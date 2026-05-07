Erfenis van Renard: Anderlecht loopt zo goed als zeker centen mis in dossier Hatenboer

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 4 reacties
Erfenis van Renard: Anderlecht loopt zo goed als zeker centen mis in dossier Hatenboer

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Cedric Hatenboer is één van de miskopen van de vorige sportief directeur Olivier Renard. Ook al slaagde hij niet in het Lotto Park, toch had de club deze zomer winst kunnen boeken. Maar de onderhandelde voorwaarden van Renard blijken echter onvoldoende te zijn.

Een opvallende transfer naar paars-wit

Toen RSC Anderlecht begin 2025 de komst van Cedric Hatenboer aankondigde, leek dat een slimme investering voor de toekomst. De Nederlandse middenvelder brak door bij Excelsior Rotterdam en werd gezien als een moderne controleur met loopvermogen, techniek en potentieel.

De transfer kwam er onder impuls van toenmalig sportief directeur Olivier Renard, die stevig wilde inzetten op jonge spelers met doorverkoopwaarde. Anderlecht betaalde naar verluidt ongeveer 2,5 miljoen euro voor Hatenboer en liet hem het seizoen nog afmaken in Rotterdam. De Brusselaars hoopten zo een talent in huis te halen dat op termijn een meerwaarde kon betekenen voor de eerste ploeg én de transferkas.

Een moeilijke start in Brussel

Op papier klonk het als een typisch Anderlecht-dossier: jong, talentvol en potentieel erg winstgevend. De realiteit draaide echter anders uit. Toen Hatenboer in de zomer effectief aansloot bij Anderlecht, geraakte hij nooit echt geïntegreerd in de A-kern. Concurrentie op het middenveld, fysieke problemen en twijfels binnen de club zorgden ervoor dat hij amper kansen kreeg.

Het liep op meerdere vlakken fout. De middenvelder zou niet volledig in het sportieve plaatje passen en er ontstonden intern vragen over zijn ontwikkeling. Bovendien werd ook gewezen op contractuele afspraken waardoor zijn situatie bij de RSCA Futures niet evident was. Het vertrouwen vanuit de clubleiding verdween daardoor snel.

Wat aanvankelijk een project voor de toekomst moest worden, veranderde in enkele maanden tijd in een lastig dossier. Hatenboer speelde nauwelijks een rol in de plannen van de technische staf en belandde steeds verder op het achterplan.

De uitleenbeurt aan Telstar

In januari volgde dan een verrassende beslissing. Telstar nam Hatenboer op huurbasis over. Opvallend daarbij was dat Anderlecht meteen ook een aankoopoptie in de overeenkomst liet opnemen.

Voor een speler die amper een jaar eerder nog als een groot talent werd binnengehaald, was dat een opmerkelijke zet. Binnen Anderlecht leek men het geloof in een doorbraak al grotendeels kwijt te zijn. De uitleenbeurt moest Hatenboer opnieuw speelminuten en vertrouwen bezorgen in Nederland.

Bij Telstar begon hij zichzelf opnieuw in de kijker te spelen. De middenvelder kreeg er wel kansen, verzamelde minuten op het hoogste Nederlandse niveau en toonde opnieuw waarom verschillende clubs hem eerder volgden. Daardoor veranderde ook de perceptie rond zijn marktwaarde.

Anderlecht dreigt geld mis te lopen

De aankoopoptie voor Telstar bedraagt naar verluidt 2,5 miljoen euro en loopt tot 5 juni. Maar net daar dreigt voor Anderlecht een probleem te ontstaan. Telstar beseft namelijk dat Hatenboer ondertussen opnieuw interesse wekt bij andere clubs in Nederland.

Daardoor leeft het scenario dat Telstar eerst de aankoopoptie licht om hem vervolgens meteen door te verkopen met winst. Als een andere club bijvoorbeeld 3,5 miljoen euro of meer wil betalen, kan Telstar een snelle meerwaarde realiseren terwijl Anderlecht met lege handen achterblijft.

Voor paars-wit zou dat bijzonder pijnlijk zijn. De Brusselaars namen het financiële risico, betaalden de initiële transfersom en gaven de speler een contract tot 2029. Maar door de constructie van de deal dreigt een andere club straks te profiteren van de waardestijging.

De erfenis van Olivier Renard

Het dossier past daardoor perfect binnen de kritiek die de afgelopen maanden ontstond op het beleid van Olivier Renard. De inmiddels ontslagen sportief directeur haalde verschillende jonge spelers binnen met het idee om later winst te maken, maar niet elk dossier bleek even doordacht.

In het geval van Hatenboer lijkt Anderlecht straks mogelijk een miljoen euro of zelfs meer mis te lopen door een te gunstige aankoopoptie toe te staan. Wat een slimme investering had moeten worden, dreigt zo uit te draaien op een nieuw financieel pijnpunt voor de Brusselaars.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Telstar
Cedric Hatenboer
Olivier Renard

Meer nieuws

Vertonghen niet mee naar WK met Rode Duivels: dit is de reden

Vertonghen niet mee naar WK met Rode Duivels: dit is de reden

22:00
Scheidsrechter kent zijn straf nadat hij voetbalster slaat

Scheidsrechter kent zijn straf nadat hij voetbalster slaat

21:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/05: Tzolis

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/05: Tzolis

21:10
'Deze club toont opnieuw interesse voor Tzolis: explodeert de vraagprijs?'

'Deze club toont opnieuw interesse voor Tzolis: explodeert de vraagprijs?'

21:10
OFFICIEEL Club Brugge verlengt contract van zoon van Paul Okon

OFFICIEEL Club Brugge verlengt contract van zoon van Paul Okon

20:40
1
'Anderlecht toont concrete interesse in aanvaller met prijskaartje van 8 miljoen euro'

'Anderlecht toont concrete interesse in aanvaller met prijskaartje van 8 miljoen euro'

15:30
3
📷 Keuze is gemaakt: Rode Duivels hebben basecamp voor WK 2026

📷 Keuze is gemaakt: Rode Duivels hebben basecamp voor WK 2026

19:20
"Ik ben terug": Anderlecht-speler laat weer van zich horen na lange lijdensweg

"Ik ben terug": Anderlecht-speler laat weer van zich horen na lange lijdensweg

14:20
🎥 Opvallend: Anthony Moris wordt in Saudi-Arabië ongewild meegesleurd in complottheorieën

🎥 Opvallend: Anthony Moris wordt in Saudi-Arabië ongewild meegesleurd in complottheorieën

19:00
1
"Beter dan in het treble-seizoen": sterke woorden die Vincent Kompany steunen

"Beter dan in het treble-seizoen": sterke woorden die Vincent Kompany steunen

18:40
Union had concrete plannen met Lierse-speler, maar zware blessure gooit roet in het eten

Union had concrete plannen met Lierse-speler, maar zware blessure gooit roet in het eten

17:30
KRC Genk weet al meer: één flankaanvaller blijft, één lijkt uitgespeeld

KRC Genk weet al meer: één flankaanvaller blijft, één lijkt uitgespeeld

18:10
Belangrijk en onverwacht vertrek op komst bij Standard

Belangrijk en onverwacht vertrek op komst bij Standard

18:00
1
Christian Burgess kent zijn straf na zijn uitspraken na STVV-Union

Christian Burgess kent zijn straf na zijn uitspraken na STVV-Union

16:30
34
KV Kortrijk komt met groot nieuws over Brecht Dejaegere

KV Kortrijk komt met groot nieuws over Brecht Dejaegere

17:36
Zwaar incident na training van Real Madrid: aanvoerder naar ziekenhuis gebracht

Zwaar incident na training van Real Madrid: aanvoerder naar ziekenhuis gebracht

17:00
1
Toptransfer in de maak voor Karetsas? Gesprekken met Duitse topclub botsen op één groot probleem

Toptransfer in de maak voor Karetsas? Gesprekken met Duitse topclub botsen op één groot probleem

16:10
1
Ghana kijkt opvallend vaak naar Anderlecht en Belgische competitie

Ghana kijkt opvallend vaak naar Anderlecht en Belgische competitie

13:45
Rode Duivels bereiden zich best ook voor op andere WK-tegenstander: dit is de situatie met Iran

Rode Duivels bereiden zich best ook voor op andere WK-tegenstander: dit is de situatie met Iran

15:00
Doelman Jari De Busser krijgt duidelijkheid van Club Brugge over mogelijke transfer

Doelman Jari De Busser krijgt duidelijkheid van Club Brugge over mogelijke transfer

12:20
8
Beerschot rekent op uitverkocht stadion: ook Lommel krijgt ferme boost

Beerschot rekent op uitverkocht stadion: ook Lommel krijgt ferme boost

13:14
17
Duitsland en Bayern koken van woede na CL-uitschakeling en richten pijlen op arbitrage

