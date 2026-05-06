Mooie stats, maar geen selectie door Garcia: is dit de vergeten Rode Duivel?

Geruisloos blijft Arne Engels een van de meest gegeerde spelers in Schotland. De middenvelder van Celtic Glasgow zou deze zomer een mooie transfer kunnen versieren. Alleen ziet bondscoach Rudi Garcia dat blijkbaar niet.

Arne Engels (22) draait een uitstekend seizoen bij Celtic Glasgow. De ex-jeugdspeler van Club Brugge staat intussen aan 42 wedstrijden in alle competities, met 5 goals en 7 assists. Hij werd in het verleden al vaker gelinkt aan een vertrek en blijft ook nu de aandacht trekken van meerdere Europese clubs.

Volgens de doorgaans goed ingelichte Florian Plettenberg, journalist bij Sky Germany, wordt Engels nauw gevolgd door RB Leipzig. En de Duitsers zijn niet alleen: ook clubs uit de Premier League en de Serie A zouden hem op de radar hebben.

Volgens Plettenberg zou een vertrek bij Celtic deze zomer gepland zijn. Engels wordt op Transfermarkt geschat op 18 miljoen euro, maar in Glasgow zouden ze mikken op ongeveer 25 miljoen voor de Belgische middenvelder.

Arne Engels zette een grote stap vooruit bij Celtic Glasgow

In 2024 betaalde Celtic nog 13 miljoen euro aan FC Augsburg voor Arne Engels. Bij de Duitse club kwam de Belg aan 53 wedstrijden (3 goals, 9 assists) en groeide hij uit tot een betrouwbare pion, nadat hij vanuit de relatieve anonimiteit was doorgebroken na zijn overstap van Club NXT. Bij Club Brugge kwam Engels voor zijn vertrek geen enkele minuut in de A-ploeg in actie.

Engels is polyvalent en kan zowel als rechtsback als op het middenveld uit de voeten. In Schotland zette hij duidelijk een stap vooruit en had hij ook zijn aandeel in de titel van de Bhoys vorig seizoen. Alleen leverde die progressie hem nog geen nieuwe kans op bij Rudi Garcia: ondanks 4 caps, met de laatste in november 2024 onder Domenico Tedesco, werd Engels nog nooit opgeroepen door de huidige bondscoach van de Rode Duivels.

Het zou verleidelijk zijn om te zeggen dat spelen in de Schotse Premiership hem daarbij parten speelt... maar Garcia maakte van Nicolas Raskin, de draaischijf bij Rangers, net een vaste waarde bij de Duivels. Toch is één ding duidelijk: als Arne Engels deze zomer opnieuw een stap zet en naar een topcompetitie trekt, zou hij de bondscoach wel eens kunnen dwingen om hem weer bij de nationale ploeg te halen.

Na de malaise bij Genk: Wesley Sonck raadt Kos Karetsas deze transfer af

KV Mechelen moet op de rem gaan staan in samenwerking met Helmond Sport

Crisis in Genk: de onbegrijpelijke vervanging van Nicky Hayen krijgt toch een uitleg

Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen bij voorval waar niemand iets van zei

🎥 Degryse maakt brandhout van scheidsrechters na discussies over strafschoppen

KV Kortrijk start nieuw initiatief onder grote belangstelling

"Ik hoef daarvoor geen respect te tonen": Luis Enrique duidelijk over clash met Bayern

Anderlecht-CEO Bornauw legt keuze voor Sibierski uit en spreekt ook over Kindermans en... Renard-anekdote

Antoine Sibierski is heel duidelijk over zijn eisen: "Fans moeten zich met club kunnen identificeren"

📷 Fikse tegenslag voor Antwerp: Standard haalt speler weg op de Bosuil

'Brecht Dejaegere heeft beslissing over zijn toekomst genomen'

Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli: Italiaanse pers weet wat hij tegen Conte zei

📷 Royal Antwerp FC in rouw: ex-speler en -trainer overleden

Romelu Lukaku zijn situatie bij Napoli: 'verraad' langs beide kanten

"Hopen en bidden": de vormcurve van Romelu Lukaku is ook met oog op het WK een reden tot paniek

Bijna helemaal rond: Lierse heeft een nieuwe trainer zo goed als beet

Het zorgenkind versus de mannen in topvorm: hoe hard mogen de Rode Duivels dromen van WK-goud?

DONE DEAL: Porto heeft beet, jeugdproduct RSC Anderlecht levert 17 miljoen euro op

De scheidsrechters voor de finale van de Beker van België zijn bekend

Voor de geschiedenis én om Raymond Goethals op te volgen: Vincent Kompany weet wat gedaan

Analist overtuigd dat Vrancken deze week belletje moet doen met Burgess

Beerschot rekent op uitverkocht stadion: dit is de tussenstand van de ticketverkoop

Is de titelstrijd gestreden? Sonck en Joos roeren zich, Deschacht hekelt de kalendercommissie

"Hij wilde dat het bekendgemaakt werd": nieuws over Jorthy Mokio krijgt bevestiging

'STVV wil speler nog opstellen in play-offs, maar dan doorsturen'

Wie wil nog mee in het verhaal? Druk op de ketel bij KRC Genk, bestuur zet alle spelers op scherp

DONE DEAL: Beveren haalt meteen uit met nu ook een derde topper

DONE DEAL: Club Brugge haalt stevige slag thuis en geeft youngster meerjarig contract

Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

Jules Van Cleemput (ex- KV Mechelen en Charleroi) komt met verrassende nieuwe uitdaging

Heikele dossiers op tafel bij Lierse: nieuwe sportief directeur spreekt klare taal

De wereld ligt aan zijn voeten: absolute jackpot op komst voor verdediger Club Brugge

'RSC Anderlecht gaat strijd aan met PSG & co voor interessante winger'

Antwerp op kruispunt: naast de spelers is er ook twijfel over de bestuurstop 

Opvallende uitspraak over PSV-topper met verleden in België: "Als je hem in zijn blote kont ziet..."

DONE DEAL: Beerschot haalt slag binnen met oog op toekomst

Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-0 Saint Mirren Saint Mirren
Kilmarnock Kilmarnock 2-2 Dundee Dundee
Dundee United Dundee United 3-2 Livingston Livingston
Aberdeen Aberdeen 2-0 Hibernian Hibernian
Hearts Hearts 3-1 Motherwell Motherwell
Falkirk Falkirk 3-6 Rangers FC Rangers FC

