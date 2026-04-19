Marink Reedijk grijpt naar woorden na ongezien seizoen van SK Beveren

SK Beveren heeft een seizoen neergezet dat nauwelijks te vatten is. De Waaslanders bleven ongeslagen, domineerden zowel aanvallend als defensief en sleepten daarbovenop ook nog bijna alle individuele prijzen in de wacht.

SK Beveren kan terugkijken op een fenomenaal seizoen. Er schieten eigenlijk woorden tekort voor wat de Waaslanders geflikt hebben. Een ongeslagen seizoen als ploeg die het beste kon aanvallen én verdedigen.

"Wat een fantastisch seizoen. Ik durf het voor het eerst even toe te laten", vertelde coach Marink Reedijk bij Het Nieuwsblad. "Ik ben opgelucht. Emotioneel is het een onwerkelijk gevoel."

Marink Reedijk beseft hoe uitzonderlijk seizoen van Beveren echt is

"We komen in een mooi rijtje terecht van clubs die het ooit geflikt hebben. Het is ongekend. Dit maakt een mens bijna nooit mee", beseft de T1 van Beveren goed genoeg. Maar naast het ongeslagen seizoen hengelde zijn club ook praktisch alle individuele prijzen binnen.

Beau Reus behaalde het meeste clean sheets van de Challenger Pro League, Christian Brüls werd assistenkoning en Lennart Mertens was topschutter in 1B. "Die individuele prijzen zijn allemaal heel mooi, maar dat hadden we nooit alleen kunnen doen."



"We hebben het als groep gedaan. En dat je alle prijzen mee naar huis mag nemen, is ook uitzonderlijk. We speelden op het einde niet meer voor zilverwerk, wel voor eer. Over tien, twintig jaar gaat deze ploeg nog steeds herinnerd worden. Fabelachtig", besluit Reedijk.