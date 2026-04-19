'Tottenham betaalt torenhoge tol voor horrorseizoen: drie topclubs azen op man van 65 miljoen'

Tottenham Hotspur beleeft een horrorseizoen in de Premier League. Andere clubs ruiken hun kans en snuffelen aan Xavi Simons. Blijft de Nederlandse ster aan boord?

Tottenham is aan een zeer teleurstellend seizoen bezig in de Premier League. En dat is wellicht een understatement. Na het winnen van de Europa League vorig seizoen hoopten de Spurs mee te draaien aan de Engelse top. Niets is minder waar.

Tottenham kampeert momenteel op de achttiende plek. Als de Premier League vandaag zou eindigen, zouden de Londenaren degraderen. Ze begonnen het seizoen met Thomas Frank en schakelden daarna door naar Igor Tudor. En vandaag heeft Roberto De Zerbi het roer in handen. Tekenend.

Arsenal, Bayern en PSG

De kern van de Spurs bevat nochtans heel wat mooie namen. Een daarvan is Xavi Simons. De Nederlander werd afgelopen zomer voor een smak geld – 65 miljoen euro om precies te zijn – overgenomen van RB Leipzig. Maar ook hij kan zijn team momenteel niet naar de bovenste regionen loodsen, ondanks een (schitterende) goal en een assist tegen Brighton gisteren. Simons scoorde dit seizoen 2 goals en gaf 5 assists in de Premier League.

Andere clubs lijken van de Londense miserie te willen profiteren. Volgens transferspecialist Ekrem Konur toont stadsgenoot Arsenal interesse voor Simons. In het buitenland worden Bayern München en PSG genoemd. Bij die laatste club heeft de Nederlandse international een verleden.

Simons heeft nog een contract tot midden 2030 bij Tottenham. De vraag is of hij dat zal uitdoen als de goede resultaten uitblijven in Noord-Londen. Geïnteresseerde clubs houden de situatie ongetwijfeld nauwlettend in de gaten.



