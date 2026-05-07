OFFICIEEL Club Brugge verlengt contract van zoon van Paul Okon

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Club Brugge laat weten dat Gianluca Okon-Engstler (17) zijn contract bij Club NXT verlengd heeft tot en met 2029. Hij speelt al sinds 2020 bij Club NXT en doorliep sindsdien alle jeugdreeksen.

Drie broers Okon bij Club NXT

Gianluca, de zoon van Paul Okon, verbindt zich langer aan Club Brugge. Ook zijn broers Alessandro (bij Club NXT U14) en Davide (bij Club NXT U13) maken deel uit van de jeugdploegen van blauw-zwart.

Gianluco maakte volgens Club Brugge ontzettend veel progressie in zijn ontwikkeling. In augustus 2025 maakte hij zijn debuut in de Challenger Pro League. Uiteindelijk speelde hij al negen keer mee dit seizen.

Sterk in de Youth League

Maar zijn visitekaartje gaf hij nog het meest van al af in de UEFA Youth League. Hij was een vaste waarde in het elftal en kwam maar liefst acht keer in actie. Hij speelde in Lausanne ook mee in de Final Week.

Daar moest Club Brugge vrede nemen met de zilveren plak. Okon-Engstler stond daarbij zowel in de halve finale als in de finale aan de aftrap en speelde beide wedstrijden volledig mee voor blauw-zwart.

Okon-Engstler speelt momenteel voor de Italiaanse nationale jeugdploegen. Tijdens de laatste interlandperiode scoorde hij nog de 2-2 tegen de U17 van Portugal.

In voetsporen van zijn vader

Vader Paul Okon speelde in de jaren 90 voor Club Brugge. De Australische middenvelder liet een grote indruk na. Bij blauw-zwart toonde Okon regelmatig zijn technische kwaliteiten en vista op het middenveld. Hij was een opvallende figuur binnen de ploeg dankzij zijn internationale ervaring en rust aan de bal. Na zijn passage bij Club Brugge zette Okon zijn carrière verder in de Serie A bij Lazio Roma.

De ex-speler van Club Brugge opende enkele jaren geleden samen met een zakenpartner de Italiaanse mozzarella- en koffiebar Cuore di Puglia in Brugge, vlak bij het Jan Breydelstadion. Daar kan je onder meer koffie drinken, Italiaanse specialiteiten eten en verse mozzarella kopen.

