Genk viert kwalificatie voor barrage én twee recordmannen tegen OH Leuven

Racing Genk heeft er zaterdagavond voor gezorgd dat ze een weekje minder lang vakantie hebben. Maar daar staat wel tegenover dat ze zich volgende week nog kunnen plaatsen voor de Conference League. En de Limburgers hadden een dubbele reden om te vieren.

Nog één finale

De eerste reden om te feesten was misschien wel het onverhoopte ticket voor de barragewedstrijd van volgende week. Want daarvoor moest Genk winnen op het veld van OH Leuven én mocht Standard niet winnen thuis tegen Charleroi. En dat scenario voltrok zich zaterdagavond.

"Moeilijk te verbreken record"

Maar Genk had voor na de wedstrijd ook al iets voorbereid voor kapitein Bryan Heynen. Vorige week kreeg de Genkse kapitein nog een bronzen schoen van de supporters, tegen OH Leuven brak hij het record door voor de 389e keer het wedstrijdshirt van Racing Genk te dragen.

Meteen na affluiten werd er dan ook een spandoek afgerold om de kapitein in de bloemetjes te zetten met zijn record. Met zijn 389e wedstrijd breekt hij het record van Thomas Buffel met één wedstrijd. Anele vervolledigt met 279 wedstrijden de top drie. En met 29 levensjaren op de teller kunnen er nog heel wat wedstrijden bijkomen voor Heynen.

"Het is heel mooi dat de club dat voorbereid had. Zelf was ik echt totaal niet op de hoogte", wist Heynen na de wedstrijd te vertellen. "Ik denk dat ik achteraf pas zal beseffen hoeveel wedstrijden dat zijn voor één club. Eentje dat nog moeilijk verbroken zal worden met de huidige manier van werken en het verdienmodel van de club."

Brughmans

Maar er viel nog een record te vieren op het veld van OH Leuven want de 17-jarige Lucca Brughmans hield voor de vierde keer op rij zijn netten schoon als doelman van Racing Genk. Daarmee evenaart hij het clubrecord van Matthew Ryan. De Australiër speelde in 2017 een half jaar voor Racing Genk.