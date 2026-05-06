Mooie stats, maar geen selectie door Garcia: is dit de vergeten Rode Duivel?

Geruisloos blijft Arne Engels een van de meest gegeerde spelers in Schotland. De middenvelder van Celtic Glasgow zou deze zomer een mooie transfer kunnen versieren. Alleen ziet bondscoach Rudi Garcia dat blijkbaar niet.

Arne Engels (22) draait een uitstekend seizoen bij Celtic Glasgow. De ex-jeugdspeler van Club Brugge staat intussen aan 42 wedstrijden in alle competities, met 5 goals en 7 assists. Hij werd in het verleden al vaker gelinkt aan een vertrek en blijft ook nu de aandacht trekken van meerdere Europese clubs.

Volgens de doorgaans goed ingelichte Florian Plettenberg, journalist bij Sky Germany, wordt Engels nauw gevolgd door RB Leipzig. En de Duitsers zijn niet alleen: ook clubs uit de Premier League en de Serie A zouden hem op de radar hebben.

Volgens Plettenberg zou een vertrek bij Celtic deze zomer gepland zijn. Engels wordt op Transfermarkt geschat op 18 miljoen euro, maar in Glasgow zouden ze mikken op ongeveer 25 miljoen voor de Belgische middenvelder.

Arne Engels zette een grote stap vooruit bij Celtic Glasgow

In 2024 betaalde Celtic nog 13 miljoen euro aan FC Augsburg voor Arne Engels. Bij de Duitse club kwam de Belg aan 53 wedstrijden (3 goals, 9 assists) en groeide hij uit tot een betrouwbare pion, nadat hij vanuit de relatieve anonimiteit was doorgebroken na zijn overstap van Club NXT. Bij Club Brugge kwam Engels voor zijn vertrek geen enkele minuut in de A-ploeg in actie.

🚨👀 Arne Engels is still one to watch for the summer transfer window. A departure from Celtic is planned.



The 22 y/o remains on RB Leipzig’s list. RB are closely monitoring him. There are also clubs from the Premier League, Serie A and La Liga keen. 🇧🇪 pic.twitter.com/DCdLa1sjIY



— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 5, 2026

Engels is polyvalent en kan zowel als rechtsback als op het middenveld uit de voeten. In Schotland zette hij duidelijk een stap vooruit en had hij ook zijn aandeel in de titel van de Bhoys vorig seizoen. Alleen leverde die progressie hem nog geen nieuwe kans op bij Rudi Garcia: ondanks 4 caps, met de laatste in november 2024 onder Domenico Tedesco, werd Engels nog nooit opgeroepen door de huidige bondscoach van de Rode Duivels.

Het zou verleidelijk zijn om te zeggen dat spelen in de Schotse Premiership hem daarbij parten speelt... maar Garcia maakte van Nicolas Raskin, de draaischijf bij Rangers, net een vaste waarde bij de Duivels. Toch is één ding duidelijk: als Arne Engels deze zomer opnieuw een stap zet en naar een topcompetitie trekt, zou hij de bondscoach wel eens kunnen dwingen om hem weer bij de nationale ploeg te halen.