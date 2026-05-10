Vertrekt El Ouahdi bij KRC Genk? Vader doet boekje open over transfer

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
Vertrekt El Ouahdi bij KRC Genk? Vader doet boekje open over transfer

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KRC Genk dreigt deze zomer een van zijn sterkste spelers te verliezen. Zakaria El Ouahdi maakte indruk met sterke cijfers en staat nadrukkelijk in de belangstelling van buitenlandse clubs. Ook zijn entourage bevestigt dat een transfer dichterbij komt.

Topseizoen bij Genk

Zakaria El Ouahdi beleefde een uitstekend seizoen bij KRC Genk, ook al liep het voor de club zelf helemaal niet zoals men het wou zien. De offensief ingestelde rechtsachter was goed voor twaalf doelpunten en vijf assists in alle competities, samen 41 matchen. Daarmee groeide hij uit tot een van de revelaties van de Jupiler Pro League.

Zijn sterke prestaties leverden hem ook de prestigieuze Ebbenhouten Schoen op. Op amper 24-jarige leeftijd lijkt El Ouahdi klaar voor een volgende stap in zijn carrière. Volgens Africafoot zou Genk ondertussen een vraagprijs van ongeveer vijftien miljoen euro hanteren.

Transfer lijkt dichterbij te komen

De entourage van de speler laat weinig twijfel bestaan over de plannen voor komende zomer. “Het doel is om deze zomer te vertrekken”, vertelde zijn vader en makelaar Mohamed Achachbar aan Africafoot.

Die uitspraak bevestigt dat de kans groot is dat El Ouahdi binnenkort afscheid neemt van de Jupiler Pro League. Verschillende clubs uit Engeland, Frankrijk en Nederland zouden zijn situatie nauw opvolgen. Onder meer Everton FC, Brentford FC, Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais en PSV Eindhoven worden genoemd.

Premier League blijft droomcompetitie

Voor El Ouahdi lijkt vooral de Premier League bijzonder aantrekkelijk. Zijn vader bevestigde dat Engeland een droom blijft voor veel voetballers. “De Premier League is de droom van elke speler om er ooit te voetballen”, klonk het.

Lees ook... LIVE: Karetsas geblesseerd naar de kant!

Toch zou niet alleen geld of uitstraling bepalend zijn in zijn keuze. Volgens zijn entourage wil El Ouahdi vooral terechtkomen in een competitie waar hij zich verder kan ontwikkelen en een hoger niveau kan halen dan in België.

Ook WK 2026 speelt mee

Een transfer naar een sterkere competitie zou bovendien belangrijk kunnen zijn voor zijn internationale ambities met Marokko. El Ouahdi mocht recent proeven van het nationale elftal en droomt van deelname aan het WK 2026. “De kers op de taart zou zijn om erbij te zijn op het WK”, vertelde zijn vader daarover.

Bij Genk beseft men dan ook dat het moeilijk wordt om de flankverdediger nog lang aan boord te houden. Na vijf seizoenen in België lijkt El Ouahdi klaar voor de grote sprong richting een Europese topcompetitie.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KRC Genk - Westerlo nu live op Voetbalkrant.com.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Westerlo
Zakaria El Ouahdi

Meer nieuws

LIVE: Karetsas geblesseerd naar de kant! Live

LIVE: Karetsas geblesseerd naar de kant!

19:53
LIVE: Miras voorkomt erger op schoten van Sykes en Biondic Live

LIVE: Miras voorkomt erger op schoten van Sykes en Biondic

20:07
📷 Exit voor Carl Hoefkens? Wedstrijd van vandaag loopt helemaal fout door fans

📷 Exit voor Carl Hoefkens? Wedstrijd van vandaag loopt helemaal fout door fans

20:20
🎥 Hairemans doet verhaal van gemiste penalty: Oosting reageert not amused

🎥 Hairemans doet verhaal van gemiste penalty: Oosting reageert not amused

19:40
LIVE: Doet spanning voor Europees tickets Westerlo of Racing Genk de das om?

LIVE: Doet spanning voor Europees tickets Westerlo of Racing Genk de das om?

