lokeren nu verder bouwen

Er zijn duidelijke punten waarop Lokeren kan verbeteren volgens zijn coach. "We slikten te veel doelpunten, vooral in de slotfases van wedstrijden en vaak door individuele fouten", is een eerste eerlijke vaststelling.

"Ook offensief knelde het schoentje. Driekwart van het seizoen speelden we zonder echte spits. Dat voel je", gaat Vreven verder. Hij vindt ook dat zijn ploeg te vaak gelijkspeelde en dat het beter is om wat vaker te winnen, ook als dat betekent dat er iets vaker verloren wordt.


"De ambitie van de club en die van mij lopen gelijk. We willen op een realistische manier vooruit. Volgend seizoen leggen we de lat opnieuw hoger", besluit Vreven duidelijk. De fans weten wat ze mogen verwachten.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Sporting Lokeren
KSC Lokeren
Stijn Vreven

Meer nieuws

Ex-Antwerp-speler Michel-Ange Balikwisha volledig uit beeld: wat is er aan de hand?

Ex-Antwerp-speler Michel-Ange Balikwisha volledig uit beeld: wat is er aan de hand?

18:00
Joseph Opoku zet alles recht bij Zulte Waregem en droomt nog heel groot

Joseph Opoku zet alles recht bij Zulte Waregem en droomt nog heel groot

17:20
Standard krijgt boost voor Waalse clash, maar moet ook zware domper slikken

Standard krijgt boost voor Waalse clash, maar moet ook zware domper slikken

17:00
Voetbalwereld rouwt om overlijden van ex-doelman van Arsenal en Juventus Alex Manninger

Voetbalwereld rouwt om overlijden van ex-doelman van Arsenal en Juventus Alex Manninger

16:30
1
Na Bayern-stunt tegen Real komt Vincent Kompany met opvallende Anderlecht-vergelijking

Na Bayern-stunt tegen Real komt Vincent Kompany met opvallende Anderlecht-vergelijking

16:00
Een jaar na Kevin De Bruyne: Manchester City neemt officieel afscheid van ander clubicoon

Een jaar na Kevin De Bruyne: Manchester City neemt officieel afscheid van ander clubicoon

15:30
2
Raman waarschuwt voor groot verschil tussen Anderlecht en Union

Raman waarschuwt voor groot verschil tussen Anderlecht en Union

15:00
2
Waarom Vincent Kompany letterlijk 'mia san mia' is: van Neerpede tot München, altijd en overal Opinie

Waarom Vincent Kompany letterlijk 'mia san mia' is: van Neerpede tot München, altijd en overal

14:40
Ivan Leko laat romantisch voetbal los en stuurt duidelijke boodschap richting Union

Ivan Leko laat romantisch voetbal los en stuurt duidelijke boodschap richting Union

14:20
4
Hugo Broos ziet Vincent Kompany Belgische trainers nieuwe status geven

Hugo Broos ziet Vincent Kompany Belgische trainers nieuwe status geven

14:00
Karel Geraerts staat onder extreme druk: gemaskerde en gewapende supporters wachten ploeg op

Karel Geraerts staat onder extreme druk: gemaskerde en gewapende supporters wachten ploeg op

13:31
1
Moet Coosemans vrezen voor zijn plaats bij Anderlecht? Philippe Albert ziet nieuwe nummer één opstaan

Moet Coosemans vrezen voor zijn plaats bij Anderlecht? Philippe Albert ziet nieuwe nummer één opstaan

13:00
1
"Meest gewilde trainer van Europa": Duitse media krijgen maar geen genoeg van Vincent Kompany

"Meest gewilde trainer van Europa": Duitse media krijgen maar geen genoeg van Vincent Kompany

12:50
4
Supporters geplaagd en bedreigd RWDM Brussels zetten al hun hoop op de man die de club al eens redde

Supporters geplaagd en bedreigd RWDM Brussels zetten al hun hoop op de man die de club al eens redde

11:40
2
Een 'schandelijke vertoning'? Zo reageert Vincent Kompany op uithalen van Real Madrid over arbitrage

Een 'schandelijke vertoning'? Zo reageert Vincent Kompany op uithalen van Real Madrid over arbitrage

12:20
1
'Anderlecht denkt aan vlot scorende spits uit Duitsland'

'Anderlecht denkt aan vlot scorende spits uit Duitsland'

12:00
6
Groot talent van Neerpede tekent eerste profcontract bij Anderlecht

Groot talent van Neerpede tekent eerste profcontract bij Anderlecht

11:20
Mogi Bayat helpt Union SG nog steeds en dat zal blijven duren: CEO Bormans geeft meer uitleg

Mogi Bayat helpt Union SG nog steeds en dat zal blijven duren: CEO Bormans geeft meer uitleg

11:00
5
Kortrijk-coach Jonckheere haalt uit naar Stijn Stijnen na opvallende kritiek

Kortrijk-coach Jonckheere haalt uit naar Stijn Stijnen na opvallende kritiek

10:00
1
Bayern-speler zag grens overschreden worden tegen Real: "Misschien is hij man genoeg om het toe te geven"

Bayern-speler zag grens overschreden worden tegen Real: "Misschien is hij man genoeg om het toe te geven"

