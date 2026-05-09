Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
📷 Kan Radja hier mee lachen? Beerschot-fans zeggen 'sorry', maar dan wel geheel op hun eigen manier
Wat zou Radja Nainggolan hiervan vinden? De Beerschot-supporters hebben min of meer hun excuses aangeboden voor de spreekkoren uit de wedstrijd tegen Patro, maar dan op hun eigen manier. Ze gaven er een ludieke touch aan, daarvoor moet het toch doorgaan.

Beerschot kwalificeerde zich voor de finale van de Promotion Play-offs door Patro Eisden uit te schakelen. Radja Nainggolan ging zo met Patro op bezoek bij zijn jeugdclub Beerschot. De thuissupporters namen hem op de korrel, onder meer door hem een 'hoerenzoon' te noemen. Nainggolan pikte niet zomaar dat dit gescandeerd werd.

Het is helaas iets dat wel vaker in stadions te horen is, maar in dit geval was het nog pijnlijker. Nainggolan is in 2010 immers zijn moeder verloren aan de gevolgen van kanker. De voormalige international meende dat iedereen in Antwerpen weet wat er met zijn moeder is gebeurd. Hij vatte dit dan ook op als een persoonlijk kwetsend gebaar.

Beerschot distancieerde zich daarna van de kwetsende gezangen. Zaterdagavond speelde stamnummer 13 dan op Het Kiel de terugwedstrijd van de finale tegen Lommel. Het was de gelegenheid voor de fans van Beerschot om met hun versie van excuses voor de dag te komen. Dat deden ze door een spandoek in de tribunes omhoog te steken. 

"Sorry Radja" en "A vader is ne boer", stond er op het spandoek te lezen. Oftewel: uw vader is een boer, maar dan in het Antwerps. Dit zal dan toch moeten doorgaan voor excuses aan het adres van Nainggolan. Het is nu uitkijken naar zijn reactie. Mogelijk zal hij die binnenkort wel geven in Ongefilterd, zijn podcast met Stijn Stijnen en Olivier Deschacht.

In principe komen Nainggolan en Beerschot elkaar overigens volgend seizoen opnieuw tegen. Beerschot verloor met 1-3 van Lommel en had ook de heenmatch al verloren met dezelfde cijfers. Beerschot en Patro komen volgend seizoen dus opnieuw uit in de Challenger Pro League. Lommel speelt nog voor promotie tegen Dender.

20:17
22:39
22:15
21:45
20:45
21:15
19:45
20:15
19:15
17:40
18:30
18:47
17:21
18:00
17:00
15:30
16:00
14:50
14:10
12:30
13:30
13:00
12:00
11:30
10:30
11:00
09:45
10:00
09:00
9
09:30
08:00
08:40
9
08:20
1
07:20
07:00
07:40

