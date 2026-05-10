Vertrekt El Ouahdi bij KRC Genk? Vader doet boekje open over transfer

KRC Genk dreigt deze zomer een van zijn sterkste spelers te verliezen. Zakaria El Ouahdi maakte indruk met sterke cijfers en staat nadrukkelijk in de belangstelling van buitenlandse clubs. Ook zijn entourage bevestigt dat een transfer dichterbij komt.

Topseizoen bij Genk

Zakaria El Ouahdi beleefde een uitstekend seizoen bij KRC Genk, ook al liep het voor de club zelf helemaal niet zoals men het wou zien. De offensief ingestelde rechtsachter was goed voor twaalf doelpunten en vijf assists in alle competities, samen 41 matchen. Daarmee groeide hij uit tot een van de revelaties van de Jupiler Pro League.

Zijn sterke prestaties leverden hem ook de prestigieuze Ebbenhouten Schoen op. Op amper 24-jarige leeftijd lijkt El Ouahdi klaar voor een volgende stap in zijn carrière. Volgens Africafoot zou Genk ondertussen een vraagprijs van ongeveer vijftien miljoen euro hanteren.

Transfer lijkt dichterbij te komen

De entourage van de speler laat weinig twijfel bestaan over de plannen voor komende zomer. “Het doel is om deze zomer te vertrekken”, vertelde zijn vader en makelaar Mohamed Achachbar aan Africafoot.

Die uitspraak bevestigt dat de kans groot is dat El Ouahdi binnenkort afscheid neemt van de Jupiler Pro League. Verschillende clubs uit Engeland, Frankrijk en Nederland zouden zijn situatie nauw opvolgen. Onder meer Everton FC, Brentford FC, Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais en PSV Eindhoven worden genoemd.

Premier League blijft droomcompetitie

Voor El Ouahdi lijkt vooral de Premier League bijzonder aantrekkelijk. Zijn vader bevestigde dat Engeland een droom blijft voor veel voetballers. “De Premier League is de droom van elke speler om er ooit te voetballen”, klonk het.



Toch zou niet alleen geld of uitstraling bepalend zijn in zijn keuze. Volgens zijn entourage wil El Ouahdi vooral terechtkomen in een competitie waar hij zich verder kan ontwikkelen en een hoger niveau kan halen dan in België.

Ook WK 2026 speelt mee

Een transfer naar een sterkere competitie zou bovendien belangrijk kunnen zijn voor zijn internationale ambities met Marokko. El Ouahdi mocht recent proeven van het nationale elftal en droomt van deelname aan het WK 2026. “De kers op de taart zou zijn om erbij te zijn op het WK”, vertelde zijn vader daarover.

Bij Genk beseft men dan ook dat het moeilijk wordt om de flankverdediger nog lang aan boord te houden. Na vijf seizoenen in België lijkt El Ouahdi klaar voor de grote sprong richting een Europese topcompetitie.