Duitsland en Bayern koken van woede na CL-uitschakeling en richten pijlen op arbitrage

13:00
4
Opnieuw out: toestand van Rode Duivel baart zorgen op een maand van het WK

Opnieuw out: toestand van Rode Duivel baart zorgen op een maand van het WK

12:00
7
OFFICIEEL: Sven Kums maakt opvallende terugkeer naar KAA Gent en pakt uit met komst Jonathan Kindermans

OFFICIEEL: Sven Kums maakt opvallende terugkeer naar KAA Gent en pakt uit met komst Jonathan Kindermans

11:06
4
🎥 Was het penalty of niet voor Bayern München? Het reglement is heel duidelijk

🎥 Was het penalty of niet voor Bayern München? Het reglement is heel duidelijk

11:20
28
"Met dat aantal zou je normaal moeten promoveren": Van Eenoo maakt relaas van seizoen Beerschot

"Met dat aantal zou je normaal moeten promoveren": Van Eenoo maakt relaas van seizoen Beerschot

11:15
2
Bayern München strandt in halve finales Champions League: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Bayern München strandt in halve finales Champions League: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

10:50
1
Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen bij voorval waar niemand iets van zei

Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen bij voorval waar niemand iets van zei

09:51
15
Vanwesemael blikt terug op tijd bij Genk: "Hoeveel smurf er nog in mij zit?"

Vanwesemael blikt terug op tijd bij Genk: "Hoeveel smurf er nog in mij zit?"

10:15
Bayern wil vlak na Champions League-domper meteen grote knoop doorhakken: groot nieuws op komst

Bayern wil vlak na Champions League-domper meteen grote knoop doorhakken: groot nieuws op komst

09:45
1
OFFICIEEL Cercle Brugge geeft profcontract aan ex-speler van KAA Gent

OFFICIEEL Cercle Brugge geeft profcontract aan ex-speler van KAA Gent

09:15
Joos, Sonck en Van der Elst zeer streng voor RSC Anderlecht

Joos, Sonck en Van der Elst zeer streng voor RSC Anderlecht

22:30
Een kans om te grijpen: een van de beste doelmannen van de voorbije Pro League-seizoenen is transfervrij

Een kans om te grijpen: een van de beste doelmannen van de voorbije Pro League-seizoenen is transfervrij

09:15
4
Stevige leegloop dreigt achteraan bij KRC Genk: deze vijf verdedigers kunnen vertrekken

Stevige leegloop dreigt achteraan bij KRC Genk: deze vijf verdedigers kunnen vertrekken

08:50
11
Een duo met Jérémy Doku? Manchester City denkt aan nieuwe Rode Duivel

Een duo met Jérémy Doku? Manchester City denkt aan nieuwe Rode Duivel

08:25
5
Dan Toch? 'Puzzelwerken Taravel maken duidelijk dat alles op de Beker van België wordt gezet'

Dan Toch? 'Puzzelwerken Taravel maken duidelijk dat alles op de Beker van België wordt gezet'

06/05
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 33
Telstar Telstar 10/05 Heracles Heracles
FC Groningen FC Groningen 10/05 NEC NEC
FC Twente FC Twente 10/05 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam
NAC NAC 10/05 Heerenveen Heerenveen
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 10/05 Zwolle Zwolle
Feyenoord Feyenoord 10/05 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 10/05 PSV PSV
Excelsior Excelsior 10/05 FC Volendam FC Volendam
Ajax Ajax 10/05 Utrecht Utrecht

Nieuwste reacties

LordJozef LordJozef over Christian Burgess kent zijn straf na zijn uitspraken na STVV-Union pief pief over Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen FCB vo altijd FCB vo altijd over OFFICIEEL Club Brugge verlengt contract van zoon van Paul Okon cartman_96 cartman_96 over 'Anderlecht toont concrete interesse in aanvaller met prijskaartje van 8 miljoen euro' KV bearhh KV bearhh over Als wit konijn mee naar WK? Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen LordJozef LordJozef over 🎥 Was het penalty of niet voor Bayern München? Het reglement is heel duidelijk Caesar Cyriel Caesar Cyriel over Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli en meteen volgt nieuwe wending JaKu JaKu over Erfenis van Renard: Anderlecht loopt zo goed als zeker centen mis in dossier Hatenboer Stigo12 Stigo12 over Zwaar incident na training van Real Madrid: aanvoerder naar ziekenhuis gebracht FC BRUGES FC BRUGES over Duitsland en Bayern koken van woede na CL-uitschakeling en richten pijlen op arbitrage Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved