🎥 UPDATE: Na De Cuyper schrijft ook Lammens in Premier League geschiedenis met fantastische prestatie

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
🎥 UPDATE: Na De Cuyper schrijft ook Lammens in Premier League geschiedenis met fantastische prestatie
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Goed nieuws vanuit Engeland. Voor het eerst sinds februari stond Maxim De Cuyper in de basiself van Brighton voor de komst van Wolverhampton zaterdagnamiddag. En de Rode Duivel kwam meteen met een blitzstart, zoveel is duidelijk. Zowel hij als ManU-keeper Senne Lammens schreven geschiedenis.

Kevin Vanbuggenhout

Lammens schrijft geschiedenis bij Man United

Maxim De Cuyper was niet de enige Belg die bij zijn ploeg deze namiddag geschiedenis schreef in de Premier League. Senne Lammens stond in doel bij Manchester United op het veld van Sunderland. De thuisploeg liet voor het eerst sinds december 2016 minstens tien doelpogingen noteren in een eerste helft. Lammens liet zich niet passeren en hield ook na rust zijn netten droog.

Met zijn fantastische prestatie zou hij 2,05 doelpunten vermeden hebben. Bij United deed enkel Onana beter in 2023, door 2,17 doelpunten te vermijden tegen Liverpool. Ondanks een sterk keepende Lammens bleef United wel steken op een gelijkspel (0-0).

Er begon stilaan serieuze bezorgdheid te groeien over de vorm en het vertrouwen waarmee Maxim De Cuyper richting het WK 2026 zou trekken. De Rode Duivel begon het seizoen nog als basisspeler, maar verloor gaandeweg zijn plek en stond sinds begin februari geen enkele keer meer aan de aftrap in de competitie.

Sinds die periode kreeg de voormalige linksachter van Club Brugge amper 66 minuten speeltijd. Die waren verdeeld over zes invalbeurten, terwijl hij in nog vier andere matchen zelfs niet van de bank kwam. Zorgbarend?

Maxim De Cuyper eindelijk opnieuw in de basis en dat levert op

De 25-jarige Belg mocht zaterdag eindelijk opgelucht ademhalen. Trainer Fabian Hürzeler zette hem namelijk opnieuw in de basis voor de thuiswedstrijd tegen de Wolverhampton Wanderers. Aan hem om zich te bewijzen natuurlijk ...



Voor de Seagulls, momenteel achtste, is het een wedstrijd die ze absoluut moesten winnen om uitzicht te houden op deelname aan de volgende editie van de Conference League. Bij de Wolves was de inzet een stuk kleiner: zij staan helemaal onderaan met 18 punten uit 35 wedstrijden en zijn al weken zeker van degradatie.

De Cuyper bewijst dat hij het nog kan met twee snelle assists

De Cuyper had er in ieder geval zin in. Al in de eerste minuut kon hij Hinshelwood meteen de 1-0 op een schoteltje aanbieden. In de vijfde minuut kwam er met een lekkere corner al meteen een tweede assist bij, deze keer was Dunk de afwerker van dienst.

Een absolute blitzstart van De Cuyper, die op die manier mag dromen van nog meer en ook met oog op het WK eindelijk opnieuw zijn vorm kan laten zien. De komende weken mag er nog meer verwacht worden van de speler. Rudi Garcia zal met grote ogen kijken naar de geweldige start van zijn Rode Duivel.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Wolverhampton
België
Maxim De Cuyper

Meer nieuws

Anderlecht-aanvaller Bertaccini kondigt heuglijk nieuws aan en krijgt felicitaties van De Cat en Leoni

Anderlecht-aanvaller Bertaccini kondigt heuglijk nieuws aan en krijgt felicitaties van De Cat en Leoni

19:45
LIVE: Shinton flatert! Lommel op voorsprong op Het Kiel Live

LIVE: Shinton flatert! Lommel op voorsprong op Het Kiel

19:26
KV Mechelen wil ook nog Anderlecht inhalen: "Dan maakt het geen reet uit" Interview

KV Mechelen wil ook nog Anderlecht inhalen: "Dan maakt het geen reet uit"

19:15
Iran zal deelnemen aan het WK 2026, maar stelt heel scherpe voorwaarden

Iran zal deelnemen aan het WK 2026, maar stelt heel scherpe voorwaarden

17:00
1
Liverpool en Chelsea spelen gelijk: grootste sensatie (met Belgische link) is op de bank te vinden

Liverpool en Chelsea spelen gelijk: grootste sensatie (met Belgische link) is op de bank te vinden

