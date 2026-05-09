Liverpool en Chelsea spelen gelijk: grootste sensatie (met Belgische link) is op de bank te vinden

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Liverpool en Chelsea spelen gelijk: grootste sensatie (met Belgische link) is op de bank te vinden
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Liverpool en Chelsea hebben op zaterdagnamiddag tegen elkaar 1-1 gelijkgespeeld. Toch was het - vanuit Belgisch oogpunt - toch wel een vrij belangrijke dag met oog op de toekomst. Op de bank zat namelijk ene Mathis Eboué.

Liverpool en Chelsea hielden elkaar op een 1-1 gelijkspel op Anfield Road. Gravenberch opende snel de score voor de thuisploeg, maar nog voor de rust kon Fernandez gelijk maken in een wedstrijd die vooral vanuit Belgisch oogpunt interessant was omwille van de bank van Chelsea.

Het was namelijk de allereerste selectie bij het eerste elftal van Chelsea voor Mathis Eboué, de 17-jarige Anglo-Belg die niemand minder is dan de zoon van Emmanuel Eboué, de voormalige Ivoriaanse international. Een mooie verrassing op het wedstrijdblad voor Liverpool-Chelsea van zaterdagmiddag, in het kader van speeldag 36 van de Premier League.

Op de bank bij de Blues vonden we naast Roméo Lavia dus ook de piepjonge Mathis Eboué terug. De 17-jarige Anglo-Belgische aanvallende middenvelder maakt sinds het begin van het seizoen indruk bij Chelsea U18, kwam al vier keer uit voor de U21 en krijgt nu zijn eerste promotie naar de A-kern.

Mathis Eboué, geboren in 2009 in Watford, is de zoon van ex-Ivoriaans international Emmanuel Eboué en de Belgische Aurélie Bertrand. Zij begeleidt haar zoon sinds de scheiding van het koppel in 2017 en stond ook aan zijn zijde toen hij in februari zijn eerste profcontract tekende.

Jonge Anglo-Belg Mathis Eboué (17) op de bank bij Chelsea op Liverpool

Sinds 2024 is hij jeugdinternational voor Engeland. Intussen staat de teller op zes caps bij de U17 van de Three Lions, met daarin al vier doelpunten. De Rode Duivels lijken dus niet meteen op hem te moeten hopen.

In januari 2025 maakte hij de overstap van Watford naar Chelsea. Hij klopt stilaan op de deur van de A-kern. Tegen Liverpool kwam hij nog niet tot spelen toe, maar misschien zouden zijn eerste minuten wel kunnen volgen in de oefenmatchen van de voorbereiding of bijvoorbeeld in de eerste rondes van de League Cup volgend seizoen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Liverpool FC
Chelsea

Meer nieuws

Anderlecht-aanvaller Bertaccini kondigt heuglijk nieuws aan en krijgt felicitaties van De Cat en Leoni

Anderlecht-aanvaller Bertaccini kondigt heuglijk nieuws aan en krijgt felicitaties van De Cat en Leoni

19:45
LIVE: Shinton flatert! Lommel op voorsprong op Het Kiel Live

LIVE: Shinton flatert! Lommel op voorsprong op Het Kiel

19:26
🎥 UPDATE: Na De Cuyper schrijft ook Lammens in Premier League geschiedenis met fantastische prestatie

🎥 UPDATE: Na De Cuyper schrijft ook Lammens in Premier League geschiedenis met fantastische prestatie

18:47
KV Mechelen wil ook nog Anderlecht inhalen: "Dan maakt het geen reet uit" Interview

KV Mechelen wil ook nog Anderlecht inhalen: "Dan maakt het geen reet uit"

19:15
Iran zal deelnemen aan het WK 2026, maar stelt heel scherpe voorwaarden

Iran zal deelnemen aan het WK 2026, maar stelt heel scherpe voorwaarden

17:00
1
"Onrustwekkend": Bossie met mooie woorden voor STVV ... en stevige kritiek voor Genk

"Onrustwekkend": Bossie met mooie woorden voor STVV ... en stevige kritiek voor Genk

18:30
Jelle Vossen krijgt gepast afscheidscadeau van Zulte Waregem, La Louvière haalt de voorhamer boven

Jelle Vossen krijgt gepast afscheidscadeau van Zulte Waregem, La Louvière haalt de voorhamer boven

18:00
Quid promotie? Jeugdproduct OH Leuven, Anderlecht en Genk opnieuw in buitenlandse belangstelling

Quid promotie? Jeugdproduct OH Leuven, Anderlecht en Genk opnieuw in buitenlandse belangstelling

17:40
Supporters KAA Gent willen hun 'metronoom' eren met episch nummer tegen RSC Anderlecht: KAA Gent reageert

Supporters KAA Gent willen hun 'metronoom' eren met episch nummer tegen RSC Anderlecht: KAA Gent reageert

17:21
Deze zomer grote kuis bij KAA Gent? "De analyses zijn gemaakt, druk is logisch" Analyse

Deze zomer grote kuis bij KAA Gent? "De analyses zijn gemaakt, druk is logisch"

15:30
4
Twee opstekers voor Union SG, dat op opvallende manier de ontgoocheling verwerkte

Twee opstekers voor Union SG, dat op opvallende manier de ontgoocheling verwerkte

14:50
Johan Boskamp laat er geen twijfel over bestaan in het titeldebat tussen Union SG en Club Brugge

Johan Boskamp laat er geen twijfel over bestaan in het titeldebat tussen Union SG en Club Brugge

14:10
"Je moet hem helpen om terug te keren": Thierry Henry neemt het woord over Romelu Lukaku

"Je moet hem helpen om terug te keren": Thierry Henry neemt het woord over Romelu Lukaku

13:30
8
Trekt Jelle Vossen naar deze verrassende club? "Ze hebben al een berichtje gestuurd"

Trekt Jelle Vossen naar deze verrassende club? "Ze hebben al een berichtje gestuurd"

13:00
1
Antisemitische gezangen in Anderlecht - Club Brugge: Bart Verhaeghe wordt maandag verhoord

Antisemitische gezangen in Anderlecht - Club Brugge: Bart Verhaeghe wordt maandag verhoord

12:30
54
Kanga opnieuw uitgefloten: Rik De Mil legt uit waarom hij hem wisselde in Mechelen (en wat met Anderlecht?)

Kanga opnieuw uitgefloten: Rik De Mil legt uit waarom hij hem wisselde in Mechelen (en wat met Anderlecht?)

12:00
10
Aan superlatieven geen gebrek: Pep Guardiola steekt de loftrompet over Rode Duivel

Aan superlatieven geen gebrek: Pep Guardiola steekt de loftrompet over Rode Duivel

11:00
DONE DEAL: de oplossing voor het doelmannenprobleem? Club Brugge legt jonge goalie vast

DONE DEAL: de oplossing voor het doelmannenprobleem? Club Brugge legt jonge goalie vast

11:30
Sinds 1960 probeert STVV het al te doen op Jan Breydel ... en toch liggen er kansen, want ... Analyse

Sinds 1960 probeert STVV het al te doen op Jan Breydel ... en toch liggen er kansen, want ...

10:30
2
LIVE Club Brugge-STVV: Blauw-zwart verdedigt leidersplaats, welke doelman kiest Leko?

LIVE Club Brugge-STVV: Blauw-zwart verdedigt leidersplaats, welke doelman kiest Leko?

09:45
Johan Boskamp laat zich uit over de zaak Burgess: "Belachelijk"

Johan Boskamp laat zich uit over de zaak Burgess: "Belachelijk"

10:00
5
Brandon Mechele mikt op uniek record en geeft transferraad aan zijn ploegmaats

Brandon Mechele mikt op uniek record en geeft transferraad aan zijn ploegmaats

09:30
Mexico neemt "verontrustend signaal" voor het WK 2026: miljoenen kinderen getroffen

Mexico neemt "verontrustend signaal" voor het WK 2026: miljoenen kinderen getroffen

08:20
1
Sibierski wil jeugdspelers uit Neerpede in de A-kern zien: dit zijn de spelers die zouden kunnen doorbreken

Sibierski wil jeugdspelers uit Neerpede in de A-kern zien: dit zijn de spelers die zouden kunnen doorbreken

09:00
7
'Opvallende transfer op komst voor Vincent Janssen van Antwerp'

'Opvallende transfer op komst voor Vincent Janssen van Antwerp'

08:40
8
Ivan Leko zegt waar het op staat: "Dan kampioen"

