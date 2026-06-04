WK LIVE 4/06: Nederland trekt met fikse opdoffer naar de VS na onverwachte oefennederlaag

Het WK komt nu wel heel dichtbij. De Rode Duivels staan zaterdag voor hun uitwuifwedstrijd tegen Tunesië. Nederland nam gisteren al afscheid van het thuispubliek. Oranje deed dat in mineur na een 0-1-nederlaag tegen Algerije. Niet meteen een resultaat waarmee je naar een WK wil trekken.

Nederland wilde de thuisfans in De Kuip met een goed gevoel uitzwaaien, maar dat pakte anders uit. Oranje begon nochtans goed en dwong kansen af. Luca Zidane (zoon van) hield zijn netten echter schoon. Een treffer van Crysencio Summerville werd afgekeurd voor buitenspel.

Anis Hadj Moussa met de 0-1

Ex-Union-smaakmaker Mohamed Amoura dreigde aan de overkant, maar we gingen rusten met 0-0. Er kwamen heel wat verse krachten het veld op, wat de wedstrijd niet echt ten goede kwam. Het bleef lang 0-0, tot Feyenoord-aanvaller Anis Hadj Moussa eens aanlegde. De Algerijnen op voorsprong en dat gaven ze niet meer uit handen.

Oranje verlaat Nederland zo met een kater. Op 8 juni speelt het in de VS nog een oefenduel tegen Oezbekistan, een andere WK-ganger. Maar nog voor het toernooi moet beginnen, is er misschien wel sprake van een crisisfeertje bij onze noordburen.

Koeman heeft er een bloedhekel aan

Valentijn Driessen, chef voetbal van de krant De Telegraaf, stelde bondscoach Ronald Koeman achteraf stevig op de proef op de persconferentie. Koeman zelf was uiteraard niet tevreden na de nederlaag.

"Ik heb een bloedhekel aan verliezen, dit moet je winnen", vertelde hij aan NOS. "We moeten dit soort wedstrijden thuis winnen, dat zijn we aan onze stand verplicht."

Hij wees ook meteen aan waar het schoentje wrong. "Als je vier à vijf grote kansen krijgt, dan moet je een doelpunt maken", weet Koeman. "En als dat niet gebeurt, mag het nog geen probleem zijn. Maar daarna gaan we gewoon moeilijker voetballen en we missen bij momenten stukken agressiviteit en zijn soms net te lief."

Oranje opent tegen Japan

"Je kunt het wel een wake up-call noemen", was Koeman eerlijk. Je verliest uiteraard beter nu dan op het WK zelf, maar het is geen vlekkeloze voorbereiding voor Nederland.

Koeman en co beginnen aan hun WK op 14 juni. Ze nemen het dan op tegen Japan. Daarna volgen duels tegen Zweden (20 juni) en Tunesië (26 juni).