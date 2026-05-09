UPDATE: Na De Cuyper schrijft ook Lammens in Premier League geschiedenis met fantastische prestatie
Goed nieuws vanuit Engeland. Voor het eerst sinds februari stond Maxim De Cuyper in de basiself van Brighton voor de komst van Wolverhampton zaterdagnamiddag. En de Rode Duivel kwam meteen met een blitzstart, zoveel is duidelijk. Zowel hij als ManU-keeper Senne Lammens schreven geschiedenis.
Lammens schrijft geschiedenis bij Man United
Maxim De Cuyper was niet de enige Belg die bij zijn ploeg deze namiddag geschiedenis schreef in de Premier League. Senne Lammens stond in doel bij Manchester United op het veld van Sunderland. De thuisploeg liet voor het eerst sinds december 2016 minstens tien doelpogingen noteren in een eerste helft. Lammens liet zich niet passeren en hield ook na rust zijn netten droog.
Met zijn fantastische prestatie zou hij 2,05 doelpunten vermeden hebben. Bij United deed enkel Onana beter in 2023, door 2,17 doelpunten te vermijden tegen Liverpool. Ondanks een sterk keepende Lammens bleef United wel steken op een gelijkspel (0-0).
Most goals prevented by a Manchester United goalkeeper in a Premier League game across the last 10 seasons while keeping a clean sheet:— Squawka (@Squawka) May 9, 2026
◎ 2.17 - Andre Onana vs. Liverpool (2023)
◉ 2.05 - Senne Lammens vs. Sunderland (2026)
He was fantastic this afternoon. ⛔️ pic.twitter.com/Qf5F5x6kdM
Lammens houdt zijn netten schoon! 🧤🇧🇪 pic.twitter.com/3ZMatpCnqI— Play Sports (@playsports) May 9, 2026
Er begon stilaan serieuze bezorgdheid te groeien over de vorm en het vertrouwen waarmee Maxim De Cuyper richting het WK 2026 zou trekken. De Rode Duivel begon het seizoen nog als basisspeler, maar verloor gaandeweg zijn plek en stond sinds begin februari geen enkele keer meer aan de aftrap in de competitie.
Sinds die periode kreeg de voormalige linksachter van Club Brugge amper 66 minuten speeltijd. Die waren verdeeld over zes invalbeurten, terwijl hij in nog vier andere matchen zelfs niet van de bank kwam. Zorgbarend?
Maxim De Cuyper eindelijk opnieuw in de basis en dat levert op
De 25-jarige Belg mocht zaterdag eindelijk opgelucht ademhalen. Trainer Fabian Hürzeler zette hem namelijk opnieuw in de basis voor de thuiswedstrijd tegen de Wolverhampton Wanderers. Aan hem om zich te bewijzen natuurlijk ...
TEAM NEWS! 🚨 Our starting XI to face Wolves. 👊 pic.twitter.com/OzAvz66G7Y— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 9, 2026
Voor de Seagulls, momenteel achtste, is het een wedstrijd die ze absoluut moesten winnen om uitzicht te houden op deelname aan de volgende editie van de Conference League. Bij de Wolves was de inzet een stuk kleiner: zij staan helemaal onderaan met 18 punten uit 35 wedstrijden en zijn al weken zeker van degradatie.
De Cuyper bewijst dat hij het nog kan met twee snelle assists
De Cuyper had er in ieder geval zin in. Al in de eerste minuut kon hij Hinshelwood meteen de 1-0 op een schoteltje aanbieden. In de vijfde minuut kwam er met een lekkere corner al meteen een tweede assist bij, deze keer was Dunk de afwerker van dienst.
Een absolute blitzstart van De Cuyper, die op die manier mag dromen van nog meer en ook met oog op het WK eindelijk opnieuw zijn vorm kan laten zien. De komende weken mag er nog meer verwacht worden van de speler. Rudi Garcia zal met grote ogen kijken naar de geweldige start van zijn Rode Duivel.
🏴🎯 | (#PremierLeague) Maxim De Cuyper 🇧🇪 (assist n°2) vs Wolverhampton pic.twitter.com/CsCv5LkICc— Belgian Players 🇧🇪 (@BelgianPlayers) May 9, 2026
Maxim De Cuyper is the first ever Brighton player to provide two assists in the opening five minutes of a Premier League game. 🅰️🅰️ pic.twitter.com/QxnO9GnMbn— Squawka (@Squawka) May 9, 2026