11:00
Geen sprookje voor Hairemans: gemiste strafschop als summum van inspiratieloos Antwerp tegen Charleroi

Geen sprookje voor Hairemans: gemiste strafschop als summum van inspiratieloos Antwerp tegen Charleroi

18:03
Karel Geraerts heeft spelletje door en trekt conclusies

Karel Geraerts heeft spelletje door en trekt conclusies

18:40
Na alle insinuaties: ex-speler van Club Brugge doet verhaal van bijna dodelijke val in Thailand

Na alle insinuaties: ex-speler van Club Brugge doet verhaal van bijna dodelijke val in Thailand

18:05
Bij Gent iedereen gefrustreerd door Coosemans, ruzie na laatste fluitsignaal... "Ze hadden maar moeten winnen" Reactie

Bij Gent iedereen gefrustreerd door Coosemans, ruzie na laatste fluitsignaal... "Ze hadden maar moeten winnen"

17:10
13
📷 Vader van Hansi Flick overleden, vlak voor titelmatch met FC Barcelona

📷 Vader van Hansi Flick overleden, vlak voor titelmatch met FC Barcelona

17:35
Anderlecht viert opvallend hard na gelijkspel tegen Gent: "Perfecte voorbereiding" Reactie

Anderlecht viert opvallend hard na gelijkspel tegen Gent: "Perfecte voorbereiding"

16:20
2
Vrouw van Leandro Trossard toont duidelijk dat huwelijk voorbij is

Vrouw van Leandro Trossard toont duidelijk dat huwelijk voorbij is

16:40
1
Van Der Heyden geeft toe: "Ik heb de rode kaart van Cvetkovic uitgelokt" Reactie

Van Der Heyden geeft toe: "Ik heb de rode kaart van Cvetkovic uitgelokt"

15:52
23
Zal belangrijk worden tegen Union: Mechele wijst Club Brugge nog op twee werkpunten Reactie

Zal belangrijk worden tegen Union: Mechele wijst Club Brugge nog op twee werkpunten

16:00
Gent geraakt niet voorbij 10 man van Anderlecht in barslechte tweede helft, Cvetkovic laat ploeg in de steek

Gent geraakt niet voorbij 10 man van Anderlecht in barslechte tweede helft, Cvetkovic laat ploeg in de steek

15:32
🎥 Rik De Mil verlaat wedstrijd van KAA Gent vroegtijdig: dit is er aan de hand

🎥 Rik De Mil verlaat wedstrijd van KAA Gent vroegtijdig: dit is er aan de hand

15:22
7
🎥 Boeckx trekt parallellen met Sardella en geeft de uitleg over rode kaart van Cvetkovic

🎥 Boeckx trekt parallellen met Sardella en geeft de uitleg over rode kaart van Cvetkovic

14:57
1
Ex-topref velt zijn oordeel of rode kaart voor Merlen terecht was

Ex-topref velt zijn oordeel of rode kaart voor Merlen terecht was

14:00
1
Vreemd? Antoine Sibierski zit op de bank van Anderlecht in de Planet Group Arena

Vreemd? Antoine Sibierski zit op de bank van Anderlecht in de Planet Group Arena

13:29
Moet KAA Gent deze zomer Max Dean van de hand doen?

Moet KAA Gent deze zomer Max Dean van de hand doen?

13:25
Gaat Colpaert weg bij Zulte Waregem? Beslissing is gevallen

Gaat Colpaert weg bij Zulte Waregem? Beslissing is gevallen

12:50
2
De meest gespannen Clasico in de recente geschiedenis? Thibaut Courtois keert terug midden in de chaos

De meest gespannen Clasico in de recente geschiedenis? Thibaut Courtois keert terug midden in de chaos

12:20
Promotie naar JPL in zicht: na dubbele tik aan Beerschot durft Lommel nu echt te dromen van 1A

Promotie naar JPL in zicht: na dubbele tik aan Beerschot durft Lommel nu echt te dromen van 1A

12:00
1
Elfde keer op rij een voet in een doelpunt: Tzolis spreekt klare taal over transfer Reactie

