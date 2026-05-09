Liverpool en Chelsea spelen gelijk: grootste sensatie (met Belgische link) is op de bank te vinden

Liverpool en Chelsea hebben op zaterdagnamiddag tegen elkaar 1-1 gelijkgespeeld. Toch was het - vanuit Belgisch oogpunt - toch wel een vrij belangrijke dag met oog op de toekomst. Op de bank zat namelijk ene Mathis Eboué.

Liverpool en Chelsea hielden elkaar op een 1-1 gelijkspel op Anfield Road. Gravenberch opende snel de score voor de thuisploeg, maar nog voor de rust kon Fernandez gelijk maken in een wedstrijd die vooral vanuit Belgisch oogpunt interessant was omwille van de bank van Chelsea.

Het was namelijk de allereerste selectie bij het eerste elftal van Chelsea voor Mathis Eboué, de 17-jarige Anglo-Belg die niemand minder is dan de zoon van Emmanuel Eboué, de voormalige Ivoriaanse international. Een mooie verrassing op het wedstrijdblad voor Liverpool-Chelsea van zaterdagmiddag, in het kader van speeldag 36 van de Premier League.

💙 17-year-old attacking midfielder Mathis Eboue is in our matchday squad for the first time today. #CFC | #LIVCHE pic.twitter.com/Rb0ydLpc8H — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 9, 2026

Op de bank bij de Blues vonden we naast Roméo Lavia dus ook de piepjonge Mathis Eboué terug. De 17-jarige Anglo-Belgische aanvallende middenvelder maakt sinds het begin van het seizoen indruk bij Chelsea U18, kwam al vier keer uit voor de U21 en krijgt nu zijn eerste promotie naar de A-kern.

Mathis Eboué, geboren in 2009 in Watford, is de zoon van ex-Ivoriaans international Emmanuel Eboué en de Belgische Aurélie Bertrand. Zij begeleidt haar zoon sinds de scheiding van het koppel in 2017 en stond ook aan zijn zijde toen hij in februari zijn eerste profcontract tekende.





Sinds 2024 is hij jeugdinternational voor Engeland. Intussen staat de teller op zes caps bij de U17 van de Three Lions, met daarin al vier doelpunten. De Rode Duivels lijken dus niet meteen op hem te moeten hopen.

In januari 2025 maakte hij de overstap van Watford naar Chelsea. Hij klopt stilaan op de deur van de A-kern. Tegen Liverpool kwam hij nog niet tot spelen toe, maar misschien zouden zijn eerste minuten wel kunnen volgen in de oefenmatchen van de voorbereiding of bijvoorbeeld in de eerste rondes van de League Cup volgend seizoen.