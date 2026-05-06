Wie wil nog mee in het verhaal? Druk op de ketel bij KRC Genk, bestuur zet alle spelers op scherp

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Het was een bewogen weekend voor diverse clubs in de Belgische competitie. Ook in de Europe Play-offs is het laatste woord ondertussen zeker nog niet gezegd. Meer zelfs: de spanning is meer dan ooit terug.

KRC Genk ging met de billen bloot op bezoek bij Sporting Charleroi. Daardoor zag het zowel Standard als Westerlo op gelijke hoogte komen in de stand van de Europe Play-offs. Zelfs Charleroi en Antwerp zijn nog niet kansloos.

Voor KRC Genk was de prestatie in Het Zwarte Land ontluisterend te noemen. Ook binnen de bestuurskamers rommelde het dan ook deze week, weet Het Laatste Nieuws samen te vatten na een paar lastige dagen.

Gesprekken met de spelers bij KRC Genk in aanloop naar clash met KVC Westerlo

De Limburgers hebben namelijk niet veel andere keuze dan de Europe Play-offs te winnen en daarna Europees voetbal af te dwingen tegen RSC Anderlecht, KAA Gent of KV Mechelen via de ultieme barrages om een laatste Europees ticket.

Met de match tegen KVC Westerlo op komst is het dan ook alle hens aan dek voor de Limburgers. Dat beseffen ze zelf maar al te goed, en dus staan er volgens de krant deze week allerhande gesprekken gepland op clubniveau, maar evenzeer op individueel niveau.

KRC Genk wil absoluut Europees voetbal halen, drukke zomer op komst voor Dimitri De Condé

De vraag is voor elke speler dezelfde: willen ze nog strijden voor dat Europees ticket. Wie niet mee wil in het verhaal, lijkt meteen een einde te mogen maken aan zijn ambities bij KRC Genk. Voor de komende speeldagen, maar evenzeer ook met oog op de komende drukke transferzomer.

Aan Dimitri De Condé om dan harde knopen door te hakken over welke spelers moeten vertrekken, welke spelers zullen vertrekken en wie zeker moet blijven. Een Europees ticket kan helpen om bepaalde mensen langer aan zich te binden, maar het is opvallend dat er nu al gesproken wordt bij Genk om alles en iedereen op dezelfde lijn te zetten.

