Na de lulligste tegengoal van het seizoen: komt het nog goed voor Dender en Ferrera?

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 6 reacties
FCV Dender zit met de handen in het haar na een nieuwe nederlaag tegen Zulte Waregem. Door twee pijnlijke fouten, waaronder een opvallende keepersblunder, beginnen de barragematchen tegen Lommel SK onder zware druk. Coach Yannick Ferrera blijft opvallend rustig ondanks de crisis.

Dender begint barragematchen met slecht gevoel

FCV Dender staat voor cruciale barragematchen tegen Lommel SK, maar doet dat met een bijzonder slecht gevoel. De nederlaag tegen Zulte Waregem was opnieuw een harde klap in een seizoen vol teleurstellingen.

Twee stevige blunders aan de basis van de nederlaag. Daardoor wordt het behoud in de hoogste reeks steeds moeilijker. De ploeg eindigde het seizoen bovendien op de laatste plaats na 36 speeldagen, wat de druk nog verder verhoogt.

Keepersprobleem wordt grote bezorgdheid

Het grootste pijnpunt bij Dender is zonder twijfel de doelmannenpositie. Doelman Dietsch ging voor de tweede wedstrijd op rij zwaar in de fout, met directe gevolgen op het scorebord.

De eerste tegengoal viel na balverlies van Goncalves, maar de tweede werd een pijnlijk hoogtepunt. De doelman trapte de bal letterlijk op de hakken van dezelfde speler, waardoor Zulte Waregem eenvoudig kon scoren.

Alternatieven onder druk: Gallon en Verrips

Door de foutenlast rijst de vraag wie het doel moet verdedigen in de beslissende wedstrijden. Doelman Gallon kampt met een knieblessure en is onzeker voor de barragewedstrijden.

Ook Verrips, die recent terugkeerde van een schouderoperatie, lijkt nog niet klaar om een volledige match op dit niveau te spelen. Daardoor zit Dender met een serieus keepersprobleem net op het slechtst mogelijke moment van het seizoen.

De sportieve staf hoopt dat er snel duidelijkheid komt, want zonder stabiele doelman wordt het bijzonder moeilijk om het behoud veilig te stellen.

Ferrera blijft opvallend kalm onder druk

Coach Yannick Ferrera weigert echter mee te gaan in de paniek. Hij benadrukt dat het hele team verantwoordelijk is voor de situatie. “Het is een algemeen probleem”, stelde Ferrera achteraf bij Het Laatste Nieuws. “Ik zal geen namen noemen en niemand met de vinger wijzen.” Volgens de trainer waren vooral de eerste helft en de mentaliteit ondermaats.

Ferrera wees erop dat fouten kunnen gebeuren, maar dat ze op dit niveau meteen moeten worden rechtgezet. Tegen ploegen als Zulte Waregem is volgens hem meer agressiviteit en focus nodig.

Gebrek aan efficiëntie en mentale scherpte

Naast de defensieve problemen ziet de coach ook aanvallende tekortkomingen. Dender was volgens hem zowel offensief als defensief niet efficiënt genoeg. “Als de tegenstander meer kwaliteit heeft, moet je beter zijn in mentaliteit en agressiviteit”, klonk het kritisch. Ferrera gaf aan dat het gebrek aan scherpte een terugkerend probleem is.

Toch weigert hij de hoop op te geven. “In het voetbal kan het snel veranderen”, benadrukte hij, verwijzend naar de barragematchen die nog alle kanten uit kunnen. De komende wedstrijden tegen Lommel SK worden beslissend voor het seizoen van Dender.

Het is de laatste kans om het behoud veilig te stellen en sportieve degradatie te vermijden. Volgens Ferrera moet zijn team al in het eerste kwartier laten zien dat het niveauverschil tussen eerste en tweede klasse groot is.

