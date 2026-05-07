Erfenis van Renard: Anderlecht loopt zo goed als zeker centen mis in dossier Hatenboer

Cedric Hatenboer is één van de miskopen van de vorige sportief directeur Olivier Renard. Ook al slaagde hij niet in het Lotto Park, toch had de club deze zomer winst kunnen boeken. Maar de onderhandelde voorwaarden van Renard blijken echter onvoldoende te zijn.

Een opvallende transfer naar paars-wit

Toen RSC Anderlecht begin 2025 de komst van Cedric Hatenboer aankondigde, leek dat een slimme investering voor de toekomst. De Nederlandse middenvelder brak door bij Excelsior Rotterdam en werd gezien als een moderne controleur met loopvermogen, techniek en potentieel.

De transfer kwam er onder impuls van toenmalig sportief directeur Olivier Renard, die stevig wilde inzetten op jonge spelers met doorverkoopwaarde. Anderlecht betaalde naar verluidt ongeveer 2,5 miljoen euro voor Hatenboer en liet hem het seizoen nog afmaken in Rotterdam. De Brusselaars hoopten zo een talent in huis te halen dat op termijn een meerwaarde kon betekenen voor de eerste ploeg én de transferkas.

Een moeilijke start in Brussel

Op papier klonk het als een typisch Anderlecht-dossier: jong, talentvol en potentieel erg winstgevend. De realiteit draaide echter anders uit. Toen Hatenboer in de zomer effectief aansloot bij Anderlecht, geraakte hij nooit echt geïntegreerd in de A-kern. Concurrentie op het middenveld, fysieke problemen en twijfels binnen de club zorgden ervoor dat hij amper kansen kreeg.

Het liep op meerdere vlakken fout. De middenvelder zou niet volledig in het sportieve plaatje passen en er ontstonden intern vragen over zijn ontwikkeling. Bovendien werd ook gewezen op contractuele afspraken waardoor zijn situatie bij de RSCA Futures niet evident was. Het vertrouwen vanuit de clubleiding verdween daardoor snel.

Wat aanvankelijk een project voor de toekomst moest worden, veranderde in enkele maanden tijd in een lastig dossier. Hatenboer speelde nauwelijks een rol in de plannen van de technische staf en belandde steeds verder op het achterplan.





De uitleenbeurt aan Telstar

In januari volgde dan een verrassende beslissing. Telstar nam Hatenboer op huurbasis over. Opvallend daarbij was dat Anderlecht meteen ook een aankoopoptie in de overeenkomst liet opnemen.

Voor een speler die amper een jaar eerder nog als een groot talent werd binnengehaald, was dat een opmerkelijke zet. Binnen Anderlecht leek men het geloof in een doorbraak al grotendeels kwijt te zijn. De uitleenbeurt moest Hatenboer opnieuw speelminuten en vertrouwen bezorgen in Nederland.

Bij Telstar begon hij zichzelf opnieuw in de kijker te spelen. De middenvelder kreeg er wel kansen, verzamelde minuten op het hoogste Nederlandse niveau en toonde opnieuw waarom verschillende clubs hem eerder volgden. Daardoor veranderde ook de perceptie rond zijn marktwaarde.

Anderlecht dreigt geld mis te lopen

De aankoopoptie voor Telstar bedraagt naar verluidt 2,5 miljoen euro en loopt tot 5 juni. Maar net daar dreigt voor Anderlecht een probleem te ontstaan. Telstar beseft namelijk dat Hatenboer ondertussen opnieuw interesse wekt bij andere clubs in Nederland.

Daardoor leeft het scenario dat Telstar eerst de aankoopoptie licht om hem vervolgens meteen door te verkopen met winst. Als een andere club bijvoorbeeld 3,5 miljoen euro of meer wil betalen, kan Telstar een snelle meerwaarde realiseren terwijl Anderlecht met lege handen achterblijft.

Voor paars-wit zou dat bijzonder pijnlijk zijn. De Brusselaars namen het financiële risico, betaalden de initiële transfersom en gaven de speler een contract tot 2029. Maar door de constructie van de deal dreigt een andere club straks te profiteren van de waardestijging.

De erfenis van Olivier Renard

Het dossier past daardoor perfect binnen de kritiek die de afgelopen maanden ontstond op het beleid van Olivier Renard. De inmiddels ontslagen sportief directeur haalde verschillende jonge spelers binnen met het idee om later winst te maken, maar niet elk dossier bleek even doordacht.

In het geval van Hatenboer lijkt Anderlecht straks mogelijk een miljoen euro of zelfs meer mis te lopen door een te gunstige aankoopoptie toe te staan. Wat een slimme investering had moeten worden, dreigt zo uit te draaien op een nieuw financieel pijnpunt voor de Brusselaars.