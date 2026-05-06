Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Na de malaise bij Genk: Wesley Sonck raadt Kos Karetsas deze transfer af
De zomer moet een transfer brengen voor Kos Karetsas. Maar door alle problemen bij KRC Genk slaagt de Griek er niet in om te schitteren. Zijn statistieken zijn er dit seizoen alvast niet op vooruitgegaan.

Kos Karetsas ziet serieus af voor de grote dip waarmee KRC Genk af te rekenen heeft. Hij geniet meer dan de nodige interesse van scouts uit topcompetities, maar de cijfers zijn dit seizoen niet geëvolueerd.

Vorig seizoen eindigde Karetsas op 3 goals en 2 assists in 36 matchen. Dit seizoen scoorde hij nog maar 2 keer, maar deelde hij wel 14 assists uit en dat in 44 wedstrijden. Al was er nog geen rendement in de Europe Play-offs.

Wesley Sonck is voorzichtig voor een transfer. “Ik vind Karetsas een zeer goede speler, maar als je als scout naar een match van Genk komt kijken, koop je hem nu dus blind op zijn potentieel”, vertelt de analist in 90 Minutes.

Want zijn type, dat vind je zeker nog terug en dat ontgaat de scouts uiteraard ook niet. En er zijn nog voorbeelden in het verleden die het moeilijk hadden. Er lopen in het buitenland ook al veel spelers rond die een fantastische toekomst tegemoet gingen, maar o zo moeilijk aan rendement geraken.

Volgens Sonck en zijn gesprekspartners in de voetbalpodcast is het beter om geen transfer te maken naar een topper uit de Premier League. “Ik denk dat het voor hem beter is om niet bij een topclub uit te komen, want daar zijn de verwachtingen zo hoog.”

Sonck zou voor een tussenoplossing kiezen. “Hij moet bij een club uitkomen waar de verwachtingen lager zijn, maar dan wordt voor Genk het prijskaartje een probleem, want dat soort clubs gaan minder willen neertellen.”

Volgens Filip Joos zal Karetsas zeker slagen in het buitenland, maar is hij op dit moment gewoon geen 30 miljoen euro waard. Hij denkt aan het parcours van Doku, via Rennes, om bij de top te geraken. En eerst op een mooie manier afscheid nemen in Genk.