16:00
"Onrustwekkend": Bossie met mooie woorden voor STVV ... en stevige kritiek voor Genk

"Onrustwekkend": Bossie met mooie woorden voor STVV ... en stevige kritiek voor Genk

18:30
Jelle Vossen krijgt gepast afscheidscadeau van Zulte Waregem, La Louvière haalt de voorhamer boven

Jelle Vossen krijgt gepast afscheidscadeau van Zulte Waregem, La Louvière haalt de voorhamer boven

18:00
Quid promotie? Jeugdproduct OH Leuven, Anderlecht en Genk opnieuw in buitenlandse belangstelling

Quid promotie? Jeugdproduct OH Leuven, Anderlecht en Genk opnieuw in buitenlandse belangstelling

17:40
Supporters KAA Gent willen hun 'metronoom' eren met episch nummer tegen RSC Anderlecht: KAA Gent reageert

Supporters KAA Gent willen hun 'metronoom' eren met episch nummer tegen RSC Anderlecht: KAA Gent reageert

17:21
Deze zomer grote kuis bij KAA Gent? "De analyses zijn gemaakt, druk is logisch" Analyse

Deze zomer grote kuis bij KAA Gent? "De analyses zijn gemaakt, druk is logisch"

15:30
4
Twee opstekers voor Union SG, dat op opvallende manier de ontgoocheling verwerkte

Twee opstekers voor Union SG, dat op opvallende manier de ontgoocheling verwerkte

14:50
Johan Boskamp laat er geen twijfel over bestaan in het titeldebat tussen Union SG en Club Brugge

Johan Boskamp laat er geen twijfel over bestaan in het titeldebat tussen Union SG en Club Brugge

14:10
"Je moet hem helpen om terug te keren": Thierry Henry neemt het woord over Romelu Lukaku

"Je moet hem helpen om terug te keren": Thierry Henry neemt het woord over Romelu Lukaku

13:30
8
Trekt Jelle Vossen naar deze verrassende club? "Ze hebben al een berichtje gestuurd"

Trekt Jelle Vossen naar deze verrassende club? "Ze hebben al een berichtje gestuurd"

13:00
1
Antisemitische gezangen in Anderlecht - Club Brugge: Bart Verhaeghe wordt maandag verhoord

Antisemitische gezangen in Anderlecht - Club Brugge: Bart Verhaeghe wordt maandag verhoord

12:30
54
Kanga opnieuw uitgefloten: Rik De Mil legt uit waarom hij hem wisselde in Mechelen (en wat met Anderlecht?)

Kanga opnieuw uitgefloten: Rik De Mil legt uit waarom hij hem wisselde in Mechelen (en wat met Anderlecht?)

12:00
10
Aan superlatieven geen gebrek: Pep Guardiola steekt de loftrompet over Rode Duivel

Aan superlatieven geen gebrek: Pep Guardiola steekt de loftrompet over Rode Duivel

11:00
DONE DEAL: de oplossing voor het doelmannenprobleem? Club Brugge legt jonge goalie vast

DONE DEAL: de oplossing voor het doelmannenprobleem? Club Brugge legt jonge goalie vast

11:30
Sinds 1960 probeert STVV het al te doen op Jan Breydel ... en toch liggen er kansen, want ... Analyse

Sinds 1960 probeert STVV het al te doen op Jan Breydel ... en toch liggen er kansen, want ...

10:30
2
LIVE Club Brugge-STVV: Blauw-zwart verdedigt leidersplaats, welke doelman kiest Leko?

LIVE Club Brugge-STVV: Blauw-zwart verdedigt leidersplaats, welke doelman kiest Leko?

09:45
Johan Boskamp laat zich uit over de zaak Burgess: "Belachelijk"

Johan Boskamp laat zich uit over de zaak Burgess: "Belachelijk"

10:00
5
Brandon Mechele mikt op uniek record en geeft transferraad aan zijn ploegmaats

Brandon Mechele mikt op uniek record en geeft transferraad aan zijn ploegmaats

09:30
Mexico neemt "verontrustend signaal" voor het WK 2026: miljoenen kinderen getroffen

Mexico neemt "verontrustend signaal" voor het WK 2026: miljoenen kinderen getroffen

08:20
1
Sibierski wil jeugdspelers uit Neerpede in de A-kern zien: dit zijn de spelers die zouden kunnen doorbreken

Sibierski wil jeugdspelers uit Neerpede in de A-kern zien: dit zijn de spelers die zouden kunnen doorbreken

