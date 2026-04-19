Marink Reedijk grijpt naar woorden na ongezien seizoen van SK Beveren

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
Marink Reedijk grijpt naar woorden na ongezien seizoen van SK Beveren
SK Beveren heeft een seizoen neergezet dat nauwelijks te vatten is. De Waaslanders bleven ongeslagen, domineerden zowel aanvallend als defensief en sleepten daarbovenop ook nog bijna alle individuele prijzen in de wacht.

SK Beveren kan terugkijken op een fenomenaal seizoen. Er schieten eigenlijk woorden tekort voor wat de Waaslanders geflikt hebben. Een ongeslagen seizoen als ploeg die het beste kon aanvallen én verdedigen.

"Wat een fantastisch seizoen. Ik durf het voor het eerst even toe te laten", vertelde coach Marink Reedijk bij Het Nieuwsblad. "Ik ben opgelucht. Emotioneel is het een onwerkelijk gevoel."

Marink Reedijk beseft hoe uitzonderlijk seizoen van Beveren echt is

"We komen in een mooi rijtje terecht van clubs die het ooit geflikt hebben. Het is ongekend. Dit maakt een mens bijna nooit mee", beseft de T1 van Beveren goed genoeg. Maar naast het ongeslagen seizoen hengelde zijn club ook praktisch alle individuele prijzen binnen.

Beau Reus behaalde het meeste clean sheets van de Challenger Pro League, Christian Brüls werd assistenkoning en Lennart Mertens was topschutter in 1B. "Die individuele prijzen zijn allemaal heel mooi, maar dat hadden we nooit alleen kunnen doen."


"We hebben het als groep gedaan. En dat je alle prijzen mee naar huis mag nemen, is ook uitzonderlijk. We speelden op het einde niet meer voor zilverwerk, wel voor eer. Over tien, twintig jaar gaat deze ploeg nog steeds herinnerd worden. Fabelachtig", besluit Reedijk.

🎥 Hallo, Rudi Garcia? 6 doelpunten in 5 matchen voor Hugo Cuypers

🎥 Hallo, Rudi Garcia? 6 doelpunten in 5 matchen voor Hugo Cuypers

12:30
LIVE: KAA Gent en STVV hebben punten nodig: "Misschien de best voetballende ploeg van het land"

LIVE: KAA Gent en STVV hebben punten nodig: "Misschien de best voetballende ploeg van het land"

11:25
🎥 "Als kleine kinderen": Na scherp oordeel moet KV Mechelen hopen dat er niet nog een domper volgt Reactie

🎥 "Als kleine kinderen": Na scherp oordeel moet KV Mechelen hopen dat er niet nog een domper volgt

11:15
LIVE: Blijft Club Brugge ongeslagen in het Dudenpark? "Nog twee procent belangrijker"

LIVE: Blijft Club Brugge ongeslagen in het Dudenpark? "Nog twee procent belangrijker"

11:13
Italiaanse media zijn hard voor Kevin De Bruyne: "Een schim van zichzelf'

Italiaanse media zijn hard voor Kevin De Bruyne: "Een schim van zichzelf'

11:30
Frank Boeckx waarschuwt Club Brugge voor clash met Union: "Dan ga je de boot in"

Frank Boeckx waarschuwt Club Brugge voor clash met Union: "Dan ga je de boot in"

11:00
Derby tussen Charleroi en Standard eindigt in chaos na acties van Epolo: coaches zijn duidelijk over situatie

Derby tussen Charleroi en Standard eindigt in chaos na acties van Epolo: coaches zijn duidelijk over situatie

10:30
Rode Duivel Senne Lammens is bijzonder eerlijk na hold-up van United

Rode Duivel Senne Lammens is bijzonder eerlijk na hold-up van United

10:00
Club of Union? Boskamp ziet duidelijke titelfavoriet: "Daarom zie ik ze kampioen worden"

Club of Union? Boskamp ziet duidelijke titelfavoriet: "Daarom zie ik ze kampioen worden"

09:30
12
Nathan Saliba krijgt opvallend bezoek: ook heel goed nieuws voor Anderlecht

Nathan Saliba krijgt opvallend bezoek: ook heel goed nieuws voor Anderlecht

09:02
Marc Degryse ziet één groot verschil tussen Club Brugge en Union

Marc Degryse ziet één groot verschil tussen Club Brugge en Union

08:40
1
Belgische muur Senne Lammens houdt Chelsea van zege en oogst lof

Belgische muur Senne Lammens houdt Chelsea van zege en oogst lof

08:21
1
🎥 Taravel verklaart gedurfde keuze om Hazard eraf te halen en geeft groot werkpunt voor Anderlecht toe Reactie

🎥 Taravel verklaart gedurfde keuze om Hazard eraf te halen en geeft groot werkpunt voor Anderlecht toe

07:20
3
Vincent Kompany slikt stevige sportieve opdoffer voor tweeluik tegen PSG

Vincent Kompany slikt stevige sportieve opdoffer voor tweeluik tegen PSG

07:00
'Tottenham betaalt torenhoge tol voor horrorseizoen: drie topclubs azen op man van 65 miljoen'

'Tottenham betaalt torenhoge tol voor horrorseizoen: drie topclubs azen op man van 65 miljoen'

06:30
Cvetkovic en Bertaccini bezorgen Anderlecht een remontada: "Het is voor hem iets emotioneel" Reactie

Cvetkovic en Bertaccini bezorgen Anderlecht een remontada: "Het is voor hem iets emotioneel"

23:51
2
Ondanks overwinning en leiderplaats: Racing Genk furieus over één belangrijke fase tegen Westerlo Reactie

Ondanks overwinning en leiderplaats: Racing Genk furieus over één belangrijke fase tegen Westerlo

23:40
Anderlecht wist zwak eerste uur in Mechelen uit dankzij invallers en staat na 6 op 6 stevig op vierde plaats

Anderlecht wist zwak eerste uur in Mechelen uit dankzij invallers en staat na 6 op 6 stevig op vierde plaats

22:51
De miserie blijft maar duren: Tottenham geeft zege compléét uit handen tegen Brighton

De miserie blijft maar duren: Tottenham geeft zege compléét uit handen tegen Brighton

23:00
Felice Mazzu zag Antwerp goed wegkomen: "Zelfs nog een kans op de gelijkmaker ..."

Felice Mazzu zag Antwerp goed wegkomen: "Zelfs nog een kans op de gelijkmaker ..."

22:30
2
Hayen haalt opgelucht adem na nieuwe overwinning: "Dit moet de standaard worden" Reactie

Hayen haalt opgelucht adem na nieuwe overwinning: "Dit moet de standaard worden"

21:55
El Ouahdi is tegen Westerlo opnieuw de verlosser van RC Genk: "Zal dat tegen mijn makelaar zeggen" Reactie

El Ouahdi is tegen Westerlo opnieuw de verlosser van RC Genk: "Zal dat tegen mijn makelaar zeggen"

21:42
1
Joseph Oosting ziet "heel prettig" extra pigment aan eerste play-offzege van Antwerp

Joseph Oosting ziet "heel prettig" extra pigment aan eerste play-offzege van Antwerp

22:00
2
Stijn Stijnen prijst Patro Eisden-speler de Jupiler Pro League in: "Hij is 1A-materiaal, zonder discussie"

Stijn Stijnen prijst Patro Eisden-speler de Jupiler Pro League in: "Hij is 1A-materiaal, zonder discussie"

21:00
1
Eerste nederlaag en niet meer aan de leiding? "Niets gebeurd", volgens Westerlo-trainer Charaï Reactie

Eerste nederlaag en niet meer aan de leiding? "Niets gebeurd", volgens Westerlo-trainer Charaï

21:20
Stevige domper voor Anderlecht: deze speler gaat erbij zitten tegen KVM en moet geblesseerd naar de kant

Stevige domper voor Anderlecht: deze speler gaat erbij zitten tegen KVM en moet geblesseerd naar de kant

21:40
Sterkhouder Club Brugge ziet gitzwarte keerzijde aan het bestaan als prof

Sterkhouder Club Brugge ziet gitzwarte keerzijde aan het bestaan als prof

21:20
Charleroi en Standard maakten er een pittige Waalse derby van, maar ...

Charleroi en Standard maakten er een pittige Waalse derby van, maar ...

20:20
Racing Genk blijft ongeslagen en wipt dankzij El Ouahdi opnieuw over Westerlo in Europe Play Offs

Racing Genk blijft ongeslagen en wipt dankzij El Ouahdi opnieuw over Westerlo in Europe Play Offs

20:14
Zuur resultaat voor Napoli en vervangen De Bruyne, Dortmund helpt Bayern bij het klaarzetten van de champagne

Zuur resultaat voor Napoli en vervangen De Bruyne, Dortmund helpt Bayern bij het klaarzetten van de champagne

20:30
'Noah Sadiki is grof wild in de Premier League, maar deze topclub heeft een dikke streep voor'

'Noah Sadiki is grof wild in de Premier League, maar deze topclub heeft een dikke streep voor'

20:00
🎥 Óngezien: tegenstander van Matteo Dams wordt gek en schopt hulpverlener in Aziatische Champions League

🎥 Óngezien: tegenstander van Matteo Dams wordt gek en schopt hulpverlener in Aziatische Champions League

19:30
Historisch seizoen voor SK Beveren krijgt nu helemaal gouden rand

Historisch seizoen voor SK Beveren krijgt nu helemaal gouden rand

16:30
'Union droomt opnieuw van miljoenentransfer: clubs uit Bundesliga, Serie A én Premier League in de rij'

'Union droomt opnieuw van miljoenentransfer: clubs uit Bundesliga, Serie A én Premier League in de rij'

19:00
Club Brugge maakt selectie bekend voor topper tegen Union: Leko zorgt voor twee wijzigingen

Club Brugge maakt selectie bekend voor topper tegen Union: Leko zorgt voor twee wijzigingen

18:30
Royal Antwerp kan dan toch nog winnen: veel drama, afgekeurde goals en OH Leuven met negen man

Royal Antwerp kan dan toch nog winnen: veel drama, afgekeurde goals en OH Leuven met negen man

17:56

 Speeldag 34
Seraing Seraing 1-2 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 4-0 Francs Borains Francs Borains
RSCA Futures RSCA Futures 5-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
KV Kortrijk KV Kortrijk 3-1 RWDM Brussels RWDM Brussels
K Beerschot VA K Beerschot VA 2-1 Lommel SK Lommel SK
Jong Genk Jong Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
Lierse SK Lierse SK 1-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Luik FC Luik FC 2-1 Eupen Eupen