Elfde keer op rij een voet in een doelpunt: Tzolis spreekt klare taal over transfer

11:15
10
"Hij was uitzonderlijk": Jérémy Doku doet in heel Engeland monden openvallen

"Hij was uitzonderlijk": Jérémy Doku doet in heel Engeland monden openvallen

11:20
1
Rik De Mil maakt één ding heel duidelijk richting fans van KAA Gent en ze zullen het graag horen

Rik De Mil maakt één ding heel duidelijk richting fans van KAA Gent en ze zullen het graag horen

10:50
LIVE: Voor Anderlecht en Gent staat hun seizoen op het spel: paars-wit houdt beter iets achter de hand

LIVE: Voor Anderlecht en Gent staat hun seizoen op het spel: paars-wit houdt beter iets achter de hand

09:48
Ligue 2 in alle staten: Lucas Stassin in WK-modus, stevige opdoffer voor Karel Geraerts

Ligue 2 in alle staten: Lucas Stassin in WK-modus, stevige opdoffer voor Karel Geraerts

10:00
Nieuwe nederlaag tegen Club Brugge: Vrancken onthult waar het fout liep bij STVV Reactie

Nieuwe nederlaag tegen Club Brugge: Vrancken onthult waar het fout liep bij STVV

09:25
Vincent Kompany wil na moeizame Bayern-zege één ding heel duidelijk maken

Vincent Kompany wil na moeizame Bayern-zege één ding heel duidelijk maken

09:30
Beerschot ziet promotiedroom uiteen spatten: dit hebben Messoudi en kapitein Sanusi te zeggen

Beerschot ziet promotiedroom uiteen spatten: dit hebben Messoudi en kapitein Sanusi te zeggen

08:45
9
🎥 Rode kaart voor STVV-speler zorgt ondanks duidelijke nederlaag nog voor ophef

🎥 Rode kaart voor STVV-speler zorgt ondanks duidelijke nederlaag nog voor ophef

08:20
35
Zijn coach volgt eerder negatieve opvattingen van Raman kort op: "Hij is iets moeilijker te overtuigen"

Zijn coach volgt eerder negatieve opvattingen van Raman kort op: "Hij is iets moeilijker te overtuigen"

07:00
Voordeel voor Club door bekerfinale? Ivan Leko klaar en duidelijk over titelwedstrijd tegen Union Reactie

Voordeel voor Club door bekerfinale? Ivan Leko klaar en duidelijk over titelwedstrijd tegen Union

23:45
17
Club Brugge voert de druk op Union op na makkelijke zege tegen onmondig STVV

Club Brugge voert de druk op Union op na makkelijke zege tegen onmondig STVV

22:39
📷 Kan Radja hier mee lachen? Beerschot-fans zeggen 'sorry', maar dan wel geheel op hun eigen manier

📷 Kan Radja hier mee lachen? Beerschot-fans zeggen 'sorry', maar dan wel geheel op hun eigen manier

22:45
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-0 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

rafke pafke rafke pafke over Union SG - KV Mechelen: 3-0 patje teppers patje teppers over Gaat Colpaert weg bij Zulte Waregem? Beslissing is gevallen Madeiros Madeiros over KAA Gent - Anderlecht: 1-1 Joe Joe over Bij Gent iedereen gefrustreerd door Coosemans, ruzie na laatste fluitsignaal... "Ze hadden maar moeten winnen" We Are The Racingboys We Are The Racingboys over KRC Genk - Westerlo: 0-0 Allez_jong_!_aub_vertel_meer.. Allez_jong_!_aub_vertel_meer.. over Anderlecht viert gelijkspel in Gent als overwinning: "Perfecte voorbereiding" Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 Bayern-legende Kahn keert weer zijn kar met felle kritiek, maar Kompany krijgt net wat hij nu nodig heeft Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 Rode kaart voor STVV-speler zorgt ondanks duidelijke nederlaag nog voor ophef Jasperd Jasperd over Van Der Heyden geeft toe: "Ik heb de rode kaart van Cvetkovic uitgelokt" We Are The Racingboys We Are The Racingboys over West Ham Utd - Arsenal: 0-1 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved