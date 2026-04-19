🎥 Anderlecht-flop pakt groots uit na een eigen doelpunt

Op zijn 32ste speelt Peter Zulj tegenwoordig in Thailand, bij Buriram United. Gisterenavond streed hij om een plek in de halve finale van de Aziatische Champions League.

Sommige uitspraken blijven je nog jaren achtervolgen. Bij zijn komst naar Anderlecht in januari 2019 had Peter Zulj het ongelukkige idee om te zeggen dat hij "alles sneller zag dan de anderen". Een uitspraak die wellicht onopgemerkt zou zijn gebleven als de aanvallende middenvelder had uitgeblonken. Maar hij had het bijzonder moeilijk om de 2,5 miljoen euro die Sporting voor hem betaalde te rechtvaardigen.

Na een uitleenbeurt aan Götzepe werd Zulj definitief verkocht aan Basaksehir. Daarna passeerde hij nog langs Hongarije en de Chinese competitie. In januari 2025 trok hij vervolgens naar Buriram United.

Zes maanden later kreeg hij het gezelschap van zijn broer Robert, ook een ex-international van Oostenrijk. Beide mannen zitten vandaag nog altijd bij de club en blijven vaste waarden in de ploeg.

Een doelpunt aan beide kanten voor Peter Zulj

Robert Zulj was geschorst, maar Peter stond in de basis voor de kwartfinale van de Aziatische Champions League tegen Al-Ahli. Die wedstrijd begon bijzonder slecht: de ex-speler van Anderlecht opende de score met een own goal (een bal die op zijn schouder belandde nadat die eerst tegen de paal was gegaan), waardoor Al-Ahli na 50 minuten 0-2 voorstond.

Na rust zette hij dat echter recht met een linkse knal van net buiten de zestien, goed voor de gelijkmaker en verlengingen. Helaas voor hem moest Buriram uiteindelijk alsnog de duimen leggen, nog voor het tot strafschoppen kwam (2-3).