Ivan Leko zegt waar het op staat: "Dan kampioen"

08:00
De Europese droom van Standard wordt groter: "Daarom hebben we het gedaan"

De Europese droom van Standard wordt groter: "Daarom hebben we het gedaan"

07:40
DONE DEAL: jong talent van RSC Anderlecht tekent eerste profcontract

DONE DEAL: jong talent van RSC Anderlecht tekent eerste profcontract

07:20
🎥 Christos Tzolis, absolute sterkhouder van Club Brugge in de play-offs, toch even te kijk gezet

🎥 Christos Tzolis, absolute sterkhouder van Club Brugge in de play-offs, toch even te kijk gezet

07:00
UPDATE: Real bestraft agressieve spelers en geeft maar liefst 1 miljoen euro boete

UPDATE: Real bestraft agressieve spelers en geeft maar liefst 1 miljoen euro boete

23:20
7
Met de groeten van Casper Nielsen: Standard zet Genk stevig onder druk en is nieuwe leider in Play-off 2

Met de groeten van Casper Nielsen: Standard zet Genk stevig onder druk en is nieuwe leider in Play-off 2

22:43
🎥 "Wereldkampioen": daar is het volgende WK-nummer voor Rode Duivels, maar wat is nu het beste nummer?

🎥 "Wereldkampioen": daar is het volgende WK-nummer voor Rode Duivels, maar wat is nu het beste nummer?

08/05
Wat een weerzien: Thorgan Hazard heeft Antoine Sibierski al een keertje laten zitten

Wat een weerzien: Thorgan Hazard heeft Antoine Sibierski al een keertje laten zitten

22:00
Kompany verdedigt zich tegen kritiek op filosofie na uitschakeling Bayern en haalt Belgische afkomst aan

Kompany verdedigt zich tegen kritiek op filosofie na uitschakeling Bayern en haalt Belgische afkomst aan

21:30
Hoezeer mag Club hopen? Vanderbiest nuanceert problemen Union (en vond penalty voor Gent niet terecht) Interview

Hoezeer mag Club hopen? Vanderbiest nuanceert problemen Union (en vond penalty voor Gent niet terecht)

21:00
Champions League-finale dreigt nu al nachtmerrie te worden voor Arsenal-fans, al zijn ze creatief

Champions League-finale dreigt nu al nachtmerrie te worden voor Arsenal-fans, al zijn ze creatief

20:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 36
Liverpool FC Liverpool FC 1-1 Chelsea Chelsea
Sunderland Sunderland 0-0 Manchester United Manchester United
Brighton Brighton 3-0 Wolverhampton Wolverhampton
Fulham Fulham 0-1 Bournemouth Bournemouth
Manchester City Manchester City 1-0 Brentford Brentford
Nottingham Forest Nottingham Forest 10/05 Newcastle United Newcastle United
Burnley Burnley 10/05 Aston Villa Aston Villa
Crystal Palace Crystal Palace 10/05 Everton Everton
West Ham Utd West Ham Utd 10/05 Arsenal Arsenal
Tottenham Tottenham 11/05 Leeds United Leeds United

Nieuwste reacties

TatstOn TatstOn over "Je moet hem helpen om terug te keren": Thierry Henry neemt het woord over Romelu Lukaku sebw sebw over Iran zal deelnemen aan het WK 2026, maar stelt heel scherpe voorwaarden sebw sebw over Challenger Pro League op zijn kop gezet! RWDM Brussels zakt niet, Club NXT degradeert maar gaat in beroep TIGERMANIA TIGERMANIA over 'Opvallende transfer op komst voor Vincent Janssen van Antwerp' dbr1609 dbr1609 over Club Brugge - STVV: - TIGERMANIA TIGERMANIA over K Beerschot VA - Lommel SK: 0-1 De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Antwerp-trainer Oosting probeert te leren uit pijnlijke 0-5 en klampt zich voorts vast aan Janssen Snoek Snoek over VfL Wolfsburg - Bayern München: 0-1 TIGERMANIA TIGERMANIA over Deze zomer grote kuis bij KAA Gent? "De analyses zijn gemaakt, druk is logisch" Ratko Svilar Ratko Svilar over Antisemitische gezangen in Anderlecht - Club Brugge: Bart Verhaeghe wordt maandag verhoord Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved