Het zorgenkind versus de mannen in topvorm: hoe hard mogen de Rode Duivels dromen van WK-goud?

Nog een dikke maand en het WK voetbal begint in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Hoe klaar gaan de Rode Duivels zijn voor die grote afspraak met de geschiedenis? Dat is andermaal dé hamvraag. Het verhaal zal er eentje zijn met positief nieuws en minder goed nieuws ...

Zorgenkind Romelu Lukaku?

Het grootste zorgenkind op dit moment is misschien wel Romelu Lukaku. Een scenario zoals in 2022, toen Big Rom zonder matchritme naar het WK in Qatar moest en de nodige kansen miste tegen Kroatië? Dat wil iedereen deze keer anders zien.

En dus wordt het hopen dat hij de komende weken bij Napoli de volgende stappen kan zetten in zijn revalidatie en nog wat tot spelen kan toekomen. Dat hij de trainingen al kon hervatten - zij het individueel - in Italië is een eerste stapje.

Leandro Trossard op een wolk

Ondertussen zit Leandro Trossard op een wolk. Deze week wist hij zich met Arsenal te plaatsen voor de finale van de Champions League, terwijl eerder deze week Manchester City punten liet liggen in de Premier League.

De winger lijkt zo met een mooie prijs én een finale van de Champions League naar het WK te kunnen. Hij blaakt zelf ook van het vertrouwen en speelde dit seizoen al heel wat goede wedstrijden, waardoor hij van grote waarde kan zijn.

Hoopvolle signalen van Courtois en Doku

Ondertussen zijn er nog meer positieve signalen te noteren. Zo traint Thibaut Courtois opnieuw mee bij Real Madrid, waardoor ook hij fit én fris aan de start van het WK lijkt te kunnen verschijnen - een flinke opsteker voor de Belgische nationale ploeg.



En dan is er nog Jérémy Doku. Die verloor dan weliswaar dure punten met Manchester City maandagavond, maar zonder hem was het een zekere nederlaag geweest in plaats van een 3-3 gelijkspel. Bij de insiders in Engeland is iedereen het erover eens: Doku is aan zijn beste seizoen bezig in de Premier League. Dat doet allemaal het beste vermoeden richting WK, toch?