'STVV wil speler nog opstellen in play-offs, maar dan doorsturen'

STVV lijkt de aankoopoptie in het dossier van Arbnor Muja niet te lichten. De prijs daarvoor zou voor de Kanaries te hoog zijn. En dus keert hij in juni terug naar zijn moederclub Samsunspor, waar Thorsten Fink trainer is.

Maar één afwezige bij STVV

De ziekenboeg bij STVV loopt stilaan leeg. Rihito Yamamoto moet na zijn hersenschudding nog even rusten en ook Arbnor Muja, die sukkelt met de lies en adductoren, is voorlopig nog niet beschikbaar om te spelen.

Maar Wouter Vrancken kan daar best mee leven, zeker als je vergelijkt met andere ploegen. STVV is trouwens al het hele seizoen gespaard gebleven van blessures, wat zeker bijdroeg tot het positieve resultaat.

Bij STVV rekenen ze erop dat Muja in de play-offs nog kan meespelen. Het zijn de laatste weken voor Muja. Volgens Het Belang van Limburg zal STVV de aankoopoptie in zijn huurovereenkomst immers niet lichten.

Te dure aankoopoptie

En daar heeft de prijs veel mee te maken. Die bedraagt bijna drie miljoen euro, vermeldt de krant. Als die niet gelicht wordt, dan keert Muja terug naar Samsunspor waar Thorsten Fink langs de zijlijn staat.

Bovendien zou het salaris van Muja stevig zijn. De kans lijkt dan ook bijzonder klein dat Muja volgend seizoen nog voor STVV speelt.





“Club Brugge komt te vroeg. Maar we verwachten dat Arbnor in de laatste wedstrijden van de play-offs nog van de partij kan zijn”, klinkt het bij STVV. “Muja werkt keihard aan zijn terugkeer, maar traint tot nog toe individueel bij de fysio’s. Met de groep trainen komt nog te vroeg.”

Passage bij Antwerp

Muja kwam de Belgische competitie binnen via Royal Antwerp FC in februari van 2024. Van The Great Old verkaste hij voor 2 miljoen euro naar Samsunspor. Zij leenden hem in augustus uit aan STVV.

Volgens Transfermarkt is hij op dit moment 2,2 miljoen euro waard, terwijl de aankoopoptie bijna 3 miljoen is. Hij speelde dit seizoen in alle competities 28 keer voor de Kanaries en was daarin goed voor vijf goals en één assist.