"Dan ga je verliezen": Ivan Leko waarschuwt Club Brugge voor kraker tegen Union

Ivan Leko trekt zondag met Club Brugge naar Union SG. Als blauw-zwart wint, springt het over de Brusselaars. Ivan Leko blikte vrijdag op zijn persconferentie vooruit op het duel.

Leko zag op de vorige speeldag hoe zijn team een scheve situatie rechtzette in en tegen Sint-Truiden. Hugo Vetlesen viel uitstekend in en zorgde kort na de pauze voor de gelijkmaker. Christos Tzolis scoorde vanaf de strafschopstip de winner: 1-2.

Zondag wacht met Union een mogelijk cruciaal duel. Als Club wint, heeft het zijn lot opnieuw in eigen handen. Als het dat niet doet, is het nog steeds afhankelijk van Union. Ivan Leko beseft dat de inzet hoog is.

Leko gaat voor de winst

"Trainers zeggen altijd dat de volgende de belangrijkste is. Deze is dat nog meer", wordt Leko geciteerd bij Het Nieuwsblad. "Wat de gevolgen van winst of verlies kunnen zijn? Ik denk dat de ploeg die wint zal genieten. En vertrouwen opdoet."

"Drie punten in deze match zouden een boost zijn. Maar daarna zijn er nog 21 te verdienen. En we weten dat er veel kan gebeuren", blikt Leko verder vooruit. Een punt zou misschien wel een goede uitslag zijn, met ook nog de thuiswedstrijd tegen Union in het verschiet.



"Maar als je gaat om niet te verliezen, dan ga je verliezen", countert Leko. "Er zijn niet veel dingen waar ik veel over weet, maar voetbal behoort daar wel toe. Je moet altijd voor meer gaan. Want als je iets begint te verdedigen, dan loopt het meestal niet goed af."