09:00
7
'Opvallende transfer op komst voor Vincent Janssen van Antwerp'

'Opvallende transfer op komst voor Vincent Janssen van Antwerp'

08:40
8
Ivan Leko zegt waar het op staat: "Dan kampioen"

Ivan Leko zegt waar het op staat: "Dan kampioen"

08:00
De Europese droom van Standard wordt groter: "Daarom hebben we het gedaan"

De Europese droom van Standard wordt groter: "Daarom hebben we het gedaan"

07:40
DONE DEAL: jong talent van RSC Anderlecht tekent eerste profcontract

DONE DEAL: jong talent van RSC Anderlecht tekent eerste profcontract

07:20
🎥 Christos Tzolis, absolute sterkhouder van Club Brugge in de play-offs, toch even te kijk gezet

🎥 Christos Tzolis, absolute sterkhouder van Club Brugge in de play-offs, toch even te kijk gezet

07:00
UPDATE: Real bestraft agressieve spelers en geeft maar liefst 1 miljoen euro boete

UPDATE: Real bestraft agressieve spelers en geeft maar liefst 1 miljoen euro boete

23:20
7
Met de groeten van Casper Nielsen: Standard zet Genk stevig onder druk en is nieuwe leider in Play-off 2

Met de groeten van Casper Nielsen: Standard zet Genk stevig onder druk en is nieuwe leider in Play-off 2

22:43
🎥 "Wereldkampioen": daar is het volgende WK-nummer voor Rode Duivels, maar wat is nu het beste nummer?

🎥 "Wereldkampioen": daar is het volgende WK-nummer voor Rode Duivels, maar wat is nu het beste nummer?

08/05
Wat een weerzien: Thorgan Hazard heeft Antoine Sibierski al een keertje laten zitten

Wat een weerzien: Thorgan Hazard heeft Antoine Sibierski al een keertje laten zitten

22:00
Kompany verdedigt zich tegen kritiek op filosofie na uitschakeling Bayern en haalt Belgische afkomst aan

Kompany verdedigt zich tegen kritiek op filosofie na uitschakeling Bayern en haalt Belgische afkomst aan

21:30
Hoezeer mag Club hopen? Vanderbiest nuanceert problemen Union (en vond penalty voor Gent niet terecht) Interview

Hoezeer mag Club hopen? Vanderbiest nuanceert problemen Union (en vond penalty voor Gent niet terecht)

21:00
Champions League-finale dreigt nu al nachtmerrie te worden voor Arsenal-fans, al zijn ze creatief

Champions League-finale dreigt nu al nachtmerrie te worden voor Arsenal-fans, al zijn ze creatief

20:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 36
Liverpool FC Liverpool FC 1-1 Chelsea Chelsea
Sunderland Sunderland 0-0 Manchester United Manchester United
Brighton Brighton 3-0 Wolverhampton Wolverhampton
Fulham Fulham 0-1 Bournemouth Bournemouth
Manchester City Manchester City 1-0 Brentford Brentford
Nottingham Forest Nottingham Forest 10/05 Newcastle United Newcastle United
Burnley Burnley 10/05 Aston Villa Aston Villa
Crystal Palace Crystal Palace 10/05 Everton Everton
West Ham Utd West Ham Utd 10/05 Arsenal Arsenal
Tottenham Tottenham 11/05 Leeds United Leeds United

Nieuwste reacties

sebw sebw over Iran zal deelnemen aan het WK 2026, maar stelt heel scherpe voorwaarden sebw sebw over Challenger Pro League op zijn kop gezet! RWDM Brussels zakt niet, Club NXT degradeert maar gaat in beroep TIGERMANIA TIGERMANIA over 'Opvallende transfer op komst voor Vincent Janssen van Antwerp' dbr1609 dbr1609 over Club Brugge - STVV: - TIGERMANIA TIGERMANIA over K Beerschot VA - Lommel SK: 0-1 De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Antwerp-trainer Oosting probeert te leren uit pijnlijke 0-5 en klampt zich voorts vast aan Janssen Snoek Snoek over VfL Wolfsburg - Bayern München: 0-0 TIGERMANIA TIGERMANIA over Deze zomer grote kuis bij KAA Gent? "De analyses zijn gemaakt, druk is logisch" Ratko Svilar Ratko Svilar over Antisemitische gezangen in Anderlecht - Club Brugge: Bart Verhaeghe wordt maandag verhoord Swakken Swakken over Jean-Marie Pfaff wil iconisch shirt Maradona verkopen voor deze astronomische prijs en krijgt daar kritiek voor Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved