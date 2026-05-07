Aernout Van Lindt
Plots een Europese droom op Sclessin? Dit hebben Epolo en Euvrard te zeggen
Standard krijgt op speeldag zeven van de Europe Play-offs tegen OH Leuven een ideale kans om op vrijdagavond al druk te zetten op Westerlo, Genk, Antwerp en Charleroi. Dan mogen ze wel niets aan het toeval overlaten, zoveel is duidelijk.

Doelman Epolo wil nu doorgaan op het elan en er ook tegen OH Leuven vol voor gaan. Hij rekent daartoe ook op de supporters, waarvan hij hoopt dat ze in volle getale zullen aanwezig zijn op Sclessin, om het nog eens als vanouds te doen kolken.

"We hopen dat er veel volk in het stadion is en dan is het aan ons om het werk te doen. Het zal misschien niet de ploeg zijn die het mooiste voetbal speelt, maar we willen de duels winnen, intensiteit en tempo brengen, zo nemen we de drie punten mee. We denken niet aan de vorige thuiswedstrijden."

Epolo en Euvrard spreken over de volgende stap(pen) voor Standard

"Voor de tegenstander is het altijd moeilijk om op Sclessin te spelen, zelfs als er maar 5.000 of 10.000 mensen zijn. Ook wij hebben verwachtingen. We zitten bij een grote club, gelukkig maar dat er verwachtingen zijn. We gaan proberen de drie punten te pakken. Je voelt dat er hoop leeft bij de supporters", klinkt het op de persconferentie woensdag.

Dromen van Europees voetbal? Dat doen Epolo & co nog niet: "Dit was onze eerste clean sheet in de play-offs en dat is waardevol. Het was een belangrijke zege, maar die zal niet veel betekenen als we nu niet verder gaan op ons elan."

Er klopt iets niet in eigen huis voor Standard ...

Een gevoel dat ook leeft bij coach Vincent Euvrard. Stap 1 lijkt het 'thuiscomplex' - dat er niet is volgens de coach - van zich af te gaan schudden. "Dat is een van de laatste stappen die we moeten zetten. We hebben veel reeksen doorbroken en een zekere regelmaat in onze prestaties gelegd."

"Maar als je kijkt naar onze acht laatste uitmatchen met vijf zeges en slechts één nederlaag in Brugge, en vervolgens naar onze zes laatste thuisduels met maar één overwinning, en als je weet dat we thuis verloren tegen de vier laatsten maar uit van hen hebben gewonnen, dan zeg je jezelf dat er iets niet klopt."

Eindelijk duidelijkheid: Messoudi weet of hij dit weekend langs de lijn mag staan

08:15
08:00
Makelaar van Romelu Lukaku is duidelijk over terugkeer naar Anderlecht

07:21
07:00
Euvrard verwelkomt twee spelers opnieuw in selectie, maar ook nieuw probleem

19:00
Na het doelpuntenfestijn in Parijs is dit het relaas van de terugmatch tussen Bayern en PSG

23:00
Joos, Sonck en Van der Elst zeer streng voor RSC Anderlecht

22:30
Jérémy Doku koestert grote ambities met de Rode Duivels richting het WK

Dan Toch? 'Puzzelwerken Taravel maken duidelijk dat alles op de Beker van België wordt gezet'

21:40
Knopen doorgehakt? Deze club wordt kampioen, ook duidelijkheid over Europe Play-offs, promotie en bekerfinale

21:00
Goed nieuws voor Rode Duivels? 'Ferme wending in dossier Romelu Lukaku'

Na de malaise bij Genk: Wesley Sonck raadt Kos Karetsas deze transfer af

20:05
Eén zaak al heel duidelijk: met Antoine Sibierski gaat het helemaal veranderen op Neerpede Analyse

20:40
Supporters KAA Gent willen hun 'metronoom' eren met episch nummer tegen RSC Anderlecht

20:20
Als wit konijn mee naar WK? Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen

3
"Russische roulette, te veel exhibitie": Filip Joos streng voor Bayern en PSG, Sonck en Van der Elst pareren

4
DONE DEAL: Beveren haalt uit met nu al de vierde(!) topper in 48 uur

2
Mooie stats, maar geen selectie door Garcia: is dit de vergeten Rode Duivel?

6
Crisis in Genk: de onbegrijpelijke vervanging van Nicky Hayen krijgt toch een uitleg

17:10

17:30
📷 Fikse tegenslag voor Antwerp: Standard haalt speler weg op de Bosuil

14:25
Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen bij voorval waar niemand iets van zei

17:00
🎥 Degryse maakt brandhout van scheidsrechters na discussies over strafschoppen

16:40
KV Kortrijk start nieuw initiatief onder grote belangstelling

16:20

16:00
Anderlecht-CEO Bornauw legt keuze voor Sibierski uit en spreekt ook over Kindermans en... Renard-anekdote

15:30
Antoine Sibierski is heel duidelijk over zijn eisen: "Fans moeten zich met club kunnen identificeren" Interview

14:59
📷 Royal Antwerp FC in rouw: ex-speler en -trainer overleden

13:25
'Brecht Dejaegere heeft beslissing over zijn toekomst genomen'

13:58
Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli: Italiaanse pers weet wat hij tegen Conte zei

13:37
Bijna helemaal rond: Lierse heeft een nieuwe trainer zo goed als beet

12:50
Het zorgenkind versus de mannen in topvorm: hoe hard mogen de Rode Duivels dromen van WK-goud? Analyse

12:20
DONE DEAL: Porto heeft beet, jeugdproduct RSC Anderlecht levert 17 miljoen euro op

12:00
Romelu Lukaku zijn situatie bij Napoli: 'verraad' langs beide kanten

11:40
De scheidsrechters voor de finale van de Beker van België zijn bekend

11:20
Voor de geschiedenis én om Raymond Goethals op te volgen: Vincent Kompany weet wat gedaan

11:00

 Speeldag 7
Standard Standard 08/05 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 10/05 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 10/05 Westerlo Westerlo

Swakke25 Swakke25 over "Competitievervalsing, Club moet kampioen worden": Olivier Deschacht blijft met scherp schieten JaKu JaKu over Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli en meteen volgt nieuwe wending RememberLierse RememberLierse over Vincent Kompany haalt stevig uit naar arbitrage na Champions League-uitschakeling tegen PSG cartman_96 cartman_96 over Na het doelpuntenfestijn in Parijs is dit het relaas van de terugmatch tussen Bayern en PSG Venom#13 Venom#13 over 📷 Royal Antwerp FC in rouw: ex-speler en -trainer overleden André Coenen André Coenen over Is de titelstrijd gestreden? Sonck en Joos roeren zich, Deschacht hekelt de kalendercommissie André Coenen André Coenen over Het Belgische voetbal verliest zijn ziel: "Papieren primeren boven prestaties" André Coenen André Coenen over 📷 Fikse tegenslag voor Antwerp: Standard haalt speler weg op de Bosuil André Coenen André Coenen over Euvrard verwelkomt twee spelers opnieuw in selectie, maar ook nieuw probleem Jimmmmm Jimmmmm over Na de malaise bij Genk: Wesley Sonck raadt Kos Karetsas deze transfer af Kantine
