Stevige ingreep bij Dender levert resultaat op: "We waren verwonderd"

FCV Dender lijkt net op tijd opnieuw vertrouwen te tanken richting de barrages. Een opvallende stage en de recente overwinning tegen La Louvière zorgden voor een nieuwe dynamiek binnen de spelersgroep.

Moeizaam seizoen voor Dender

FCV Dender kende een moeilijk en wisselvallig seizoen. Tijdens de reguliere competitie slaagde de club er te weinig in om constant prestaties neer te zetten, waardoor het uiteindelijk veroordeeld werd tot de Relegation Play-offs.

Ook na de trainerswissel bleef het zoeken naar stabiliteit. De ploeg combineerde degelijke prestaties met frustrerende resultaten en zag het vertrouwen geregeld een knauw krijgen. Toch bleef coach Yannick Ferrera geloven in zijn spelersgroep, ondanks de moeilijke situatie.

Met de barrages in zicht beseft iedereen binnen de club dat de komende weken cruciaal worden voor de toekomst van Dender.

Stage in Tubeke bracht groep dichter bij elkaar

Om de spelersgroep opnieuw scherp te krijgen, organiseerde de club recent een stage in Tubeke. Volgens middenvelder Amine Daali kwam die beslissing onverwacht, maar bleek ze uiteindelijk bijzonder nuttig.

“We waren verwonderd dat er een stage werd ingelast, maar het was echt iets wat we nodig hadden”, vertelde Daali aan Het Laatste Nieuws. Tijdens de stage lag de focus niet alleen op voetbal, maar ook op groepsvorming en mentale weerbaarheid.



De spelers leerden elkaar beter kennen en kwamen volgens Daali uit hun comfortzone. Binnen de kern leeft duidelijk het besef dat de club zich in een alles-of-nietsperiode bevindt.

Zege tegen La Louvière zorgt voor vertrouwen

De recente overwinning tegen La Louvière kwam dan ook op een ideaal moment. Niet alleen het resultaat, maar vooral de manier waarop Dender speelde gaf opnieuw vertrouwen richting het slot van het seizoen.

Volgens Ferrera ziet hij de voorbije weken een positieve evolutie binnen zijn ploeg. Ook Daali gelooft dat de overwinning een mentale boost kan betekenen voor de barragematchen. De jonge middenvelder maakte bovendien tegen La Louvière zijn comeback na een blessure aan de quadriceps en voelt dat hij opnieuw vertrouwen krijgt binnen de groep.

Barrages worden allesbeslissend

Bij Dender beseffen ze dat de barrages tegen Beerschot of Lommel het belangrijkste moment van het seizoen worden. Daarom wil de club met een zo goed mogelijk gevoel aan die wedstrijden beginnen. En dan is een zege tegen Zulte Waregem op de slotspeeldag heel belangrijk.

Daali benadrukt dat Ferrera veel vertrouwen schenkt aan zijn volledige kern. “Voor hem is iedere speler belangrijk”, klinkt het. Dat zorgt volgens de middenvelder voor extra motivatie binnen de groep. Na een moeilijk seizoen hoopt Dender nu alsnog zijn plaats veilig te stellen via de barrages.