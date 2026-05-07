Plots een Europese droom op Sclessin? Dit hebben Epolo en Euvrard te zeggen

Standard krijgt op speeldag zeven van de Europe Play-offs tegen OH Leuven een ideale kans om op vrijdagavond al druk te zetten op Westerlo, Genk, Antwerp en Charleroi. Dan mogen ze wel niets aan het toeval overlaten, zoveel is duidelijk.

Doelman Epolo wil nu doorgaan op het elan en er ook tegen OH Leuven vol voor gaan. Hij rekent daartoe ook op de supporters, waarvan hij hoopt dat ze in volle getale zullen aanwezig zijn op Sclessin, om het nog eens als vanouds te doen kolken.

"We hopen dat er veel volk in het stadion is en dan is het aan ons om het werk te doen. Het zal misschien niet de ploeg zijn die het mooiste voetbal speelt, maar we willen de duels winnen, intensiteit en tempo brengen, zo nemen we de drie punten mee. We denken niet aan de vorige thuiswedstrijden."

Epolo en Euvrard spreken over de volgende stap(pen) voor Standard

"Voor de tegenstander is het altijd moeilijk om op Sclessin te spelen, zelfs als er maar 5.000 of 10.000 mensen zijn. Ook wij hebben verwachtingen. We zitten bij een grote club, gelukkig maar dat er verwachtingen zijn. We gaan proberen de drie punten te pakken. Je voelt dat er hoop leeft bij de supporters", klinkt het op de persconferentie woensdag.

Dromen van Europees voetbal? Dat doen Epolo & co nog niet: "Dit was onze eerste clean sheet in de play-offs en dat is waardevol. Het was een belangrijke zege, maar die zal niet veel betekenen als we nu niet verder gaan op ons elan."

Er klopt iets niet in eigen huis voor Standard ...

Een gevoel dat ook leeft bij coach Vincent Euvrard. Stap 1 lijkt het 'thuiscomplex' - dat er niet is volgens de coach - van zich af te gaan schudden. "Dat is een van de laatste stappen die we moeten zetten. We hebben veel reeksen doorbroken en een zekere regelmaat in onze prestaties gelegd."



"Maar als je kijkt naar onze acht laatste uitmatchen met vijf zeges en slechts één nederlaag in Brugge, en vervolgens naar onze zes laatste thuisduels met maar één overwinning, en als je weet dat we thuis verloren tegen de vier laatsten maar uit van hen hebben gewonnen, dan zeg je jezelf dat er iets niet klopt."