10:30
9
Vincent Kompany komt met scherpe reactie na schorsing in Champions League

Vincent Kompany komt met scherpe reactie na schorsing in Champions League

09:30
'Yari Verschaeren vertrekt gratis bij Anderlecht nadat hij transfer van 5 miljoen euro weigerde'

'Yari Verschaeren vertrekt gratis bij Anderlecht nadat hij transfer van 5 miljoen euro weigerde'

09:00
12
Toptransfer op komst voor Noah Sadiki? 'Premier League-clubs staan in de rij'

Toptransfer op komst voor Noah Sadiki? 'Premier League-clubs staan in de rij'

08:43
2
Ondanks kwalificatie toch ferme domper voor Vincent Kompany

Ondanks kwalificatie toch ferme domper voor Vincent Kompany

08:20
KV Mechelen neemt afscheid van één speler, maar hoopt nog op andere handtekening

KV Mechelen neemt afscheid van één speler, maar hoopt nog op andere handtekening

08:00
4
Belgen jagen op halve finales in Europa: dit mag u vanavond verwachten

Belgen jagen op halve finales in Europa: dit mag u vanavond verwachten

07:40
Vincent Kompany schrijft Belgische voetbalgeschiedenis na historische clash met Real: dit heeft hij te zeggen

Vincent Kompany schrijft Belgische voetbalgeschiedenis na historische clash met Real: dit heeft hij te zeggen

07:20
35
"Hij was de beste": Braziliaanse voetballegende haalt bijzondere herinnering op aan ex-Rode Duivel

"Hij was de beste": Braziliaanse voetballegende haalt bijzondere herinnering op aan ex-Rode Duivel

07:00
4
'Arne Slot wil Mohamed Salah vervangen door oud Feyenoord-bekende'

'Arne Slot wil Mohamed Salah vervangen door oud Feyenoord-bekende'

06:30
4
Champions League: dit zijn de laatste twee halvefinalisten na een zinderende voetbalavond

Champions League: dit zijn de laatste twee halvefinalisten na een zinderende voetbalavond

23:00
23
FC Barcelona is woedend en kondigt nieuwe stappen aan na Champions League-uitschakeling

FC Barcelona is woedend en kondigt nieuwe stappen aan na Champions League-uitschakeling

22:30
10
"Het zal me misschien niet populair maken ...": Ivan Leko verklapt hoe Club Brugge de titel kan winnen

"Het zal me misschien niet populair maken ...": Ivan Leko verklapt hoe Club Brugge de titel kan winnen

22:00
6
🎥 Wat doet hij nu?! Neuer schenkt Real Madrid 0-1 in cadeauverpakking

🎥 Wat doet hij nu?! Neuer schenkt Real Madrid 0-1 in cadeauverpakking

21:40
2
WK-favoriet krijgt stevige klap: topspits moet geblesseerd afzeggen

WK-favoriet krijgt stevige klap: topspits moet geblesseerd afzeggen

21:20
1
'STVV houdt zijn hart vast: sterkhouder mogelijk out voor KAA Gent'

'STVV houdt zijn hart vast: sterkhouder mogelijk out voor KAA Gent'

21:00
De redder van het Waasland? Speler blijft maar scoren en maakt indruk - volgend jaar JPL?

De redder van het Waasland? Speler blijft maar scoren en maakt indruk - volgend jaar JPL?

15/04

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 34
Seraing Seraing 17/04 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 17/04 Francs Borains Francs Borains
RSCA Futures RSCA Futures 17/04 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
KV Kortrijk KV Kortrijk 17/04 RWDM Brussels RWDM Brussels
K Beerschot VA K Beerschot VA 17/04 Lommel SK Lommel SK
Jong Genk Jong Genk 17/04 KAA Gent KAA Gent
Lierse SK Lierse SK 17/04 KSC Lokeren KSC Lokeren
Luik FC Luik FC 17/04 Eupen Eupen

Nieuwste reacties

Shooters Shooters over "Meest gewilde trainer van Europa": Duitse media krijgen maar geen genoeg van Vincent Kompany Real09 Real09 over Bayern-speler zag grens overschreden worden tegen Real: "Misschien is hij man genoeg om het toe te geven" .. .. over Mogi Bayat helpt Union SG nog steeds en dat zal blijven duren: CEO Bormans geeft meer uitleg Raymond Goethals! Raymond Goethals! over "Het zal me misschien niet populair maken ...": Ivan Leko verklapt hoe Club Brugge de titel kan winnen Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Ivan Leko laat romantisch voetbal los en stuurt duidelijke boodschap richting Union Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Een jaar na Kevin De Bruyne: Manchester City neemt officieel afscheid van ander clubicoon Stefaan_82 Stefaan_82 over Het is beslist: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar verliest sterkhouder' Mr bacardi Mr bacardi over Raman waarschuwt voor groot verschil tussen Anderlecht en Union malinezer malinezer over KV Mechelen neemt afscheid van één speler, maar hoopt nog op andere handtekening Stigo12 Stigo12 over Een 'schandelijke vertoning'? Zo reageert Vincent Kompany op uithalen van Real Madrid over arbitrage Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved